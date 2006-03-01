Хоккеистов путают друг с другом

Однако, когда у защитника олимпийской хоккейной сборной России Дарюса Каспарайтиса итальянцы один за другим стали брать автографы, тот поначалу подумал, что заслужил признание местного населения своей игрой. Правда, кое-что Дарюса смущало, и, как выяснилось, не зря.



"Подходившие люди обращались ко мне -- Дженя, Евджений. Я думал, что неправильно услышал, но только до того момента, как очередной поклонник назвал меня Плюченко. Вот тут я все понял. Ребята из моей команды, которые были свидетелями этой сцены, установили, что мы с Женей Плющенко действительно немного похожи. И теперь называют меня только так -- Плющенко", -- рассказал Каспарайтис.