Жизнь министра под угрозой, или О чем молчат силовики

Украинские политики оказались вовлечены в один из крупных спортивных скандалов с участием силовиков. Впрочем, данный скандал начался задолго до начала весны. Тем не менее, ни одна из сторон никак не отважилась его обнародовать. По версии Юрия Павленко, из которого суть скандала пришлось вытягивать по слову, несколько месяцев назад ему пришло письмо, в котором утверждалось, что в его адрес звучат угрозы физического устранения. Якобы эти угрозы исходили из уст руководителя Федерации тхеквондо, офис которой находится в Харькове. Министр передал письмо в СБУ с просьбой провести расследование.







О том, насколько эффективно было проведено расследование, министр не говорит. Тем не менее, повод «напрячься» у Павленко появился опять – на сей раз в начале декабря 2005-го года на первенстве Украины, где, по версии министра, Федерация противилась заявке на соревнования представителей киевского региона. Тогда якобы скандал и начал набирать обороты.







История







Поинтересовавшись краткой историей этой организации, выяснили, что Федерация тхеквондо ВТФ Украины была создана в 1992 году в Днепропетровске, президентом и создателем был которой был И.Петренко, погибший в мае 1998-го. На последующем президиуме и.о.президента был выбран И. Хребто, а затем методом письменного опроса президентом был избран депутат Верховной Рады Сергей Чукмасов (сменивший политориентацию с социал-демократической на нашеукраинскую). Весной 2001-го прошла украинская конференция, на которой был избран президент Лесик Саманджия. Стоит отметить, что в 2003-м в Федерации произошел раскол. И ныне ФТУ с центром в Харькове борется с обосновавшейся в Киеве Ассоциацией тхеквондо за статус «национальная», который по «Закону о физической культуре и спорту» должна получить та общественная организация, в которую входит не менее 14 областных организаций. Далее договор о сотрудничестве с НОКом заключает именно «национальная». А в свою очередь, согласно уставу ВТФ членство определяется именно договором с НОКом.







И вот, якобы именно во время соревнований президент Федерации тхеквондо Лесик Саманджия публично угрожал взорвать Министерство по вопросам семьи и молодежи, и лично – министра Павленко. Вызванный УБОП допросил Саманджию, а прокуратура начала следствие…







Вот что мы узнали из уст народного депутата (фракция СПУ), члена парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Евгения Филиндаша:



- Это произошло в начале декабря на соревнованиях первенства Украины по тхеквондо, где я присутствовал в качестве члена молодежного парламентского комитета и главы Союза молодых социалистов, чтобы поприветствовать участников. Потом Президент Федерации в моем присутствии, я стоял неподалеку, начал на повышенных тонах разговаривать с представителем другой структуры – Ассоциации тхеквондо. Я услышал, как он кричал, в нецензурной форме угрожая ему, прозвучали также фамилии моя и Павленко. Но я так толком не понял, в связи с чем, очевидно, из-за конкуренции между Федерацией и Ассоциацией. Звучали угрозы «взорву», «убью» и так далее.







И кого именно хотели взорвать и убить?



Павленко, меня, представителей Ассоциации, министерства, еще звучали фамилии мне незнакомые.







То есть, причина угроз в том, что Министерство молодежи и спорта поддерживает Ассоциацию?



Мне тяжело сказать. Насколько я знаю, еще не принято решение о поддержке Ассоциации, Федерации. Может быть, в связи с предположениями президента Федерации о том, что министерство и я можем поддерживать эту Ассоциацию. Мне сложно сказать, в связи с чем возникло это, потому что я этого человека до тех соревнований не знал. Не имел чести, так сказать, быть знакомым. Там я с ним виделся в первый и пока в последний раз.







Почему вы решили вызвать УБОП?



Честно говоря, УБОП не так-то просто вызвать. Я просто обратился в правоохранительные органы в связи с тем, что звучали такие угрозы. А кто вызывал, я не в курсе этих подробностей. Может быть, это стало реакцией на мое обращение.







Повторялись ли подобные угрозы от президента Федерации в каком-либо виде уже после соревнований?



Лично мне он даже это не высказывал. Просто я слышал, как он, угрожая представителю Ассоциации, назвал, в том числе и мою фамилию.







Как вы восприняли то, что этого человека отпустили на поруки?



Для меня это очень странно. Я не нахожу объяснения, почему человека, который угрожал нескольким людям физической расправой, в том числе должностным лицам и государственным деятелям, ведь по нашему законодательству я и Павленко подпадаем под эту категорию. Почему после этого его отпускают?







Вы знаете, кто взял на поруки этого человека?



Нет, я не знаю.







Насколько серьезными можно считать эти угрозы, и будете ли вы прибегать к услугам охраны?



Эти угрозы не звучали как какие-то шалости, поэтому я вполне допускаю возможность такой угрозы.







Вы обратились с просьбой, чтобы вам предоставили охрану?



У меня есть механизмы, способные обеспечить защиту, но я не хочу раскрывать детали.







А почему вы не обнародовали эту информацию тогда, в декабре, все-таки речь идет об угрозах министру и народному депутату?



Идет следственный процесс. Я придерживаюсь того мнения, что не надо раньше времени раскрывать все детали. Но раз это появилось в прессе, то сейчас я это могу сделать.











Другая сторона конфликта







Для многих СМИ почему-то незамеченной прошла информация о том, что был задержан президент Федерации тхеквондо Лесик Саманджия. Забегая наперед, отметим, что на днях он был отпущен следствием на поруки с подпиской о невыезде. Но, как утверждает Павленко, в понедельник на допрос в прокуратуру Саманджия не явился.







Пресс-секретарь президента ФТУ Саманджия Сергей Ковтун, который имеет право обнародовать официальную версию Федерации, заявил следующее:



- Это незаконное задержание, потому что нет состава преступления как такового, за что его можно было задерживать.







По какому обвинению его задержали?



Его задержали по обвинению угрозы физической расправы в отношении генерального секретаря Ассоциации тхеквондо Ярослава Якубчика. Якобы это было на кубке Украины, и президент угрожал ему физической расправой. Однако это произошло два месяца назад, и только на этих выходных его решили вдруг задержать.







Однако есть информация, что угрозы были не только в сторону Якубчика, но и министра Павленко и народного депутата Филиндаша…



Да, есть такое, что вроде бы как и в их адреса. Но, честно говоря, фамилию депутата президент сам долго не мог вспомнить.







А в сторону министра молодежи и спорта были угрозы?



Не было угроз ни в чью сторону, абсолютно.







В связи с чем завязался конфликт между Саманждия и Якубчиком? Что там произошло?



Конфликта как такового не было, дело в конкуренции. У нас сейчас стоит вопрос о статусе «национальный». Федерация тхеквандо развивает 80% этого вида спорта по всей Украине, Ассоциация – только 20%. Они прекрасно понимают, что у них практически нет шансов получить этот статус.







За ассоциацией стоят силовые структуры. Президент Ассоциации тхеквондо Геннадий Онищенко – бывший сотрудник Службы безопасности Украины. И здесь, по-моему, снимаются все вопросы – кто, что за чем стоит.







И тот факт, что за президентом всеукраинской спортивной организации, известным человеком, с постоянно известным местонахождения, ранее никогда не попадавшем под подозрение в антиобщественной деятельности, спустя два месяца после подачи заявления с другого областного центра приезжают арестовывать спецслужбы. Именно за несколько минут до начала чемпионата Украины, не может не вызвать факт подозрения и даже уверенности в предвзятости и коррумпированности спецслужб.







А какое отношение ко всему этому имеют Павленко с Филиндашем?



Что касается этого народного депутата, я вообще не представляю, кто он и чем занимается. Павленко? Как министр спорта он должен был быть примирителем между Федерацией и Ассоциацией, он наш куратор, организатор, поддержка со стороны государства.







…и человек, от которого зависит, кому будет дан статус «национальной»?



Это решает комиссия.







Где сейчас находится г-н Саманждия?



Мне неизвестно.







Какими будут его дальнейшие действия?



Завтра будет пресс-конференция, на которой будет сказано о его действиях. Но мы ждем очередных подвохов со стороны государства, правоохранительных органов, Ассоциации, потому что я более чем уверен, что будут предприняты еще какие-то действия, о которых мы даже не догадываемся. Не исключено, что даже сейчас наш с вами разговор прослушивается.







Поймите, угроз вообще не было. Лесик Рождинович Саманджия – образованный и здравомыслящий человек. Я вам сейчас зачитаю его регалии: член законодательного совета Всемирной федерации тхеквондо, он является главой совета президентов стран СНГ и Балтии этой федерации. А там в обвинении было написано, что, мол, он закажет и привезет боевиков с других стран. Как говорится, без комментариев.







По одной из версий причиной этого конфликта стало то, что Ассоциация во время революции поддерживала «оранжевых», а Федерация – «бело-голубых». Это имеет какое-то отношение к нынешнему конфликту?



Скажу одно: почетным президентом Федерации тхеквондо является Кинах Анатолий Кириллович…







P.S. Поскольку данный конфликт не исчерпан, «Главред» будет и впредь следить за его развитием. Тем более, что до сих пор неизвестно, кто взял Лесика Саманджия на поруки.

