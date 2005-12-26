«Олимпийский» - в интерьере зеленого забора

«Главред» писал о конфликте между застройщиком предстадионной площади (литовской компанией «Юджин») и Федерацией футбола. Напомним суть дела.





Спортивная общественность обеспокоена: Украина может лишиться своей главной спортивной арены, если рядом «вырастет» торгово-развлекательный центр. Профильное министерство создало специальную комиссию, которая еще раз проанализировала все «за» и «против» застройки территории.







И вот что оказалось. Специалисты МВД дали заключение: новый комплекс в том виде, в котором он запроектирован, не отвечает условиям безопасности зрителей. К тому же доступ спецтехники к спортивному сооружению очень затруднится. Сомневаться в справедливости выводов сложно, ведь именно милиция стоит в оцеплении во время футбольных матчей и знает, какие толпы собираются во время массовых мероприятий.





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Недавно приезжавшие в Киев эксперты УЕФА эти выводы подтвердили. А их мнение может повлиять на будущее решение о проведения в Киеве матчей чемпионата Европы-2012.







Вот почему рабочая комиссия, возглавляемая министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием Павленко, решила строительство приостановить, а проект пересмотреть.







@@ По сообщению пресс-службы Министерства семьи, молодежи и спорта, в заседании рабочей комиссии при этом ведомстве, которая решает судьбу торгового центра на площади перед НСК «Олимпийский», приняли участие директор НСК «Олимпийский» Сергей Демидов, Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, заинтересованные представители: от застройщика - ООО «Юджин», столичной власти, эксперты Украинского зонального научно-исследовательского проектного института по гражданскому строительству ВАТ «КиевЗНИИЭП», МВД, МЧС, Службы безопасности Украины...











Строительство приостановлено, а работы ведутся…







«Главред» побывал на стройплощадке и увидел – работы-то идут. На территорию нас не пустил некий гражданин, который и представляться-то отказался. Предупредил лишь, что фотографировать объект можно только с разрешения инвестора. На просьбу пригласить кого-то из старших, ответил: «А сейчас никого из руководства на месте нет. Покиньте территорию. Выйдите за калитку».







Понаблюдать за стройкой все же удалось - в зеленом заборе достаточно дыр... Да и поднявшись к трибунам, мы увидели всю площадку, как на ладони. Работа идет, но неторопливо, и людей в оранжевых рабочих комбинезонах там не много. На огороженную территорию заезжают грузовики, краны переносят что-то с места на место.







Пока искали точку, откуда получилось бы удачнее фото, встретили импозантного мужчину, который высказал свое мнение по поводу стройки (свою причастность к спорту он не отрицал, но представляться не захотел). По предположению незнакомца, Григорий Суркис против застройки площади потому, что не ему эта территория досталась. Что касается эвакуации зрителей со стадиона, то у нашего собеседника есть информация: под комплексом оборудуют тоннели. «Тут дело в больших деньгах. И стройку эту уже никто не закроет - комплекс здесь, в любом случае, будет», - заключил спортсмен.







«Вопрос перерос из хозяйственного в политический»







С последней фразой трудно не согласится. Да разве же можно все прикрыть – инвестор то заграничный - литовский?! Тут своих застройщиков сильно не попинаешь: юридические службы у них грамотные - умеют отстаивать свои права, а перед нами, как ни как, Европа. Юристы утверждают, что документы у западных коллег в порядке. Запретишь им строить, не ровен час и международный скандал спровоцируешь, ну, или, по крайней мере, надолго отпугнешь от Украины «денежные мешки»…







Юрий Павленко, как сообщает пресс-служба Министерства, сделал вывод: вопрос перерос из хозяйственного в политический, поскольку главная спортивная арена – это престиж и гордость страны.







«Мы не допустим ситуации, когда, не создав нового, уничтожим то, что у нас есть. НСК «Олимпийский» - это большая государственная ценность и наша история», - сказал Павленко. Он даже призвал все политические партии включить в свои предвыборные программы задание – работать на победу Украины во втором этапе тендера на проведение футбольного чемпионата Европы-2012.



Министр поручил Киевской горгосадминистрации четко определиться с позицией по отношению к проекту застройки площади перед «Олимпийским».







«Инвесторы, на свой взгляд, улучшили, а с точки зрения безопасности – ухудшили проект»







Какова же эта «позиция», «Главред» поинтересовался у столичного мэра Александра Омельченко. И вот что он сказал:







«Проект утверждался на уровне Госстроя - как госзаказ… Первичный проект был утвержден согласно всем нормам и подтвержден европейскими стандартами. Инвесторы в процессе строительства, на свой взгляд, улучшили, а с точки зрения безопасности – ухудшили проект. Поэтому строительство временно приостановлено. Инвестор должен вернуться к прежнему проекту, выполнить все условия, завершить большой хороший объект. Тогда не будет вопросов ни у Министерства спорта, ни у Минкульта, ни у спортсменов, ни у любых других структур, которые имеют к этому отношение».







Кстати, проект торгово-развлекательного центра градсовет рассматривал не раз, и обсуждения были бурными. Член градсовета и один из руководителей «Киевпроекта» Леонид Муляр рассказал: архитекторы настаивали, чтобы под зданием был предусмотрен 17-метровый проход-арка - от стадиона до улицы Красноармейской, но инвесторы не прислушались.







О скандальном объекте мы расспросили главного архитектора столицы Василия Присяжнюка. Но он был немногословен.







Василий Федорович, выходит, градсовету снова придется «редактировать» проект?







Если инвесторов направят к нам, чтобы еще раз пересмотреть проект, мы пересмотрим. А сами мы не имеем права их заставлять.







Почему проектанты не прислушались к архитектору и не предусмотрели проход под комплексом?







Увы, если бы все проектанты выполняли рекомендации градсовета, то проблем было бы значительно меньше.







«Инвесторы вложили деньги - их не волнует наш престиж»







Строительство не остановлено окончательно, а всего лишь приостановлено, но у работников «Олимпийского» появилась надежда.







«И такое решение - уже сдвиг, - сказал нам глава профсоюза НСК «Олимпийский» Сергей Качинский. – Хотя, глядя из окна, я не могу сказать, что строительство действительно остановилось. Рабочие потихоньку копошатся.







Хорошо, что этим все стали заниматься. Но насколько дело решится и решится ли? Что победит: деньги или разум? Конечно, мы хотели бы, чтобы строительство прекратили совсем: в плане безопасности так было бы наилучше. Но… Решение же принимать, понятное дело, не нам - это возложено на МЧС, МВД, Главкиевархитектуру…»







А как вы полагаете, реально стройку остановить совсем?







Скорее всего, невозможно, поскольку мы живем в «нашей стране» и понимаем: деньги у нас решают очень много. Мое мнение: будут искать компромисс.







Вас устроил бы вариант - под зданием торгового центра оборудовать проход?







В принципе, да. Главное же обеспечить пути эвакуации, чтобы люди могли беспрепятственно выходить.







Если инвесторы организуют такой проход, то несколько потеряют площадь, может им, как компенсацию, предложить освоить подтрибунное пространство?







Неплохой вариант. Если грамотно подойти, это могло бы украсить стадион. Но здесь есть нюанс. В связи с последними событиями, у нас с инвесторами сложные отношения - с ними достаточно сложно разговаривать.







Если абстрагироваться - инвесторов можно понять. Они, в любом случае, стараются отстаивать свои интересы. Они вложили деньги, говорят, около 30 миллионов, и их не волнует наш престиж.







А вы были за границей, видели, как там все устроено на стадионах и вокруг них? Достаточно ли обеспечены они эвакуационными путями?







У них, как вы говорите, я не был. Но из тех характеристик, которые есть у нас, знаю: во многих городах Европы стадионы, в принципе, находятся в центре города, а окружающие их площади - пустые и рассчитаны на загрузку-выгрузку.







Но стадионы там меньше. Наш - почти стотысячник, поэтому требуются большие свободные территории для обеспечения безопасности людей. А у них – трибуны рассчитаны примерно на 50 тысяч зрителей и, соответственно, эвакуационные пути меньше.







* * *







Вряд ли можно сомневаться, что свободной площади перед НСК «Олимпийский» уже не будет. Никогда! Торговый комплекс там вырастет и перекроет вид с улицы Красноармейской на «чашу» стадиона, которой так гордился Киев. Спортивная арена в центре города, скорее всего, пока останется, правда, неизвестно, сможет ли она собирать 83 тысячи зрителей?..

