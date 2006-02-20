Что для больного – лекарство, спортсмену – уже допинг!

20 февраля 2006, 14:50

Без допинговых скандалов, похоже, уже не обходится ни одно крупное соревнование. Олимпиада в Турине – не исключение. Разбираться в допинговых обвинениях своих спортсменов взялась даже Государственная дума Российской Федерации.

Таки случайность?



Почему-то хотелось упрекнуть братьев-славян: неужто, вы не знали, что не все таблетки спортсменке принимать можно? Или опять на свое «авось» понадеялись? Но главный врач Украинской Олимпийской сборной Юрий Дехтярев посоветовал мне не быть такой категоричной.



«Все действительно произошло случайно: спортсменка принимала пищевую добавку, и даже не догадывалась, что в  том составе есть запрещенное к употреблению вещество. Мы своих спортсменов постоянно предупреждаем: в биологически активных добавках (БАД) могут быть такие включения. Никто не застрахован от того, чтобы «съесть» что-то не дозволенное. Врач российской сборной не знал подлинного состава БАДа. И это вовсе не свидетельствует о его некомпетентности. Пищевая добавка – тот препарат, который обычно не регистрируют в органах фармакологического контроля. То есть, готовый к употреблению «продукт» не проходит всего комплекса исследований, в том числе и клинических. Получается, узнать какие компоненты и в каком количестве входят в его состав – нереально».



По словам Юрия Петровича, производители это делают затем, чтобы сэкономить: исследования препарата и его последующая регистрация – процедура дорогостоящая. Вот и лукавят, называя лекарственные препараты «добавками». То, что написано на баночке с пищевыми добавками не всегда соответствует ее содержимому. А когда добавки исследуют в лабораториях, то в них находят массу «неспецифических» компонентов. Как показало исследование МОК, около 20 % из двухсот взятых на анализ пищевых добавок содержат вещества, которые могут стать причиной положительного результата допинг-контроля.



В «черном списке» -- 10 тысяч препаратов



Главврач нашей олимпийской сборной говорит, что в списке препаратов, запрещенных к употреблению спортсменами, более 10 тысяч наименований. Но это еще не самое страшное.



«Разные фирмы присваивают одному и тому же действующему веществу свое название. Поэтому вычислить «запретную таблетку» только по «имени» - очень сложно. Разобраться в этом под силу разве что специалисту-фармакологу. А спортсмен, которого перед стартом одолел насморк, над этим не задумывается. Ему главное – быстрее прийти в норму. Поэтому и может принять самый безобидный, как ему кажется, а главное – отсутствующий в «черном списке» препарат. На поверку же окажется, что банальный нафтизин дает положительную пробу на допинг. Такую же реакцию могут спровоцировать практически все противопростудные средства. Поэтому мы спортсменам по сто раз на дню повторяем, чтобы, не посоветовавшись с врачом, не принимали никаких препаратов».



@@ ДОПИНГ (англ. doping, от dope - давать наркотики) - вещества, временно усиливающие физическую и психическую деятельность организма, применяемые для улучшения спортивного результата. Допинг применяли еще в III веке до н. э. На античных Олимпиадах все спортсмены пили возбуждающее снадобье из красных мухоморов - буфотеин. Известны ошеломляющие результаты «забегов» древних инков: за 5 дней их гонцы пробегали 1750 км, жуя на ходу листья коки. О запрете взбадривающих препаратов заговорили лишь в середине прошлого века - после нескольких внезапных смертей. Первыми «сходили с дистанции» спортсмены «в возрасте». Они теряли здоровье и даже умирали после кокаина, марихуаны, гашиша, амфитаминов, стрихнина и смеси соды с кокаином. Позже «эпидемия» перекинулась в юниорский спорт. В 1967 МОК принял решение о запрещении допинга в спорте и о допинг-контроле на соревнованиях.


Но есть в «черном списке» Всемирного антидопингового агентства (WADA) еще один подводный камень. Сноска в конце перечня гласит, что не только эти лекарственные средства запрещены к употреблению спортсменами, но «и препараты, сходные с ними по химической формуле или по фармакологическому действию». Вот тут можно «прилепить» все что угодно. Именно под действие «приписочки» попала наша женская сборная по академической гребле на Олимпиаде в Афинах.  Вещество, которое обнаружили в крови спортсменки, не входило в «черный список» антидопингового агентства, но его посчитали аналогом запрещенного дыхательного аналептика. Увы, но врач сборной об этом попросту не знал, рекомендовав девушкам содержащий «запретное» вещество препарат еще за месяц до Игр. К несчастью, спортсменка сохранила таблетки и воспользовалась ими в Афинах, почувствовав недомогание после полуфинальной гонки. Чем все это обернулось, прекрасно известно: МОК аннулировал результат нашего экипажа, предписав передать бронзовые награды австралийкам, которые финишировали четвертыми.



Эффект неожиданности



Получается: при желании, любой препарат можно назвать запрещенным?

«Да, - вздыхает Юрий Дехтярев. -- И чтобы избежать неприятностей, теперь во многих странах работают терапевтические комитеты, которые должны для всех спортсменов, по каким-либо причинам принимающих запрещенные препараты, получить разрешение у WADA»



Забором анализов на Олимпиаде занимаются допинг-офицеры. Причем, в Турине процесс курирует отнюдь не WADA, а Федерация по зимним видам спорта. Антидопинговое агентство проводит свои исследования только во время тренировочных сборов спортсменов.



Антидопинговый контроль – процедура практически внезапная. Ее могут назначить спортсмену как до, так и после соревнований. Кроме того, количество допинг-заборов неограничено. В поле зрения допинг-офицеров, обычно, - все призеры,  ведущие спортсмены какого-то вида спорта из всех стран, и абсолютно «случайные» олимпийцы. На кого укажет перст WADA, предугадать заранее практически не возможно.  Тем не менее, и обвинить антидопинговое агентство в предвзятости невозможно. В WADA такую выборку обосновывают иначе.



«Они говорят, то только так можно доказать, что результаты этого спортсмена, который находится на лидирующих позициях, завоеваны честным путем, - поясняет Юрий Дехтярев. – А нам остается только все время проводить разъяснительную работу среди наших олимпийцев: не принимать без разрешения врача какие-либо лекарства».



И пока наших олимпийцев от допинговых «провокаций» спасают беседами, эстонская сборная прибегла к помощи… адвокатов. Слуги закона следят за тем, чтобы в течение суток у спортсмена анализы на допинг брали только один раз. Чаще – противозаконно. Наши олимпийцы об этом даже и не догадывались…
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять