Buongiorno, Torino!

11 февраля 2006, 17:42

В день открытия белой Олимпиады в итальянском Турине на улице было +12С. И меховые шапки и шерстяные шарфы на спортсменах смотрелись не очень естественно.

Вчера вечером состоялось торжественное открытие ХХ зимних Олимпийских игр. Еще за день до начала Игр все билеты в кассах практически были проданы – оставались только самые дорогие по 850 евро.
Но счастливчики, которым удалось попасть на туринский стадион «Олимпико», я думаю, ни капли не пожалели. Красочное и динамичное действие приводило публику в восторг. Тем более, что каждый из участников стал частью этого шоу.

Организаторы заранее раздали белые накидки и серебристые сердца каждому зрителю на трибунах. А с помощью цветных прожекторов стадион становился то голубым, то красным. К слову, итальянцы посчитали, что именно цвета страсти и льда как нельзя лучше представляют характер города Турин.

Зажженные искрой страсти

{-1} Зазвучал гимн Италии. На маленькую поющую девятилетнюю девочку смотрел весь тридцатипятитысячный стадион «Олимпико» и еще два миллиарда зрителей у телеэкранов.
Очень долго сценарий церемонии открытия держали в секрете. Итальянцы обещали показать свою страну будущего. Замысел прост: с помощью света, музыки и движения перед зрителями должны возникнуть ритм и скорость. Так и вышло. То и дело над стадионом вспыхиваю фейерверки. По арене проносились конькобежцы в реактивных огненных шлемах – искры страсти. Они должны зажечь сердца спортсменов и болельщиков.

Вскоре во мраке вспыхнули разом все пять олимпийских колец, и начался парад атлетов. Олимпийское перемирие, единение народов – вот главная идея спортивного движения. В подтверждение этого по стадиону одной командой впервые в истории прошли представители Северной и Южной Кореи. Рядом с многочисленными командами, такими как Италия, США или Норвегия, первый олимпийский круг сделали и сборные-лилипуты: Кения, Армения, Гонконг. Всего около 2,5 тысяч спортсменов. И Украинская команда среди них. В ее составе 106 человек. Из них 53 спортсмена, которые выступят в 10 видах спорта и 42 видах программы. Знамя несет улыбчивая и вдохновленная саночница Наталья Якушенко – участница трех Олимпиад. За ней идет президент НОК Украины Сергей Бубка. На экране появляется его жена и министр Юрий Павленко.
{2}
Наконец из уст президента итальянской республики звучат заветные слова, которых в Турине так ждали: «Я объявляю ХХ Олимпийские игры в Турине открытыми». После слово берет президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге. Он призывает атлетов соревноваться честно, основываясь на взаимопонимании и уважении, без применения допингов. Спортсмены и судьи произносят клятвы. Спустя несколько минут на стадионе появляется олимпийский флаг. Его несут восемь звездных женщин, в том числе и Софи Лорен. Затем лучшие атлеты Италии передают друг другу факел с олимпийским огнем. Последней его принимает титулованная итальянская лыжница Стефания Бельмондо. Огонь стремительно движется по нескольким кругам и молниеносно поднимается вверх – факел над Турином вспыхивает.

{3-} Вчера вечером итальянцы стремились показать все, чем богаты. Нашлось место и стихам Данте и изысканному балу времен барокко. Потом возникла современная Италия и футуристы. На стадионе ревет мотор Феррари. Апогеем церемонии можно считать пение несравненного Лучано Паваротти.
Что ж, хозяева Олимпиады подтвердили девиз открытия: «Страсть живет здесь». На стадионе кипели настоящие итальянские страсти. А зрители расходились в надежде на шестнадцатидневный марафон азарта, красоты и искренних эмоций.

Дорога к Турину

Итак, семнадцать дней (с 10 по 26 февраля) самые сильные спортсмены мира в зимних видах спорта будут сражаться за медали белой Олимпиады.

На право проведения зимних Игр 2006 года претендовало шесть городов: Хельсинки (Финляндия), Клангенфурт (Австрия), Попрад (Словакия), Сьон (Швейцария), Турин (Италия) и Закопане (Польша). В финал вышли итальянский и швейцарский города. Победу пророчили Сьону. Но в итоге 53 члена МОК проголосовали за Турин.

На ХХ зимних Олимпийских играх соревнования будут проводится в 15 видах спорта: биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, керлинг, фристайл, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, скелетон, санный спорт, сноуборд на 7 олимпийских объектах: Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Torino.
Интересно, что с каждым годом количество комплектов медалей лишь возрастает. Только в памяти независимой Украины всплывают альбервильские 57 комплектов, 61 – в Лиллехаммере, 68 – в Нагано, и, вот, наконец, 84 комплекта наград в Турине. Увеличивается и количество стран-участниц. На этот раз за медали будут соревноваться 85 команд или 2,5 тысячи спортсменов. Оценят выступление зимних атлетов 650 судий, 10 тысяч представителей СМИ и примерно два миллиарда зрителей во всем мире.

@@@ Несмотря на популярность зимних Олимпиад, они не имеют столь давней истории как летние. Традиции Греции тут ни при чем. И хотя в программе еще первых летних Олимпиад современности уже были зимние виды спорта – соревновались фигуристы в 1908 году в Лондоне, решение о проведении зимней «Международной спортивной недели по случаю VIII Олимпиады» было принято в 1922 году. Соревнования состоялись в Шамони (Франция) с 25 января по 4 февраля 1924 года. Были соблюдены формальности, которые уже стали неотъемлемой частью игр Олимпиад: был зажжен Олимпийский огонь, а участники давали Олимпийскую клятву. Результат «недели» превысили даже смелые ожидания – он показал большей интерес зрителей и спортсменов к зимним видам спорта. Соревнования в Шамони назвали первыми официальными зимними Олимпийскими играми.

Украинский комплект

За всю историю зимних игр на дне копилки украинской сборной пока по-сиротски блестят лишь три медали: золотая, серебренная и бронзовая. И как говорят специалисты, особо удивляться нечему – Украина не страна зимних видов спорта. Хотя все разговоры об отсутствии баз для подготовки, недостаточном финансировании и негативных выпадов в сторону тренерского состава, команда Украины уже четвертый раз пытается дотянуться до снежного Олимпа.

Впервые украинский флаг в честь победителя зимней Олимпиады поднялся в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. Тогда на высшую ступеньку пьедестала почета взошла юная фигуристка – «маленький лебедь» – Оксана Баюл, которая в тяжелой борьбе с Нэнси Керриган и Сурией Бонали одержала победу в женском одиночном катании. К такому повороту событий не были готовы даже организаторы – минут сорок они не могли отыскать гимн Украины и церемония награждения затянулась. Несколькими днями ранее бронзу в биатлоне выиграла наша Валентина Цербе. И это была первая медаль, брошенная в копилку украинской сборной.

Спустя четыре года, в японском Нагано украинский НОК снова надеялся на биатлон. И не зря. Уже на третий день соревнований сумчанка Елена Петрова в индивидуальной гонке на 15 километров уступила только болгарке Екатерине Дафовской.

Мало, что изменилось для нашей сборной перед Играми и в Солт-Лейк-Сити. Мы снова полагались на женский биатлон, в частности на Елену Зубрилову, которая обещала стопроцентное золото, и готовилась к Олимпиаде индивидуально. Но Елена не только не выступила на своей коронной дистанции – спринте, но и помогла провалить эстафетную гонку. В итоге, лучшим результатом Солт-Лейк-Сити для Украины стало пятое место лыжницы Валентины Шевченко. По возвращению на родину президент НОК Украины Иван Федоренко сказал: «Уровень выступления сборной отвечает уровню развития спорта в Украине». А одна из спортсменок – Ирина Тереля заявила: «Для меня это уже третья Олимпиада, и я считаю, что уровень организации в Солт-Лейк-Сити был на порядок ниже, чем в Лиллехаммере и Нагано. По-моему, все это из-за того, что в Штатах было больше политики, чем спорта. А это вещи несовместимые». Олимпиаду в Америке нарекли «украинским фиаско» и стали копаться в грязном белье и собственных ошибках.

Теперь все надежды на Турин. И лучшее, что можно сделать – не обещать стопроцентного результата, а надеяться на силу, выносливость и волю к победе наших спортсменов.

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