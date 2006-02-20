Что для больного – лекарство, спортсмену – уже допинг!

Без допинговых скандалов, похоже, уже не обходится ни одно крупное соревнование. Олимпиада в Турине – не исключение. Разбираться в допинговых обвинениях своих спортсменов взялась даже Государственная дума Российской Федерации.

Таки случайность?







Почему-то хотелось упрекнуть братьев-славян: неужто, вы не знали, что не все таблетки спортсменке принимать можно? Или опять на свое «авось» понадеялись? Но главный врач Украинской Олимпийской сборной Юрий Дехтярев посоветовал мне не быть такой категоричной.







«Все действительно произошло случайно: спортсменка принимала пищевую добавку, и даже не догадывалась, что в том составе есть запрещенное к употреблению вещество. Мы своих спортсменов постоянно предупреждаем: в биологически активных добавках (БАД) могут быть такие включения. Никто не застрахован от того, чтобы «съесть» что-то не дозволенное. Врач российской сборной не знал подлинного состава БАДа. И это вовсе не свидетельствует о его некомпетентности. Пищевая добавка – тот препарат, который обычно не регистрируют в органах фармакологического контроля. То есть, готовый к употреблению «продукт» не проходит всего комплекса исследований, в том числе и клинических. Получается, узнать какие компоненты и в каком количестве входят в его состав – нереально».







По словам Юрия Петровича, производители это делают затем, чтобы сэкономить: исследования препарата и его последующая регистрация – процедура дорогостоящая. Вот и лукавят, называя лекарственные препараты «добавками». То, что написано на баночке с пищевыми добавками не всегда соответствует ее содержимому. А когда добавки исследуют в лабораториях, то в них находят массу «неспецифических» компонентов. Как показало исследование МОК, около 20 % из двухсот взятых на анализ пищевых добавок содержат вещества, которые могут стать причиной положительного результата допинг-контроля.







В «черном списке» -- 10 тысяч препаратов







Главврач нашей олимпийской сборной говорит, что в списке препаратов, запрещенных к употреблению спортсменами, более 10 тысяч наименований. Но это еще не самое страшное.







«Разные фирмы присваивают одному и тому же действующему веществу свое название. Поэтому вычислить «запретную таблетку» только по «имени» - очень сложно. Разобраться в этом под силу разве что специалисту-фармакологу. А спортсмен, которого перед стартом одолел насморк, над этим не задумывается. Ему главное – быстрее прийти в норму. Поэтому и может принять самый безобидный, как ему кажется, а главное – отсутствующий в «черном списке» препарат. На поверку же окажется, что банальный нафтизин дает положительную пробу на допинг. Такую же реакцию могут спровоцировать практически все противопростудные средства. Поэтому мы спортсменам по сто раз на дню повторяем, чтобы, не посоветовавшись с врачом, не принимали никаких препаратов».







@@ ДОПИНГ (англ. doping, от dope - давать наркотики) - вещества, временно усиливающие физическую и психическую деятельность организма, применяемые для улучшения спортивного результата. Допинг применяли еще в III веке до н. э. На античных Олимпиадах все спортсмены пили возбуждающее снадобье из красных мухоморов - буфотеин. Известны ошеломляющие результаты «забегов» древних инков: за 5 дней их гонцы пробегали 1750 км, жуя на ходу листья коки. О запрете взбадривающих препаратов заговорили лишь в середине прошлого века - после нескольких внезапных смертей. Первыми «сходили с дистанции» спортсмены «в возрасте». Они теряли здоровье и даже умирали после кокаина, марихуаны, гашиша, амфитаминов, стрихнина и смеси соды с кокаином. Позже «эпидемия» перекинулась в юниорский спорт. В 1967 МОК принял решение о запрещении допинга в спорте и о допинг-контроле на соревнованиях.





Но есть в «черном списке» Всемирного антидопингового агентства (WADA) еще один подводный камень. Сноска в конце перечня гласит, что не только эти лекарственные средства запрещены к употреблению спортсменами, но «и препараты, сходные с ними по химической формуле или по фармакологическому действию». Вот тут можно «прилепить» все что угодно. Именно под действие «приписочки» попала наша женская сборная по академической гребле на Олимпиаде в Афинах. Вещество, которое обнаружили в крови спортсменки, не входило в «черный список» антидопингового агентства, но его посчитали аналогом запрещенного дыхательного аналептика. Увы, но врач сборной об этом попросту не знал, рекомендовав девушкам содержащий «запретное» вещество препарат еще за месяц до Игр. К несчастью, спортсменка сохранила таблетки и воспользовалась ими в Афинах, почувствовав недомогание после полуфинальной гонки. Чем все это обернулось, прекрасно известно: МОК аннулировал результат нашего экипажа, предписав передать бронзовые награды австралийкам, которые финишировали четвертыми.







Эффект неожиданности







Получается: при желании, любой препарат можно назвать запрещенным?



«Да, - вздыхает Юрий Дехтярев. -- И чтобы избежать неприятностей, теперь во многих странах работают терапевтические комитеты, которые должны для всех спортсменов, по каким-либо причинам принимающих запрещенные препараты, получить разрешение у WADA»







Забором анализов на Олимпиаде занимаются допинг-офицеры. Причем, в Турине процесс курирует отнюдь не WADA, а Федерация по зимним видам спорта. Антидопинговое агентство проводит свои исследования только во время тренировочных сборов спортсменов.







Антидопинговый контроль – процедура практически внезапная. Ее могут назначить спортсмену как до, так и после соревнований. Кроме того, количество допинг-заборов неограничено. В поле зрения допинг-офицеров, обычно, - все призеры, ведущие спортсмены какого-то вида спорта из всех стран, и абсолютно «случайные» олимпийцы. На кого укажет перст WADA, предугадать заранее практически не возможно. Тем не менее, и обвинить антидопинговое агентство в предвзятости невозможно. В WADA такую выборку обосновывают иначе.







«Они говорят, то только так можно доказать, что результаты этого спортсмена, который находится на лидирующих позициях, завоеваны честным путем, - поясняет Юрий Дехтярев. – А нам остается только все время проводить разъяснительную работу среди наших олимпийцев: не принимать без разрешения врача какие-либо лекарства».







И пока наших олимпийцев от допинговых «провокаций» спасают беседами, эстонская сборная прибегла к помощи… адвокатов. Слуги закона следят за тем, чтобы в течение суток у спортсмена анализы на допинг брали только один раз. Чаще – противозаконно. Наши олимпийцы об этом даже и не догадывались…