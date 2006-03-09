«Он знает, что я всегда на трибуне»

9 марта 2006, 13:21

По случаю Международного женского дня мы пообщались с прекрасными половинами нескольких ключевых игроков «Черноморца».

Примерно одинаковые вопросы мы задали Евгении Билозор, Виктории Полтавец и Ирине Гилазевой. И все три супруги футболистов нашей любимой команды рассказали немало интересного.

Надежным тылом человека, олицетворяющего "тылы" нашей команды, прекрасного защитника и мастера игры головой, Сергея Билозора, является его супруга Евгения.

Евгения, быть женой профессионального футболиста трудно?
Это совсем нетрудно. Главное верить в него - это очень важно для Сергея, а значит и для меня. Я для него - жена, мать, друг. Это совсем несложно, это замечательно. Я выполняю свои обязанности как жена, на мне ребенок, хозяйство.

Я прекрасно понимаю, насколько большое значение имеет его работа. Он профессионал. Мы, жены футболистов, для них в каком-то смысле на втором месте. Но я понимаю, что благодаря нему, его ногам, здоровью обеспечена наша семья. А мы должны ждать, надеяться, любить.

Как вы познакомились с Сергеем?
Случайно, как и все. Я работала в парикмахерской, а он туда зашел постричься. И между нами, знаете, как говорят, что-то вспыхнуло, какая-то искра. И вот с тех пор 7 лет уже вместе, подрастает ребенок, и все у нас отлично.

Какой подарок на 8 марта был бы для вас лучшим?
Чтобы это был выходной у Сергея, и он был дома. Когда все дома, знаете, такая аура благотворная создается. Не в подарках дело, главное внимание. А лучший подарок - это он сам. Чтобы он был рядом, здоровый, без болезней:

Как вы относитесь к футболу?
Мне стыдно, но я очень слабо разбираюсь в этой игре. Боюсь при посторонних обнаружить свое незнание, спрашиваю у Сергея потом наедине. Так что в плане футбола я не очень. Мое дело - ждать его дома, приготовить что-нибудь вкусное, чтобы ему было хорошо.

А на матчи "Черноморца" ходите?
Мы с Викой Полтавец приезжаем под конец всегда. Потому что очень переживаем за результат. Смотреть в живую футбол просто невозможно - очень боюсь за мужа и за его дело.

Если Сергей Билозор радует болельщиков "Черноморца", прежде всего, своими действиями в обороне (хотя и забить головой после стандартных положений он совсем непротив), то Валентин Полтавец способен принести пользу своей команде везде, буквально на любом кусочке поля. Супруге Валентина мы задали те же самые вопросы.

Быть женой профессионального футболиста трудно? Все эти разъезды, сборы...
Это на самом деле циклично. Я уже 10 лет замужем за Валентином, поэтому я в какой-то степени привыкла. В начале его карьеры было трудно, все эти сборы, тренировки. Особенно, конечно, зимние сборы, когда мужа почти не видишь. Потом немного привыкаешь к этому, находишь себе занятия какие-то, общаешься с родственниками. Но, безусловно, главное мое занятие - с нетерпением ждать мужа.

Как вы познакомились?
Сколько себя помню, столько и его. Мы на одной улице росли, вместе в песочнице играли, потом в школе сидели за одной партой. А потом, уже после школы, случайно встретились. Я ехала домой из университета, а он из училища олимпийского резерва. И, как говорится, заново открыли для себя друг друга.

Какой подарок на 8 марта был бы для вас лучшим?
Цветы. И чтобы, естественно, был рядом муж.

Как вы относитесь к футболу?
Я думаю, что это главная спортивная игра. В нее играют настоящие мужчины, не в хоккей, как в песне поется, а именно в футбол. Я недостаточно хорошо разбираюсь во всех нюансах игры, но регулярно смотрю матчи чемпионата Украины, слежу за нашим футболом. Многих знаю лично, и это, конечно, повышает мой интерес. Вообще, довольно интересная игра. Мне даже кажется, что если бы я была мужчиной, то стала бы футболистом.

А на матчи "Черноморца" ходите?
Матчи других команд, разумеется, смотреть легче. Когда играет мой муж, я нервничаю. Постоянно боюсь, как бы он не получил травму, а на стадионе к тому же не всегда адекватные болельщики, могут крикнуть что-нибудь неприятное. Мы с Женей Билозор приезжаем под конец матча и находимся где-нибудь в парке Шевченко. Потом кто-то выйдет, мы спросим - какой счет, кто забил.

С Ириной Гилазевой мы сошлись во мнении, что даже непростая одесская публика, легко шагающая из любви в противоположное ей чувство и обратно, особенно относится к ее мужу Руслану. Этот универсальный игрок, способный сыграть на любой позиции, вкладывает в свое дело всю душу. Такое нельзя не ценить:

Насколько тяжело быть женой профессионального футболиста?
Наверное, нелегко. Все время ждешь его домой. Но за достаточно долгий промежуток времени, а мы вместе уже 10 лет, я привыкла.

Как вы познакомились?
Познакомились в Москве, точнее в Сергиевом Посаде. Это довольно забавно, ведь и я, и Руслан - одесситы. Но вот так бывает. Я приехала в столицу с папой, а Руслан приезжал на какой-то турнир. Мы начали общаться, а когда вернулись в Одессу, продолжили наше знакомство.

Ирина, какой подарок на 8 марта был бы для вас лучшим?
Провести его в кругу семьи, а не как обычно без мужа: Пойти куда-то.

Как вы относитесь к футболу?
Я уже отношусь. И переживаю и разбираюсь в этой игре. Когда мы только познакомились с Русланом, не разбиралась абсолютно и даже не интересовалась. А потом, конечно, футбол прочно вошел в мою жизнь. Мы же с ним наездились по разным городам, а я всегда мечтала, чтобы он играл за "Черноморец". И вот сейчас эта мечта сбылась. Я хожу на стадион и разбираюсь в футболе, думаю, больше, чем любая другая женщина. Я смотрю матчи полностью, даже в непогоду.

Он знает, что я всегда на трибуне. В дождь, снег. Как может быть иначе, он же там, на поле, в любую погоду, почему я не буду на стадионе? Разве что, если я заболею, только тогда могу пропустить игру. А так, обычно, мы сидим с друзьями Руслана и болеем. Не всегда это просто, часто кричат болельщики разные неприятные слова. Но, вы знаете, действительно, про моего мужа как-то я не слышала ничего обидного от них.

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