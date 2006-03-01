Курникову перестают хотеть

Эксперты выбирают 150 претенденток, которых посетители оценивают по десятибалльной шкале. Имена 99 самых рейтинговых барышень публикуются на страницах сайта. Надо сказать, что спортсменок участники опроса не жалуют – их в списке лишь две. Зато обе – россиянки.



На последнем, 99-м, месте расположилась Анна Курникова. Год назад супруга Энрике Иглесиаса была гораздо выше – на 52-й позиции. Сейчас же, когда Анна на корт не выходит, да и в светской хронике мелькает всё реже, интерес к ней начинает угасать. Если подобная тенденция сохранится, через год «желанной» Курникова быть перестанет.



А вот Мария Шарапова стремительно набирает очки. Ещё год назад блондинка из Сибири не значилась в списках «желанных», а ныне она с рейтингом 7,89 процента уже на 31-й позиции, потеснив немало моделей и актрис. Так высоко не забиралась ещё ни одна спортсменка.



Подруга форварда клуба НБА «Сан-Антонио» Тони Паркера Ева Лонгория замкнула десятку наиболее сексуально привлекательных женщин, а возглавила список ещё одна актриса, Джессика Альба. По мнению посетителей AskMen.com, эта барышня практически не имеет недостатков – а как иначе объяснишь ее рейтинг, который равен 9,07 процента.