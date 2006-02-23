Человек Ахметова избил журналиста

От рук директора РСК Геннадия Калищука пострадал фотокорреспондент Украинского национального информационного агентства «Укринформ» Игорь Ткаченко, который до сих пор не может понять, за что ему досталось.



Пресс-конференция была посвящена общению с тренером ФК «Шахтер» Мирчей Луческу – стандартное мероприятие, которое в Донецке уже давно перестало быть сенсацией. По окончании Игорь Ткаченко, как и все остальные журналисты, получил аккредитацию на матч, который должен был состояться в тот же вечер, и, на свою беду, немного задержался в пресс-центре «Олимпийского». Пообщавшись с начальником службы по связям с общественностью «Шахтера» Русланом Мармазовым, Ткаченко направился к боковому выходу из спорткомплекса, через который обычно пропускают прессу.



«Боковой выход был уже закрыт, и охранник посоветовал мне выйти через центральный ход. Ничего не подозревая, я отправился туда и совершенно случайно столкнулся с директором РСК «Олимпийский» Геннадием Калищуком, который внезапно закричал: «Куда идешь?» - и схватил меня за грудки», - рассказывает обескураженный журналист. Затем, ничем не объясняя своего поведения, Калищук начал трясти фотокора и оскорблять его, невзирая на его оправдания и игнорируя «корочку» «Укринформа». Подбежавший на шум Руслан Мармазов, который встал на защиту Ткаченко, тоже не смог вразумить директора спорткомплекса, расходившегося все больше и больше.



Калищук к тому времени успел обвинить Игоря в том, что он пришел в «Олимпийский» с преступными целями, и начал его обыскивать. «Он схватил меня за шиворот, начал трясти, рыться у меня в карманах. Я был возмущен этим и попросил Мармазова вызвать милицию. Директор разозлился от этого еще сильнее, потащил меня на первый этаж. Там стояли какие-то люди, я попросил их вызвать милицию, но они все просто обескуражено молчали. Я вырывался. Сказал Калищуку, что я не просто журналист, я ведь еще и инвалид детства, и если со мной что-то случится, ему придется за это ответить по закону», - рассказал Ткаченко. Однако, директор не внял и этим словам, заявив, что ему наплевать на инвалидность и на все остальное, потому что «ты дебил», «а на мне куртка футбольной команды «Шахтер»: «Дескать, я ж под Ринатом, и мне ничего не будет», - пояснил Ткаченко.



Затем Калищук все же вытолкал журналиста за дверь, сопроводив это действие «напутственными» словами: «Чтобы твоей рожи здесь больше не было!». Оскорбленный Ткаченко тут же вызвал на место происшествия наряд милиции, который на удивление приехал быстро и, опросив фотокорреспондента, скрылся в недрах «Олимпийского». Чем закончилось общение милиции с директором спорткомплекса, журналист так и не узнал.



Тем временем история продолжилась уже на самом футбольном матче, когда Калищук еще раз подошел к Ткаченко и «просветил» его «на будущее»: «Ты не рассказывай, что тебя побили. У нас бьют не так. У нас мозги выбивают».



При этом, по словам Ткаченко, инцидент с ним в «послужном списке» Калищука не единственный: «Подобный случай уже был с журналистом газеты «Салон Дона и Баса» Александром Тимошенко. Он (Калищук) может с любым так обойтись. Ему не понравится человек, он может его за шкирку взять и вытолкать», - заявил Игорь.



При этом, по словам фотокора «Укринформа», он лично снимает на «Олимпийском» уже не первый год и до этого никаких инцидентов не было. Более того, с Калищуком он встречался и прежде, и директор спорткомплекса его прекрасно знал, но никогда не позволял себе подобных выходок. Но Ткаченко все равно намерен подавать на него в суд. Тем более его начала очень беспокоить рука, которую выкрутил Калищук. «Просто так я это не оставлю. Я буду требовать, чтобы его убрали с этой должности. Он неадекватно себя ведет», - подчеркнул журналист.



Безусловно, Ткаченко прав в этом своем стремлении, и сейчас его уже поддерживают многие донецкие коллеги. Более того, возмущает не только сам факт недостойного обращения с представителем СМИ, но еще и то, что кто-то в Донецке до сих пор уверен в своей безнаказанности только потому, что на нем - куртка «Шахтера».



P.S.: В комментарии «Главреду» начальник пресс-службы ФК «Шахтер» Руслан Мармазов сказал следующее:



Я, честно говоря, даже не понял, почему фигурирую в информации об этом инциденте. Я видел Игоря Ткаченко после пресс-конференции. Он позже всех покидал пресс-бар стадиона, когда журналисты уже давно разошлись. Проходил мимо меня, мы перекинулись парой слов.



Можете ли Вы сказать, из-за чего произошла ссора?



Из-за чего это случилось, я не видел. Дело в том, что после пресс-конференции мы проводили аккредитацию, надо было выяснить массу моментов по этому поводу, разобраться, кому уже выдали бейджи, кому нет... Словом, оказалось много черновой работы, как-то не до Ткаченко было.



Ткаченко заявил, что Вы защищали его перед Калищуком. Это правда?



Ну, «защищал» - это немножко сильный термин. Я услышал, что они поссорились, вышел, сказал, что не стоит тратить нервы… Я, кстати, читал вашу заметку, и там говорится, что Ткаченко попросил меня вызвать милицию. Простите, но это я бы точно запомнил. Не было такого. Более того, в статье есть интересная фраза. Что-то наподобие: Калищук сказал Ткаченко, что ему ничего не будет, потому что он «под Ринатом». Но это же полная ахинея. Ничего такого не звучало. Подобную фразу я бы тоже наверняка не пропустил мимо ушей.