Началась подготовка к поросячьим Олимпийским играм

Как информирует «Газета.ru», ссылаясь на "Весь спорт", об этом сообщил вице-президент Федерации спортивного свиноводства Алексей Шаршков.



"На свинобазе в Луховицком районе Московской области спортивные поросята, будущие участники Олимпиады, приступили к тренировкам, - сказал Шаршков. - Им немногим больше месяца, поэтому, как считают тренеры, рано осваивать отдельные виды спорта. В настоящее время они, как и любые новички в детско-юношеских школах занимаются, в основном, общефизической подготовкой.



Одновременно тренеры и зоопсихологи наблюдают за формированием характеров юных спортсменов. Одни из них уже проявляют черты лидеров и претендуют на то, чтобы стать на олимпиаде капитанами команд. Одновременно ветеринарные врачи, которые объявили на свинобазе карантин и не допускают к занятиям посторонних, проводят курс вакцинации спортсменов".