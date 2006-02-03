В Турин за золотом… едут дочь Кинаха и жена вице-президента НОК

На торжественных проводах точно не будет лыжников, биатлонистов и фристайлистов – они уже тренируются в Турине. Вечером на Майдан, возможно, придут фигуристы. Но и тем может помешать «нелетная» киевская погода.





Кто-то из спортсменов изначально отказался принимать участие в прощальной церемонии, сославшись на плотный график тренировок, кто-то сказал, что все будет зависеть от самочувствия. Точно известно разве что одно: сегодня вечером все болельщики смогут увидеть, как чемпион летних Игр-2004 борец Эльбрус Тедеев передаст украинский флаг, побывавший в Афинах, мастеру шорт-трека Владимиру Григорьеву.



Снова страна не увидит своих героев?.. Создается впечатление, что функционерно-бюрократический аппарат любителей похлебать из общего корыта «на шару», не умрет никогда. Простите, что так грубо, но когда смотришь на шествие нашей официальной олимпийской делегации по стадионам городов-хозяек Игр, в глаза бросаются совсем не атлетические фигуры главных действующих лиц (их почему-то всегда меньшинство), а многочисленные сопровождающие, едущие якобы поддержать нашу сборную.





Список всей делегации, отправляющейся в Турин, – сегодня тайна за семью печатями. «Неофициальной делегации у нас нет, – ответил на нескромный вопрос «Главреда» Иван Бондарчук, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Украины. – В Турин едут 53 спортсмена. Кроме них, есть и другие аккредитованные. Например, члены штаба – 7 человек, которые будут разбиты на мини-группы: в каждой олимпийской деревне по 2-3 человека. Это люди, занимающееся организационными вопросами: проживанием, проездом, обеспечением работы в плане технического обслуживания и медицины, работой с волонтерами и т.д. Кроме того, в каждой деревне будет один переводчик. В распоряжении нашей делегации еще и волонтеры (около 20 человек), знающие русский язык».





@@ В составе официальной делегации в качестве переводчика едет Зоя Кинах, дочь Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолия Кинаха. Кстати, сопровождать спортсменов в Турин будет и Людмила Брынзак, жена вице-президента НОК Украины и заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Владимира Брынзака.





У тех спортсменов, кто сегодня не придет на главную площадь столицы, может быть только одно оправдание – достойное выступление, а еще лучше – медали.





Наши надежды





«Давайте реалистично и объективно смотреть на вещи, – сказал «Главреду» президент НОК Сергей Бубка. – Мы не являемся страной, активно развивающей зимние виды спорта. По большому счету, у нас есть несколько федераций, которые могут конкурировать на международных соревнованиях. Они имеют традиции и хорошие результаты. Это биатлон, фигурное катание, санный и лыжный спорт. В принципе, и фристайл у нас сегодня хороший – НОК и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта сделали все возможное, чтобы ребята смогли подготовиться. А вот какие результаты они покажут – увидим на Олимпийских Играх. Подготовка к Олимпиаде в который раз показала, что мы должны заниматься развитием и популяризацией зимних видов спорта в Украине. Поэтому для нас так важна трансляция Игр. К тому же, у нас все еще не хватает баз и спортивных арен. Без соревновательной практики мы никогда не сможем воспитать талантливую молодежь, ожидая от нее в перспективе высоких результатов».



Несмотря на такую осторожность в высказываниях нашего главного олимпийца, надежда украинских поклонников зимних видов спорта, как всегда, умирает последней.





Итак, главная украинская «перспектива» – фигурное катание. Тем более, что у нас неплохая школа. Неравнодушные к спорту будут держать кулаки за танцевальную пару – Елену Грушину и Руслана Гончарова. Тем более, что этот дуэт занял второе место на чемпионате Европы в начале января.





Как всегда мы рассчитываем и на успехи биатлонистов (готовились они в Австрии и Финляндии) – в мужской и женской эстафете, индивидуальной гонке и гонке с массовым стартом среди мужчин. По результатам этапов Кубка мира лучшей среди украинок, считается Лилия Ефремова. Тренеры ждут медалей и от опытной Елены Петровой, участницы двух Олимпиад. В мужском биатлоне (по итогам сезона-2004-05) лучшие показатели у лидера сборной Андрея Дериземли.





Надеемся и на наших лыжников. Особенно на Валентину Шевченко, которая готовилась к Олимпиаде все время за границей под руководством тренера Валерия Лесникова.





Недавно, впервые, в тройке призеров Кубка мира по фристайлу оказалась украинка Татьяна Козаченко. Это именно она в Солт-Лейк-Сити и Нагано была в первой десятке лучших фристайлистов мира.



Что же касается санного спорта, то наша Наталья Якушенко заняла третье место на этапе Кубка мира. Она проиграла только двум немкам, у которых уже были олимпийские медали. К тому же в Германии в санный спорт инвестируются огромные деньги. И, вступая с ней в борьбу, об этом надо помнить. Мы, наверное, должны радоваться не только медалям, но и местам в первой 10-ке, 20-ке…





Остается: лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт и шорт-трек. Спортсмены-представители этих видов спорта хотя и не очень известны широкому кругу болельщиков, но, хочется верить, не позволят угаснуть лучику надежды, согревающему нашу сборную.





Остальные – отдыхают?..





Естественно, хоккей, не попавший в этот раз в Турин, как и любой спорт, нуждается в больших деньгах. Обидно, что единственная наша хоккейная команда – «Сокол» и то играет в чемпионате Беларуси. «Хорошо, что есть хоть такая возможность! Поэтому 10 место в Солт-Лейк-Сити сборной Украины по хоккею – фантастика. Мы должны соизмерять наши возможности с запросами», – говорит Иван Бондарчук.





Подготовка к соревнованиям олимпийского уровня – серьезный разговор. Если у нас в Карпатах, по словам пресс-аташе НОКа, есть хоть какие-то лыжные базы («Тысовец» и «Заросляк»), то условия для санного спорта или хоккея очень слабые. Для фигуристов основная площадка – столичная «Льдинка», на которой проводят тренировки еще и хоккеисты. Так что «Льдинка» работает в перенасыщенном графике. Хотя для функционирования катков и хоккейных площадок не нужны специальные климатические условия. Недавно, например, был презентован каток, построенный шейхом в одной из африканских стран. В пустыне!





Возможно, для нормального существования зимних видов спорта, нужна не только развитая инфраструктура, но и государственная соответствующая программа.





Но независимо от того, как выступят наши спортсмены, средства, выделяемые государством на спорт, не уменьшатся. Бюджетом нынешнего года предусмотрено «спортивных» 337 миллионов гривень. Бояться каких-то штрафных санкций за «немедали» неразумно – мы не «зимняя» страна…

