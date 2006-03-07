Генетический допинг: настоящее и будущее

Необходимо обойти своих соперников честным путем. А это куда труднее, чем при помощи различных стимулирующих препаратов, допингов.



Многие лаборатории мира занимаются созданием сильнодействующих препаратов, которые способны улучшить результаты спортсменов. Но и допинговые комиссии тоже не отстают. Их технологии выявления допинга в организме спортсменов становятся все более совершенными.



Сегодня исследования в области генетики, проводимые учеными разных стран, позволяют предположить, что уже в ближайшем будущем атлеты смогут улучшать свои физические показатели при помощи так называемых генетических допингов. Лабораторные эксперименты на мышах показали их эффективность.



Ученые Университета Пенсильвании ввели ген IGF-1 лабораторным крысам. Вскоре было замечено, что мышцы ног подопытных животных значительно окрепли. В ходе следующего эксперимента к инъекциям гена были добавлены физические упражнения. Результаты были потрясающими - мышцы крыс стали сильнее в два раза и не ослабли после прекращения тренировок.



"Есть ввести инъекцию подобного гена человеку, то его мышцы не только станут сильнее практически без тренировок, но и тренировки станут гораздо эффективнее, - говорит доктор Ли Суини, автор проекта. - Это также значительно сократит сроки реабилитации после травм".



Генетические модификации запрещены документами Международного антидопингового агентства, которое занимается регулированием таких вопросов в спорте. Однако выявить их будет крайне трудно, поскольку гены вносятся напрямую в мышцу и анализы мочи и крови не смогут ничего показать. Придется придумать новое поколение тестов.



Сегодня проблема генетических допингов стала одной из наиболее популярных тем для обсуждения в научных кругах. Выделилась целая группа ученых, утверждающих, что подобные генетические модификации не способны получить распространения среди спортсменов. Они приводят несколько аргументов.



Во-первых, Международное антидопинговое агентство выделило в 2002 году 3 млн. долларов на исследования, направленные на выявление генетических модификаций среди атлетов. Это агентство также ведет тщательные наблюдения за последними разработками в области генетики, которые могут быть применены для улучшения физических параметров спортсменов.



Во-вторых, большинство экспериментов в области генетики проводится на животных. Использование тех же самых генов может повлечь за собой серьезные последствия. Мало кому захочется рисковать собственной жизнью.



В-третьих, ученые утверждают, что генетические допинги смогут в значительной степени модифицировать лишь одну, конкретно выбранную, часть тела. Но нельзя забывать, что организм человека - это комплекс взаимосвязанных органов, которые выполняют множество совместных функций. Поэтому если усилить какую-либо одну группу мышц ног, то это приведет к тому, что другие мышцы не смогут нормально функционировать. Это одна из причин, почему у атлетов, принимающих стероиды, столько различных проблем со здоровьем, среди которых спазмы, растяжения и разрывы связок.



Существует также еще одна точка зрения на генетические допинги. Почему бы не создать отдельные виды соревнований для генетически модифицированных атлетов? Ведь, например, в мото- и автоспорте ежегодно вводятся новые разработки, помогающие достичь большей скорости, а следовательно и лучших результатов. В бейсболе также спортсмены прибегают к искусственным методам улучшения своих показателей - некоторые бейсболисты делают себе операции на глазах и локтях, позволяющие лучше видеть мяч и бросать его с большей силой.



Ученые говорят, что действительно было бы логично разрешить генетические допинги и ввести специальный вид соревнований для генетически модифицированных атлетов. Однако, когда дело касается генетики, то тут появляется целый ряд трудно разрешимых вопросов, связанных с религией, этикой и моралью. Пройдет еще много времени до тех пор, пока удастся найти решение хотя бы одного из них.