Сегодня Украина выставляется в Турине

Гостей у дверей встречают девушки в вышиванках. Хуан-Антонио Самаранч и Жак Рогге отужинают в украинских традициях. Украинской горилкой, салом и борщом обещает их угостить украинская делегация.



Наши обычаи, культуру и кухню будут презентовать спортсмены, которые сегодня не заняты в соревнованиях. В специально арендованном «по случаю» помещении, украшенном рушныками, ржаными колосьями и портретом Кобзаря, гостей примут «бронзовые» фигуристы Елена Грушина и Руслан Гончаров. Помогать им будет «коллега» – Юлия Головина, а так же мужчины-биатлонисты. Вместе со спортсменами потчевать приглашенных будут президент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка и министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.



Традиционные хлеб-соль, скорее всего, вручат президенту Международного Олимпийского комитета Жаку Рогге и почетному президенту МОК Хуан-Антонио Самаранчу. По словам Ивана Бондарчука, пресс-атташе Национального Олимпийского комитета Украины, визит последних – большая честь для нашей сборной.



«За последние годы на украинские приемы проходит много гостей, – продолжает Иван Бондарчук. – Это говорит об авторитете и нашей страны, и Сергея Бубки. Ведь далеко не к каждому Национальному олимпийскому комитету ходят в гости Рогге и Самаранч».



Пригласили «на вечерю» в нашу «хату» также представителей спортивных федераций и Национальных Олимпийских комитетов других государств, в частности, Болгарии, Польши, России.



В лучших традициях хлебосольной Украины будут накрыты и столы для высоких гостей. Как сказал Иван Бондарчук, «куховарить» в Турин приехал «специальный» повар из Украины.



«Мы стараемся передать наш колорит. Будут подавать борщ, сало, вареники. Не обойдется и без традиционной украинской горилки».



А вот украинские песни, скорее всего, прозвучат с итальянским акцентом: развлекать гостей будет самодеятельный коллектив представителей украинской диаспоры в Италии. На отечественных исполнителях, по-видимому, решили сэкономить.