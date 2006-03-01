Как обманывают допинговую комиссию на Олимпиаде? Уловки от простых до изощренных

1 марта 2006, 18:53

Еще с древних времен, когда Олимпийские игры только начинали свою историю, спортсмены использовали различные препараты для того, чтобы показать лучшие результаты в соревнованиях.

Обнаружение в крови запрещенных препаратов может стоить атлету медали. Обнаружение в крови запрещенных препаратов может стоить атлету медали. Поэтому с развитием спорта

Методика сокрытия употребления запрещенных препаратов не стоит на месте. Равно как и их обнаружения развивались и методики того, как эти препараты можно скрыть. Вот некоторые из них:

1. Подмена анализов
Когда спортсмен сдает анализы мочи, то он должен спустить нижнее белье ниже колен и поднять футболку или кофту таким образом, чтобы врач, принимающий анализы, мог полностью видеть процесс сдачи анализов. Зачем это делается? Можно привести множество примеров из истории спорта, когда спортсмены прятали контейнеры с чистой мочой в гениталии, прямую кишку, одежду, волосы и т.д. Делалось это лишь с одной целью - чтоб потом подменить их во время сдачи анализов. Некоторые даже делали себе хирургические операции, устанавливая себе катетеры, подведенные к контейнеру с чистой мочой… Для того чтобы предотвратить подобные случаи, правилами Олимпийских игр предусмотрено, что анализ мочи берется у спортсменов сразу после окончания соревнования. Им даже не разрешается принять душ.

2. Искусственное изменение химического состава анализов
Под искусственным изменением состава анализов следует понимать умышленное добавление в образец анализа веществ, которые поглощают или допинговые вещества, или делают их незаметными для реагентов. Такой вид обмана допинговой комиссии особенно распространен во время сдачи анализов мочи. Спортсмены смазывают пальцы различными веществами, начиная с обычной извести и кончая сложными химическими соединениями, и во время сдачи анализов якобы случайно пропускают мочу по поверхности пальцев. Перед попаданием в специальный контейнер допинговые вещества, содержащиеся в моче, вступают в реакцию с веществами, которые были нанесены на пальцы, и их становится гораздо труднее выявить.

3. Гипергидрация или применение мочегонных препаратов
Употребление жидкости в больших количествах точно так же, как и применение мочегонных препаратов, ускоряют вывод жидкости из организма, разжижая при этом содержание допинга в моче до такой степени, что его что его практически невозможно выделить. Мочегонные препараты, которые часто применяются людьми с повышенным кровяным давлением, запрещены на соревнованиях, поэтому на их содержание в крови допинговая комиссия обращает особое внимание. Но, несмотря на это, некоторым спортсменам все-таки удается «выйти сухими из воды».


Методика сокрытия употребления запрещенных препаратов не стоит на месте. Равно как и их обнаружения практически невозможно выделить. Мочегонные препараты, которые часто применяются людьми с повышенным кровяным давлением, запрещены на соревнованиях, поэтому на их содержание в крови допинговая комиссия обращает особое внимание. Но, несмотря на это, некоторым спортсменам все-таки удается «выйти сухими из воды».

4. Употребление маскирующих препаратов
Попадая в кровь, некоторые вещества обладают свойством "закрывать" собой, делать невидимым присутствие других веществ, допинга. Самым известным из таких веществ является эпитестостерон. Это вещество производится лабораторией Bay Laboratory Cooperative. Выявить подобный случай обмана очень трудно, поскольку гормон тестостерон присутствует в организме человека всегда. Допинговая комиссия в таких случаях смотрит на количество тестостерона в организме спортсмена, и если оно превышает определенную пропорцию, спортсмен попадает под подозрение, и ему предлагают пройти дополнительные тесты.

5. Применение «элитных» быстродействующих стероидов
Чем выше ставки, тем изощреннее способы достижения победы. Сегодня за победу на Олимпийских играх бьются не только спортсмены, но и ученые различных областей науки, в том числе и химии и микробиологии. Они разрабатывают новые "элитные" допинговые препараты, которые начинают действовать, когда спортсмен подвергается нагрузке, и прекращают сразу же после окончания соревнования. Выявить эти препараты практически невозможно. Их стоимость держится в секрете. Однако основная проблема в том, что действие на организм многих из них до конца не изучено, поэтому, употребляя их, спортсмен подвергает свое здоровье серьезному риску.

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