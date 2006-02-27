Последние искры Олимпиады

Олимпиада закончилась. Нет, это не вердикт. Это свершившийся факт. По окончании церемонии закрытия XX зимних Олимпийских игр спортивный праздник покинул Турин – столицу человеческого совершенства прошедших двух недель. Следующий белый праздник состоится через четыре года в канадском городе Ванкувере.



Как правило, церемония закрытия всегда является апофеозом любой Олимпиады. Красочное шоу венчает главные соревнования четырехлетия, и ни для кого не секрет, что спокойному течению праздника уже давно сопутствует тяжелая и напряженная работа органов охраны правопорядка. На этот раз власти Турина решили прибегнуть к помощи 1300 военнослужащих и полицейских. Именно такое количество, по информации ИТАР-ТАСС, следило за порядком на центральном стадионе.



Воздушное пространство над Турином было закрыто с 18.45 до 23.15 по местному времени в радиусе пяти миль. Четыре вертолета карабинеров несли патрульную службу непосредственно над чашей стадиона, а агенты в штатском смешались с тысячами зрителей. При этом на овальной крыше стадиона и на окрестных зданиях расположились снайперы. За соблюдением режима «закрытого неба» наблюдал также комплекс ПВО в составе 5 радаров и 6 зенитных установок. Такой ценой в наше непростое время приходиться платить за спокойное течение праздника спорта. Нынче не все согласны с одним из важных принципов Олимпиады – перемирием на время ее проведения. Однако воскресным вечером ничто и никто не помешал празднику спорта.



Италия славна своей комедией дель арте.



Именно подобная импровизация открыла церемонию закрытия. Героями первого получаса стали русалка, клоуны, жандармы, генералы, королевская стража, маг, пираты, принцесса и многие другие сказочные персонажи. В целом церемония закрытия напоминала карнавал, которым она, по сути, и являлась.



Карты таро в обыкновенной жизни способны показать судьбу человека. На церемонии же закрытия эти карты стали путеводным символом нескольких минут карнавала. Многие оккультисты считают, что таро были изобретены древними египтянами как хранилище их оккультной мудрости и перенесены в Европу цыганами. Однако исторически зафиксировано, что в 1392 году королю Франции Карлу VI была подарена колода карт Таро, и некоторые из них до сих пор хранятся в Париже.



Таро сменила торжественная церемония награждения героев лыжного марафона, победителем которого стал итальянец Джорджио ди Чента. Также 35 тысяч зрителей приветствовали серебряного призера гонки нашего Евгения Дементьева. И, естественно, финалом сцены стала редкая для церемонии закрытия сцена – исполнение национального гимна в честь победителя, которым по счастливому обстоятельству для всех собравшихся стал их соотечественник. Исполнила гимн, как и 10 февраля, девятилетняя Элеонора Бенетти.



Как только герои марафона покинули сцену, на нее взобрались знакомые многим зрителям по церемонии открытия «искры страсти», пронесшиеся на большой скорости на роликовых коньках. «Искры страсти», по задумке организаторов, стали символом XX зимних Олимпийских игр.



Затем в честь закрытия Олимпиады во второй раз прозвучал национальный гимн Италии, во время которого был поднят флаг этой страны. После этого настало время беспечным танцам, от которых мало кто мог удержаться, и, конечно, гимну Греции. Минутой славы эта страна была удостоена, так как стала местом первой Олимпиады современности.



И только после этого настало время шествия славы спортсменов.



Сначала на арену вышли знаменосцы. В числе первых лиц страны оказались Катерина Нойманнова, Кристина Шмигун и, конечно, наш фигурист Евгений Плющенко, который нес национальный флаг Российской Федерации. Затем уже по своеобразному олимпийскому пьедесталу прошли все спортсмены – участники Олимпийских игр в Турине. Отдельных слов заслуживают японцы, которые несли свою единственную чемпионку Сидзуку Аракава. Впрочем, Ирину Слуцкую наши мужчины также водрузили себе на плечи.



«Олимпийская сказка» подходила к концу, а король и королева все равно не желали грустить и веселили всех присутствующих. Но грусть на лицах некоторых людей все-таки была. Так, например, президент МОК Жак Рогге был предельно сосредоточен и не позволял себе лишних эмоций. Возможно, Рогге просто-напросто в своей голове еще раз прокручивал свою финальную речь. А вот для зрителей церемония закрытия все-таки была праздником. Именно поэтому волна стала достойным продолжением театрального действа.



Напомнили о нынешней хозяйке Игр автомобиль «Фиат» и скутеры, которые нарезали круги по центральному стадиону. И уже после настала очередь вновь комедии дель арте – комедии масок, вида итальянского театра, спектакли которого создавались методом импровизации на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления. Душой нынешнего спектакля стали «слуги» – нескладный, ребячливый Арлекин и не лишённый злости и лукавства грубоватый Пульчинелла. Затем на сцене появились и другие маски.



Законы гравитации были опровергнуты специальным аппаратом, благодаря которому на несколько минут акробаты взмыли в воздух.



Естественным продолжением церемонии стала обязательная часть, которую обойти организаторы празднества не могли. Финальную речь произнесли директор оргкомитета Валентино Кастеллани, президент МОК Жак Рогге. Причем речь Кастеллани была внезапно нарушена человеком, который пробился на сцену и оторвал один из микрофонов. Но секундное замешательство не помешало финальной речи Кастеллани. Закрыл же Олимпиаду, как и положено, Жак Рогге, и пришел черед Ванкувера как будущему дому зимнего спорта. Сначала состоялась церемония передачи флага от мэра Турина Серджо Кьямпарино мэру Ванкувера Сэму Салливану. А затем театрализованное представление очертило главные особенности Ванкувера. Для зрителей же свою песню исполнила известная рок-певица канадка Аврил Лавин.



В конце церемонии флаг Олимпиады был унесен со стадиона известными итальянскими спортсменами, в числе которых, например, оказались Джанлука Виали и Марио Чиполлини. Погас Олимпийский огонь. Одну же из последних песен Турина исполнил слепой певец Андреа Бочелли. Финальным аккордом церемонии стал пиротехнический фонтан, своеобразная дискотека и концерт ведущих итальянских звезд.