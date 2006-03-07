Алина Кабаева: «Я начинаю все с начала»

7 марта 2006, 18:43

На состоявшемся в выходные в Москве международном турнире по художественной гимнастике «Кубок чемпионов – Газпром» произошло знаковое событие – в большой спорт вернулась олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Полтора года прошло с тех пор, как Алина выиграла в Афинах олимпийское «золото». За этот срок в жизни Кабаевой случилось многое – заявление о завершении карьеры, слухи о скором замужестве, начало общественной деятельности и … робкие попытки вернуться в большой спорт.

В то, что Алина на самом деле вернется, почти никто не верил. Когда заходил разговор, что она вот-вот выступит на каком-то турнире, что-то обязательно ей мешало – то травма ноги, то какие-то другие проблемы. Про Кабаеву стали потихоньку забывать, тем более что появились в нашей художественной гимнастике другие лидеры. Например, Ольга Капранова, которая в прошлом году стала пятикратной чемпионкой мира. Но Алина и главный тренер сборной России Ирина Винер верили в то, что им по силам шагнуть еще раз в одну и ту же реку. Они и шагнули, причем – триумфально. На «Кубке чемпионов – Газпром» олимпийская чемпионка была единственной, кто не допустил серьезных ошибок. Ошибались все – и Капранова, и Вера Сесина, и украинка Анна Бессонова. Только Кабаева выдержала напряжение и стала победительницей в абсолютном зачете.

– У меня после Олимпиады был большой перерыв, – рассказала Кабаева после того, как выиграла турнир. – За это время я много, чего успела, в том числе занималась и общественной деятельностью. Но в конце концов поняла, что это у меня будет всегда, а вот те три-четыре года, которые я еще могу провести в большом спорте, мне никогда не вернуть. Потому решила для себя – я буду еще выступать. Я поняла, что не могу без спорта, не могу без любимой художественной гимнастики. Правда, до этого турнира я сомневалась, получится ли у меня?

Выходит, не верили в себя?
Я видела, как тренировались Ольга Капранова, Вера Сесина, и думала, смогу ли в нынешнем состоянии соперничать с ними. И мне поначалу было тяжело. И физически, и морально… Да, я немного сомневалась, стоит ли возвращаться. Но потом поняла – стоит. Мне не хватало соревнований, их обстановки. Побед не хватало. Кстати, изначальна я планировала, что подготовлю показательный номер с каким-нибудь предметом, но Ирина Александровна занималась со мной очень серьезно, и вот итог. Я победила. Состоялось мое возвращение. И это во многом благодаря Ирине Александровне. Я ей очень обязана за то, что она работает со мной.

Если вы вновь вернулись в большой спорт, то о личной жизни так же, как и об общественной, вновь придется забыть?
Да, теперь у меня снова начнется нелегкая спортивная жизнь – соревнования, тренировки. Но я этому только рада, хотя мне придется начинать фактически все с начала. Чтобы вновь добиться успеха, нужно забыть, что я – олимпийская чемпионка. Да я об этом и не вспоминаю. Если спортсмен живет своими прошлыми заслугами, то он вряд ли добьется еще каких-то успехов. А я еще хочу побеждать. Я вообще сейчас чувствую себя той девочкой, которой была, когда только начинала большую спортивную карьеру. Для меня многое происходит вновь.

Что скажете о новых правилах?
Мне они нравятся, хотя сначала думала, что они все усложняют. Но, на самом деле, все стало на свои места. Если раньше баллы за сложность спортсменки набирали за счет трудных прыжков, то теперь в упражнениях со скакалкой нужно прыгать, выступая с лентой - делать пируэты, а в упражнениях с мячом - демонстрировать гибкость. В общем, каждому упражнению – свое.

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