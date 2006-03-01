Данни Миноуг ищет избранника в Формуле-1?

Ну а пока асам быстрой езды приходится участвовать лишь в тестовых заездах, у них есть достаточно времени для того, чтобы заняться своей личной жизнью.



В число тех, кто находится в активном поиске подруги жизни, похоже, входит и пилот команды БАР Дженсон Баттон. Вездесущие папарацци засекли британца во время милой беседы с австралийской певицей Данни Миноуг (на фото). И хотя каких-то других конкретных улик, свидетельствующих о любовной связи Баттона и Миноуг, журналисты пока обнаружить не смогли, предположение об их романе выглядит весьма правдоподобным.



У Дженсона Баттона так и не появилась постоянная подруга с тех пор, как он разорвал отношения с певицей Луизой Гриффитс. Причем, расстались они буквально за несколько месяцев до свадьбы -- вероятно, кого-то из этой парочки здорово напугала перспектива семейной жизни. К тому же, если верить желтой прессе, Гриффитс оказалась весьма ветреной особой. После одной из ссор с Баттоном Луиза рванула во французский Сен-Тропе, где весьма мило провела два дня с Брюсом Виллисом, вернувшись затем как ни в чем не бывало к своему жениху.



Что касается Данни Миноуг, то количество ее романов с представителями богемной среды сосчитать непросто. Но известно, несколько лет назад у Данни была неудачная попытка завязать серьезные отношения с канадским гонщиком Жаком Вильневым. Может быть, с Баттоном выйдет иначе?