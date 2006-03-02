Юрий Павленко: «Я убежден, мы могли бы провести Олимпиаду не хуже итальянцев»

Правда, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко считает две украинские бронзы в Турине успехом.





«Перед началом Олимпиады оптимисты прочили Украине максимум одну медаль»





В одном из интервью в Ровно вы сказали, что успех наших олимпийцев не может не радовать. Вы на самом деле считаете выступления украинской сборной на Олимпиаде в Турине столь успешным?



Без сомнения, это Олимпиада для Украины успешна. Если вспомнить возраст Олимпиад независимой Украины, то в Лиллехаммере было две медали, одна из которых золотая, в Нагано – одна серебряная, в Солт-Лейк-Сити – ноль медалей. Из Турина же сборная привезла две бронзы. Получается, что за предыдущие три Олимпиады было завоевано три медали, а только за последнюю – две. К тому же по сравнению с Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити количество украинских олимпийцев уменьшилось. И фактически, в расчете на одного спортсмена, медалей больше. Если взглянуть еще и на другие показатели – четвертые-восьмые места (на Олимпийских Играх спортсмены, занявшие до восьмого места, приносят команде очки), то и тут показатели лучше.



Так, на прошлой Олимпиаде зачетные очки получили только три спортсмена. В Турине же украинская команда получила зачетные очки в четырех программах: в мужской и женской эстафете в биатлоне, санном спорте и лыжных гонках. Кроме того, на этой Олимпиаде проявил себя «ванкуверский резерв» – те спортсмены, которые, возможно, будут участвовать в Олимпиаде 2010 года.





Но самое главное – в подготовке сборной к этой Олимпиаде мы подходили систематизированно. Мы определили двадцать пять самых рейтинговых спортсменов, которым улучшили систему подготовки. Правда, некоторые из них не успели подойти к Олимпиаде на пике своих возможностей. Для полной подготовки у них было меньше года – только в мае 2005 была внесены существенные изменения.





Почему часть спортсменов готовилась к Турину за границей?



Впервые за историю независимой Украины большая часть подготовки спортсменов проходила именно в Украине. Это касается в первую очередь лыжников и биатлонистов. Специально для их подготовки были реконструированы спортивные базы – «Тисовец», «Берізка», «Динамо» в Сумах. Впервые были вложены средства на развитие спорта, а не на его содержание. Единственное – нам не удалось решить вопрос со льдом.





Накануне Олимпиады конькобежка Елена Мягких жаловалась, что в Украине до сих пор нет обещанных чиновниками крытых ледовых стадионов для тренировок...



Это как раз основная проблема – отсутствие или разруха ледовых площадок. В Киеве фактически существует только две – «Крижинка» и «Авангард». Еще есть открытый ледовый стадион, который работает в холодное время года. Недавно был принят план строительства самого большого в Европе Дворца ледовых видов спорта. Работы планируются на земле, которая находится в управлении нашего Министерства. Это напротив ипподрома, на проспекте Глушкова. Правда, для строительства такого объекта одного года мало. Но можно утверждать, что обещанные работы не останавливаются.





К следующей Олимпиаде ледовый дворец будет готов?



Сто процентов. На новой ледовой площадке будут тренироваться наши олимпийцы. К тому же, Киевская городская администрация взяла на себя обязательства построить хоккейный дворец рядом со спорткомплексом «Авангард» в Киеве. Должен отметить, уже сегодня, если сравнить квадратные метры льда в прошлом году и в этом, то их количество возросло почти в три раза. Конечно, это благодаря коммерческим структурам. Но со стороны государства были созданы все возможности для предприятий.





Как так вышло, что украинская хоккейная команда «Сокол» играет в чемпионате Белоруссии?



Она играет из-за отсутствия достаточного финансирования и качественной площадки. Также в Украине нет достаточного количества клубов для собственно чемпионата. Но в планах остается идея создания Евроазиатской хоккейной лиги.





Если уж вспомнили о Белоруссии. В Турине вы общались с Еленой Зубриловой? Условия ее подготовки стали лучше?



Она совершила ошибку, перейдя в сборную Белоруссии. Ее мужа, Романа Зубрилова, не воспринимали как тренера, и ему трудно было найти работу в Украине. Роману предложили поработать в Белоруссии, но при условии, что Елена уедет с ним. Но успехов ей это не принесло. По сравнению с ней Елена Петрова, которая до этого выступала значительно хуже, стала побеждать на международных соревнованиях.





Правда, что Роман Зубрилов помогал нашей сборной по биатлону готовиться к Олимпиаде?



Мы его взяли как отличного аналитика. А как тренер, он для Зубриловой не подходил.





Была ли реализована государственная программа?



Если взять период от предыдущей Олимпиады до этой, то государственная программа и финансирование выполнены на 81%, а за последний год – на 100%. Хотя некоторые специалисты говорили, что шанса завоевать на Олимпийских Играх медали у Украины нет, и предлагали вкладывать деньги во что-то другое.





Возможно, это означает, что в дальнейшем на спортсменов, которые заняли 35 или 47 место, не будет делаться ставка?



Когда говоришь об успехе или неуспехе, надо считаться с оценками экспертов о выступлении национальной сборной в Турине. Еще перед началом Олимпиады оптимисты говорили о максимум одной медали. Прагматики уверяли – выступление будет лучше предыдущих с точки зрения зачетных очков. Скептики же убеждали – Украина никогда не была в числе лидеров еще со времен Советского Союза.





Кстати, победы прогнозировались именно в тех видах спорта, в которых Украины получила медали?



Случайности не было. Мы надеялись на пару Грушина-Гончаров в фигурном катании. Все их предыдущие показатели к этому подводили: третье место на Чемпионате мира, второе – на Европейском чемпионате. Олимпийская медаль логически выплывала. Единственное – ее надо было защитить. Танцы на льду – субъективный вид фигурного катания. Разница в оценках незначительная: от второго места нас отделает двадцать одна сотая, а от четвертого – почти две. Но наши спортсмены выступили безукоризненно.



Не было сомнений, что будет награда и в биатлоне. Уровень подготовки к Олимпиаде был достаточно серьезным. В сборную был приглашен тренер, смазчики, усилена работа медиков. Но, опять-таки, работа велась не все четыре года.





Были и еще надежды. Возможно, не хватило фарта. Например, Валентине Шевченко в 30-ти километровой гонте. Она могла рассчитывать на любую медаль. А ее седьмое место – это показатель тех проблем, которые не позволяют украинским спортсменам выступать в полную силу. Это, в первую очередь, медицинское обеспечение и отсутствие системы работы с национальными сборными.





Большой надеждой была и Наталья Якушенко. По ее духу, задору и подготовке, она реально могла бороться за медали с немками. Но падение нивелировало награду.





Что касается фристайла, то тут мы будем отдельно разбираться, почему посыпались "как груши с яблонь", почему только один из фактически шести претендентов вошел в финал. И занял только двенадцатое место с падениями. Мы же надеялись, что спортсмены подойдут к Олимпиаде в должной форме. Фристайлистка Татьяна Козаченко на последнем Кубке мира была третьей. Но при анализе выступления надо вспомнить, что восемь месяцев назад разгорелся серьезный скандал в команде по фристайлу – спортсмены не воспринимали тренеров, а тренеры спортсменов. Нам удалось его решить и вернуть главного тренера в команду. Поэтому фристайлисты полноценно готовились к Олимпиаде только семь-восемь месяцев, но, несмотря на это, их мировые показатели внушали надежды.





Мы добивались, чтобы молодые спортсмены показали свой наилучший результат. Пока нет окончательного анализа соревнований, еще не возвратилась команда, чтобы детально анализировать выступление. Но уже по предварительным данным можно утверждать, что большинство спортсменов выступило с лучшим результатом, нежили тот, с которым они ехали на Олимпиаду.





«Огромная проблема для Украины – медицина»





По результатам выступления в Турине будут сделаны какие-то кадровые перестановки?



Конечно, да. Во многих федерациях есть тренеры, которые исчерпали свой ресурс. В иностранных командах тренеры переросли наших. Дело в том, что олимпийское движение нуждается в знаниях технологий спорта, а не только методик тренировок. Это и доступ к качественному инвентарю, знания восстановительных процессов. А у нас, к сожалению, тренеры не могут принимать участие в серьезных международных семинарах, повышать профессиональный уровень. В связи с этим, к подготовке олимпийцев мы даже привлекли иностранных специалистов. Благодаря тому, что мы взяли смазчика, который работает на компанию «Фишер», лыжи в биатлоне поехали. Да, мы ему платили 120 евро в день, но у нас с лыжами не было никаких проблем. Сегодня без технологий невозможно завоевывать медали.





И все-таки, с какими сборными будут серьезные разговоры по возвращении из Турина?



Со всеми. Но это будут не карательные, как было после Солт-Лейк-Сити, беседы. Если бы тогда, четыре года назад, в ситуации разобрались правильно, можно было бы найти и позитивные моменты в выступлении нашей сборной.





До начала Олимпиады перед командами были поставлены конкретные задачи, и если с ними кто-то из специалистов не справляется, то мы будем просить, например, уйти на пенсию. В связи с потерей множества технологических вещей, на восстановление которых нужны годы, мы будем приглашать иностранных тренеров. Уже существуют предварительные договоренности – мы условились провести первый большой украино-российско-белорусский сбор на базе «Тисовец», во время которого сборные обменяются опытом. И что интересно – белорусы и россияне просятся на украинскую спортивную базу. А это все инвестиции. Биатлон в телевизионных рейтингах обгоняет баскетбол и футбол. За счет интереса зрителей можно получить спонсорские деньги.





Олимпиада в Турине показала основные проблемы?



Для нас они были не новостью. Сейчас надо сделать лишь сравнительный анализ, насколько мы отстаем от той или иной лидирующей страны. На Олимпиаде в Турине работала достаточно серьезная аналитическая группа, которая следила за действиями наших основных конкурентов. Особенно в медицине. Если говорить о науке, то лет пять-семь назад в сборной Украины была ликвидирована штатная научная команда. Кто-то решил, что наука спорту больше не нужна. В командах не было массажистов, врачей, психологов. Сегодня одну эстонку Кристину Шмигун обслуживают восемь иностранных специалистов! Они занимаются и психологией, и смазкой лыж, и тренировками. Как результат – туринское золото. В Эстонии пошли по пути индивидуальной работы со спортсменами. Определили два-три вида спорта, приоритетные для страны, нашли нескольких спортсменов и вложили в них все. Эта тактика принесла три медали.





Такая тактика будет применяться и в Украине?



Возможно, нам надо идти по российскому или немецкому пути. В этих странах много школ и спортивных комплексов, где занимается молодежь, резерв, существует конкуренция. Очевидно, что эстонский вариант для нас неприемлем. В Украине больше людей, больше спортсменов, и мы в силах участвовать в значительно большем количестве видов спорта, нежили это было на туринской Олимпиаде.



Огромная проблема для Украины – медицина. Во времена Советского Союза была единая команда СССР, существовал Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры. После распада Союза он остался в России. В Украине не было ничего. Мы как ели орехи и мед двадцать лет назад, так и едим их сегодня. У нас нет доступа к современным восстановительным средствам. Да, мы приглашаем известного тренера, но он же не специалист восстановления. И вот что случилось с биатлоном: мы тренировали команду на мировых скоростях, но не дали ей мирового восстановления.





Зато Украина не была замешана в допинговом скандале…



Да. Но вот те же австрийцы выигрывали в биатлоне. Они были очень серьезными противниками, пока их не зацепили в допинге. Сейчас существуют новые, еще не запрещенные, средства, которые запретят уже через полгода. Но на лидирующие команды работают целые лаборатории. В Интернете я прочитал, что россиянка Альбина Ахатова за две недели до Олимпиады заболела, и ее самолетом отправили в Москву лечиться. А уже в Турине она получила олимпийское золото. Понятно, какое было лечение. Наука в России идет впереди тех препаратов, которые запрещаются. Наука же в Украине осталась на уровне 1991 года. Еще накануне Олимпиады мы проведи беседы с тренерами команд сборной при участии ученых и медиков, и определили, что туринская Олимпиада – это подготовка к Ванкуверу, тренировочный сбор перед 2010 годом.





Не слишком ли это дорогие тренировки?



По сравнению с другими государствами, включая Беларусь, количество потраченных денег из расчета на одного спортсмена в Украине было самым малым. Для сравнения, немецкая федерация биатлона получает в год 8 миллионов евро. Мы же - 250 тысяч долларов. За эти деньги мы должны бороться и побеждать. Это вообще чудо, что мы завоевали медали на туринской Олимпиаде. Мы – единственная биатлонная страна, которая не имеет своих установок для стрельбы. Но мы понимаем, что надо сделать, чтобы исправить положение. Все разговоры: почему потрачено много денег, что делали пятьдесят один спортсмен на Олимпиаде, если завоевали только две медали - некстати. Кто-то задавался вопросом, для чего было двенадцать лет подряд посылать национальную сборную Украины по футболу на отборочные туры чемпионатов, если она никогда не выходила в финал. Но через четырнадцать лет она все-таки пробилась в финал Чемпионата мира! Я думаю, самое важное понимать, что в Украине не было достаточно внимания к зимним видам спорта.





Сергей Бубка заранее оправдался, что Украина – не страна зимних видов спорта…



Не совсем, у нас же есть семь видов, в которых мы может достойно выступать.





С какими проблемами пришлось столкнуться украинской сборной в Турине?



Особых проблем не было. Были лишь отдельные жалобы спортсменов на питание. В комнатах не было телевизоров. Но все эти небольшие трудности натолкнули меня на мысль, что нет ничего страшного в проведении Олимпийских Игр. Нет такого, что не могла бы сделать Украина. Я убежден, мы могли бы провести Олимпиаду не хуже итальянцев. Это мы обсуждали с Рогге. Я даже сделал ему официальное предложение. Президент МОК приедет в Украину в августе или в сентябре, и мы вернемся к этому вопросу. Для этого нам надо построить дороги, отели, аэропорты, спортивные базы… Но, в принципе, это та работа, которая и так запланирована правительством. И самая реальная дата проведения у нас Игр – 2022 год. Зимнюю Олимпиаду провести легче – участвует меньшее количество стран.





Есть разница между отношением к спорту в Украине и, скажем, в России?



Она выражается в десятках миллионов. Фондом поддержки российских олимпийцев ежемесячно предусмотрено тридцать миллионов.





Какая же сумма у нас?



У нас нет такого фонда. А на четырехлетний олимпийский цикл было истрачено двадцать три миллиона гривен. Большая часть суммы была потрачена в прошлом году.





Кстати, уже провели инвентаризацию?



Да, всех спортивных объектов – от площадок в селе до самых крупных. Сегодня мы можем говорить о стабильном развитии спортивной базы «Тисовец», где готовились биатлонисты и лыжники. В будущем хотим сделать трамплин для фристайлистов, который бы отвечал международным нормам. Пока строили тот трамплин, который сейчас есть в Украине, во фристайле изменились правила.





«Для подготовки к летней Олимпиаде прибавлен дополнительный ресурс – 20 миллионов»







Что касается Пекина-2008, на какой стадии сейчас подготовка к летней Олимпиаде? Если раньше вы могли сказать, что новая власть только пришла и не успела ничего сделать, то в преддверии пекинской Олимпиады вы такого сказать не сможете



Подготовкой сейчас вплотную занимается Национальный олимпийский комитет и федерации. Хотя у нас часто такое было в спорте – приходят новые руководители с новыми идеями и пытаются все переделать.





Какие суммы заложены в бюджете?



В этом году для подготовки к летней Олимпиаде мы прибавили дополнительный ресурс – 20 миллионов к ранее запланированным 50 миллионам. Мы постараемся, чтобы это не были статические цифры. Считать надо по новым заслугам. Вскоре будет определен прожиточный минимум каждой команды и, в зависимости от результатов, средства на их финансирование будут или увеличиваться, или уменьшаться на протяжении всего подготовительного периода. Так же мы определим приоритеты – медальные виды спорта, те, которые могут претендовать на медали, и те, которые есть в Украине и только развиваются.



Соответственно этим трем категориям и будет разработан план подготовки. Убивать или уничтожать какой-либо вид спорта в Министерстве не планируется. Но уже сейчас заметно, что самая большая проблема – это послеолимпийский год, который отображается на результатах спортсменов. Также была некая несогласованность в действиях спортсменов и федераций. Но мы наметили план по плаванью. Успехи на Кубке – результат уже этой работы. В "поддержку" той же Яне Клочковой появились еще минимум девятнадцать спортсменов – претендентов на медали. А на ближайшем чемпионате по плаванью будут определены спортсмены первой, второй и третьей группы. В спорте важно, чтобы была постоянная замена.



Появилась тенденция к омоложению штата?



Мы очень долго разбирались со штатными сборными командами – по большинству показателей они не отвечали реальному состоянию в том или ином виде спорта. Сейчас происходит скорее пересмотр штатов сборных. Анализируется каждый спортсмен. Есть сильный резерв, которому мы даем возможность развиваться. И выделенные нами 20 миллионов – это как раз поддержка резервного фонда. Также серьезная работа ведется в направлении ДЮСШ. Мы стараемся улучшить их спортивные базы, ведь в большинстве школ давно не было замены инвентаря. А это небезопасно для жизни.





Насколько известно, в некоторых федерациях происходят "революции", в которых обвиняют, в том числе, и власть



Это явление не появилось за последний год. Сегодня нам, наоборот, удалось уменьшить количество конфликтов. Но надо понимать – мы не имеем права вмешиваться в работу федераций. Это же общественные организации.





Но они же ходят за поддержкой в Министерство?



Это ранее сформированная практика. Например, Национальный олимпийский комитет впервые за историю Украины стал самостоятельной, самодостаточной организацией, которую возглавляет не чиновник, а профессионал, независимый от власти. Впервые НОК стал комитетом, а не отделом Госкомспорта. Такую же политику мы проводим и по отношению к федерациям. Раньше было много писем с обвинениями в адрес конкретных чиновников, которые в том или ином спорте вмешиваются в работу федерации. Мы это остановили. Это создало им некоторые проблемы – федерации почувствовали, что теперь они должны сами формировать свою политику и нести за свои шаги ответственность. До этого же они могли все списать на Госкомспорт: «Вы же у нас просили. Вы ставили такие задачи». Сейчас федерации независимы, и каждая из них ответственна за развитие того или иного вида спорта. А деньги министерство выделяет, исходя из результатов их работы.

