Женщины-чемпионки выступили за гендерное равенство в спорте

Международный женский день отмечался сегодня в Женеве в Международном бюро труда, а также во многих странах мира, где были организованы мероприятия, объединенные темой «Женщины в спорте и мире труда». Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Международного бюро труда.



«От моих ударов сотрясаются не только мои соперники в спорте, но и основы того общества, в котором мы живем, - заявила на мероприятии в Женеве Мириам Ламар (Myriam Lamare), чемпионка WBA (World Boxing Association) в первом полусреднем весе. – Женщина-боксер – это женщина, которая может бороться, может дать жизнь новому человеку и одновременно в полном смысле слова защитить его».



«Я сильная и женственная, уязвимая и энергичная, - добавила она. – Женщины больше не связаны своей уязвимостью».



В мероприятии также приняла участие г-жа Наваль эль-Мутавакель (Ms. Nawal El Moutawakel) - первая женщина из Марокко, выигравшая золотую олимпийскую медаль, и член Международного олимпийского комитета. Она заявила, что спорт создает условия, необходимые женщинам для роста над собой.



Отвечая на вопрос о том, как ей удалось выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 1984 года в беге на 400 метров с барьерами, она сказала: «Я питалась спортом, пила его и дышала им, а мои тренеры учили меня вере в себя. Я была полна воодушевления и решимости, я училась дисциплине. Спорт позволяет познать самого себя».



На состоявшейся Женеве церемонии награда Международного олимпийского комитета «Женщины в спорте» за 2006 год была вручена звезде тенниса из Аргентины Габриеле Сабатини (Gabriela Sabatini). В интервью она заявила: «Женщинам в спорте необходима финансовая поддержка, однако во многих случаях компании обращают больше внимания на мужчин, чем на женщин, и мы находимся в невыгодном положении. Сейчас, как мне кажется, ситуация несколько улучшилась, но в некоторых странах женщины по-прежнему находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами».



В заявлении в связи с Международным женским днем Генеральный директор МОТ Хуан Сомавия отметил: «Без сомнения, женщины продолжают преображать рабочие места во всем мире, а рабочие места – это главная арена для продвижения женщин в обществе. За последнее десятилетие число работающих женщин в мире увеличилось на 200 млн. Сегодня женщины составляют более 40 процентов общей численности мировой рабочей силы. Женщины продолжают успешно прокладывать себе дорогу в профессиональный спорт».



«Несмотря на имеющиеся достижения, на рабочих местах во всем мире по-прежнему преобладает неравенство, - говорится в заявлении Хуана Сомавии. – Неравенство в оплате труда – это реальность сегодняшнего дня. Все еще существенным остается разрыв между рабочими местами мужчин и женщин, особенно когда речь идет о качестве рабочих мест. По нашим оценкам, женщины составляют 60 процентов от общего числа «работающих бедных».



Награды Международного олимпийского комитета «Женщины в спорте» были вручены выдающимся спортсменкам из разных стран мира за развитие женского спорта на их родине. Кроме Габриелы Сабатини, удостоенной награды за развитие тенниса среди молодежи, и особенно среди девушек в Аргентине, награды МОК были вручены также Альбертине Барбоса Андраде Albertine Barbosa Andrade (Сенегал), Шармен Крукс Charmaine Crooks (Канада), Элизе Ли Elisa Lee (Республика Корея), Доминик Пети Dominique Petit (Франция) и Лорейн Мар Lorraine Mar (Фиджи).



Роль женщин в спорте была избрана Международной организацией труда в качестве центральной темы Международного женского дня с тем, чтобы привлечь внимание к гендерному неравенству и барьерам, которые существуют во всех профессиях, включая спорт. Так, в профессиональном спорте женщины зарабатывают значительно меньше, чем мужчины, под предлогом того, что женский спорт привлекает меньшее внимание зрителей, прессы и рекламодателей и в меньшей степени приветствуется. По мнению МОТ, признанию женщин и выдвижению их на руководящие должности в спортивных организациях по-прежнему мешает «стеклянный потолок» , социальные и культурные барьеры, нехватка кандидатов-женщин и общее отсутствие поддержки.