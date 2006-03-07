Чемпионат по скоростному спуску на хозяйственных тазиках

Как информирует «Газета.ru», организаторы чемпионата сообщили, что соревнования пройдут в городе Петрозаводске. Чемпионат является ежегодным, снаряжение и документальное обеспечение в котором каждый участник подбирает, готовит и использует самостоятельно.



Принять участие в таком соревновании пожелали жители Санкт-Петербурга и Москвы. Подобные мероприятия служат развитием системы спортивно-массовых мероприятий в Карелии.