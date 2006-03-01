Курникову перестают хотеть

Один из популярных мужских интернет-сайтов AskMen.com ежегодно составляет рейтинг «желанности» женщин.
Эксперты выбирают 150 претенденток, которых посетители оценивают по десятибалльной шкале. Имена 99 самых рейтинговых барышень публикуются на страницах сайта. Надо сказать, что спортсменок участники опроса не жалуют – их в списке лишь две. Зато обе – россиянки.
На последнем, 99-м, месте расположилась Анна Курникова. Год назад супруга Энрике Иглесиаса была гораздо выше – на 52-й позиции. Сейчас же, когда Анна на корт не выходит, да и в светской хронике мелькает всё реже, интерес к ней начинает угасать. Если подобная тенденция сохранится, через год «желанной» Курникова быть перестанет.
А вот Мария Шарапова стремительно набирает очки. Ещё год назад блондинка из Сибири не значилась в списках «желанных», а ныне она с рейтингом 7,89 процента уже на 31-й позиции, потеснив немало моделей и актрис. Так высоко не забиралась ещё ни одна спортсменка.
Подруга форварда клуба НБА «Сан-Антонио» Тони Паркера Ева Лонгория замкнула десятку наиболее сексуально привлекательных женщин, а возглавила список ещё одна актриса, Джессика Альба. По мнению посетителей AskMen.com, эта барышня практически не имеет недостатков – а как иначе объяснишь ее рейтинг, который равен 9,07 процента.