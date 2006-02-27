Владислав Ващук: Мы никогда не пускаем к себе в дом журналистов

Разумеется, спорт — это тоже жизнь, но в специальных, по существу, искусственных условиях. Как соприкасаются эти два пространства? Как, соприкасаясь, они определяют судьбу человека?



Имя Владислава Ващука в разные годы не сходило со страниц прессы — спортивной и светской.





Но в разные годы — по разным причинам. Изначально он — звезда большого футбола, либеро киевского «Динамо». Но последние годы оказались для него испытанием не столько физическим, сколько воли и силы духа. Его переход в московский «Спартак» из родного «Динамо» комментировался по-разному, но никогда в родной Украине — положительно. Потом был «Черноморец», а в последние месяцы — опять родной стадион «Динамо».





Всегда рядом, вместе оставалась Маргарита Сичкарь — жена, мать его сына и абсолютно состоявшаяся бизнес-леди, по определению светской прессы — «известный киевский ресторатор».





У этих двоих есть все: во-первых, любовь и ее плод — сын Виталик; во-вторых, органичная связь и взаимодополняемость; и в-третьих, они уже не пропадут в этом мире. Им не нужно будет переживать период ломки и адаптации. Здоровые прагматики, они заранее позаботились о себе сами.





«Я недавно чуть не подралась из-за Влада»





Влад, вы предложили провести интервью « в нашем ресторане». Вы действительно участвуете в ресторанном бизнесе?



Влад: Не столько я, сколько Рита, но бизнес это семейный.





Рита: Влад имеет прямое отношение к работе ресторана, но у него особые функции: он оценивает, дегустирует, контролирует какие-то процессы. В конце концов, он здесь почетный гость, мнение которого является во многом определяющим.





Но для этого нужно иметь опыт и изысканный вкус…



Влад: Когда мы только открылись, я многого не замечал, не понимал, но мы знали точно, что наш ресторан не должен быть похож ни на один другой. Таким он и стал.





А что в итоге интереснее — ресторанный бизнес или футбол?



Влад: Это несопоставимо. Пока мы разделяем обязанности, и основным для меня остается, конечно, футбол. Другое дело, что футбол — это не навсегда, а любой бизнес может быть делом всей жизни.





Ваша футбольная карьера достаточно непростая, в ней были взлеты и падения. С рестораном все спокойнее?





Влад: Мы с женой во многом похожи, и то, что я переживал в спорте, ей пришлось по-своему пережить в бизнесе.





Рита: Да, у Влада был переход в «Спартак», сложные отношения с руководством команды, но потом — такой хеппи-энд, возвращение в «Динамо». А у меня была подобная история в бизнесе, когда партнеры поступили со мной некорректно.





Влад: Рита — человек решительный и даже, по необходимости, жесткий. Она не умеет молчать при виде несправедливости. Но в той ситуации я ее поддержал и сказал: «О'кей, мы построим свой ресторан, еще лучше, чем прежний». В итоге она фактически строила ресторан, будучи беременной Виталиком, и мы его открыли, когда сыну было полгода.





Вобщем, вам бы с мужем на футбольное поле…





Рита: А я ведь жуткий болельщик. А недавно чуть не подралась из-за Влада.





Вы познакомились на футболе?





Рита: Нет, в ресторане, где я тогда работала — Влад приходил к нам обедать.





Влад: Мы очень долго общались только по телефону, поскольку я был все время в разъездах. А когда стали жить вместе, долго притирались, много ссорились, поскольку оба — лидеры по натуре.





А кто первый предлагал мириться?





Влад: Рита, она очень мудрая и умеет переждать, перетерпеть.





Рита: У нас очень изменились отношения после появления Виталика. Когда я была беременна, мы поехали отдыхать в Таиланд, хотя врачи меня отговаривали. А я сказала: «У футболиста только раз в году отпуск» — и мы уехали. И там, в Таиланде, мне сделали УЗИ, и Влад увидел сына на экране…





Влад: (Перебивает.) Когда я увидел сына, все отошло на второй план. Он очень быстро двигал ножками и ручками, и я сказал: «Футболист!». Мы даже не поехали на экскурсию в храм Будды, потому что я уже был не в состоянии думать или говорить о чем-либо другом.





Рита: Вот с этого момента произошел принципиальный перелом в наших отношениях.



Преодолевать личные проблемы вы научились. А как вы пережили все сложности спортивной карьеры?





Влад: Это тоже была проверка наших отношений — начиная с расстояний и заканчивая финансами, поскольку я некоторое время не получал зарплату. Вот тут как раз наш бизнес и выручил.





Рита: Как любой мужчина, Влад очень переживал, что не может заниматься своим делом, достойно содержать семью. И тогда у нас бывали сложные моменты. Но я сказала, что нужно двигаться дальше, что-то менять в жизни или бороться за свое место в футболе. Главное — не бездействовать.





Но мужчины любят, чтобы их жалели, чтобы им сочувствовали…





Влад: Нет, я очень хотел играть, мне нужна была как раз такая жесткая моральная поддержка, чтобы бороться. У меня ведь несколько раз срывались переговоры с разными клубами, и я был не в лучшем душевном состоянии. И вдруг произошел совершенно мистический случай. Рита это знает лучше.





Рита: Да, однажды к нам во двор попала неизвестно откуда белая кошечка. Я ее накормила и выставила за ворота, поскольку и кот, и собака у нас уже были. Но буквально через несколько минут кошка начала карабкаться на наш двухметровый забор со страшным мяуканьем. И тогда моя приятельница сказала, чтобы я ее оставила — это добрый знак, к хорошей новости. И это оказалось действительно так.





Влад: Я как-то прочитал Коэльо, и все ждал этих знаков. А вскоре после этого случая с кошкой меня пригласили в сборную. Так что теперь у нас есть кот Брюс (в честь Уиллиса) и кошечка Деми (в честь Деми Мур).





«Мне сделали предложение, от которого я не хотел и не мог отказаться»





Влад, а вы вообще суеверный человек?





Влад: Да, спортсмены, футболисты, во всяком случае, суеверны. Я, например, никогда в день матча не разговариваю по телефону. Мы даже не звоним друг другу в этот день, почему — не знаю, так сложилось. Есть и другие особенности, но я о них никогда не рассказываю.





А знак действительно оказался добрым? Действие его продолжается?





Влад: Пока — да. Я уже отыграл две игры в составе сборной, удачно, в хорошей форме. У нас определились нормальные взаимоотношения в клубе, произошел серьезный мужской разговор с Григорием Михайловичем и с Игорем Михайловичем Суркисами. Мне сделали предложение, от которого я не хотел и не мог отказаться: родной клуб, родной город, прекрасные условия контракта. А все, что было, осталось в прошлом, мы открываем новую страницу.





Как команда отреагировала на ваше возвращение?





Влад: Отлично. Вообще, с ребятами я все время поддерживал отношения. Вернулся Ребров, вернулся я, атмосфера в команде сейчас — супер!





Влад, а почему вообще ваш переход в «Спартак» был воспринят столь болезненно? В конце концов, вы просто поменяли место работы…





Влад: В футбольной жизни «Динамо» и «Спартак» всегда были непримиримыми соперниками. Но думаю, что если бы я перешел в любой другой московский клуб, резонанс был бы таким же.





А если бы вы перешли, например, в донецкий «Шахтер»?





Рита: Такой же, даже больше (дружно смеемся).





Вы считаете, что это нормально — смешивать спорт и политику?





Влад: Спорт и политика соприкасаются постоянно. Нам это может нравиться или нет, но от этого никуда не денешься. За рубежом мы представляем страну, мы во многом формируем ее имидж. А внутри страны — свои нюансы. И деятельность таких людей, которые создали клуб, вложили в это немалые деньги, должна только приветствоваться. На это нужно время, нужны традиции, школа. И в этом смысле аналогов «Динамо» нет.





Но сейчас очень активно развивается и «Шахтер», там построен уникальный стадион, детская спортивная школа…





Влад: Но стадион и здание школы — это еще не все. У «Шахтера» нет традиций, нет собственных воспитанников в основной команде, там очень много легионеров.





Какую роль играют в развитии отечественного футбола, в разрешении конфликтных ситуаций или проблем отдельных спортсменов такие общественные организации, как Федерация футбола, Профессиональная футбольная лига?





Рита: Наверное, какую-то — играют, но нам об этом ничего не известно. Во всяком случае, Владу, когда он оказался «в простое», никто не помог. Если говорить о социальной защите — о страховках, например, — то этого ничего тоже нет.





Влад: Считается, что спортсмен получает зарплату и сам должен себя обеспечить в случае травмы. Вот сейчас, например, Шовковский сломал ключицу. Будь он западным спортсменом, получил бы, наверное, миллион долларов. Я об этом часто думаю, и не исключено, что со временем займусь страхованием спортсменов.





То есть старая тема «спортсмен в послеспортивной жизни» руководство по-прежнему не интересует?



Рита: Никого не интересует! Ведь сложившаяся личная жизнь, нормальная семья, интересная работа — это все не о спортсменах. Большинство остаются нищими, потому что не могут адаптироваться к обычной жизни, спиваются, болеют. И никого это не интересует. Спортивные клубы, в том числе футбольные, делают отчисления на счета ПФЛ или Федерации, но куда идут эти деньги, никому не известно.





«Влад никогда не теряет чувства собственного достоинства»





Вы оба — люди светские, публичные. Вам это не мешает жить?





Влад: Мы защищаемся. Например, в дом к себе журналистов никогда не пускаем. Мы к себе в дом вообще мало кого пускаем.





Рита: У нас бывают только близкие друзья и родственники. Нельзя пускать в дом людей случайных, это разрушает ауру, и неизвестно, что этот человек может привнести в нее.





А близкие друзья — они кто?





Рита: Это разные люди, но всегда — проверенные временем, ситуациями. Среди них — несколько пар из бизнеса. Очень дружны с Борей Красновым, бывшим киевлянином, известным режиссером-постановщиком шоу, который очень поддерживал Влада в Москве.





Влад: Мои самые близкие друзья — два моих брата: один — двоюродный, другой — названый, мы выросли вместе. А Боря Краснов познакомил меня в Москве с очень интересными людьми из шоу-бизнеса, хотя, конечно, Москва — это одно большое шоу. Кстати, у Бориса отец был спортсменом. Дружим с КВНщиками — ЧП Минск, 95-й квартал… Отличные ребята.





Кроме футбола и ресторана, что еще есть в вашей жизни?





Рита: Еще у нас есть издательский дом, мы издаем свой журнал «Наш досуг», хотим запустить еще два журнала…





Влад: Подожди, дай я о тебе скажу. Дело в том, что Рита — это сплошной фонтан идей. И как-то ее захватила идея создать свой журнал, и мы плавно двигались в этом направлении. Это, кстати, тоже семейный бизнес — журналом руководит Ритын брат.





При таком размахе я даже боюсь спрашивать о планах…





Влад: Есть интересное предложение от английских друзей — проект со спортивным уклоном, будем открывать новые рестораны.





Рита: Рестораны — это как бы уже известное направление, и мы его все время развиваем. Я ведь в этом бизнесе уже 20 лет…





Когда же вы успели?





Рита: С 17 лет. Я окончила Торгово-экономический институт, на первом курсе подрабатывала посудомойкой в «Вареничной» на Крещатике, а на четвертом уже была поваром в первом кооперативном ресторане «Братина» в гостинице «Лыбидь». Так что ресторанный бизнес — это мое.





Влад: А у меня пока только Инфиз. Подумываю об экономическом образовании, но Рита говорит, что сама меня всему научит. Пока поиграю, а потом, возможно, пойду на тренерскую работу. Я бы и сейчас учился, пошел на тренерские курсы, но по правилам играющий спортсмен не может там учиться.





Будете продолжать традиции тренерской школы «Динамо»?





Влад: Это очень высокая планка. Лобановский был гениальным тренером и абсолютным авторитетом. Только Блохин приближается к этому уровню, в отличие от других, он умеет отстаивать свою точку зрения.





Рита: Это — его, я всегда говорю, что Влад будет хорошим тренером: он владеет собой, имеет колоссальный жизненный опыт, и по характеру — лидер. И он никогда не теряет чувства собственного достоинства — ни при общении с руководством, ни на поле с противником.

