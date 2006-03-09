Немцы просят английскую полицию помочь в борьбе с футбольными хулиганами

Для того чтобы лучше противостоять британским хулиганам, которые могут попасть на турнир, в Германию отправится ограниченный контингент полиции с Туманного Альбиона. Кроме того, англичане пошлют на чемпионат мира агентов, специализирующихся на борьбе с фанатами-нарушителями.



Подробности операции должны быть обнародованы в ближайшее время английской стороной; пока известно лишь, что в качестве ответного шага полицейские Германии будут помогать своим коллегам в портах Великобритании, чтобы не допустить на первенство планеты хулиганов, уже стоящих на учете служб правопорядка.



По словам министра спорта Великобритании Ричарда Кэборна такое взаимодействие стало возможным, благодаря длительным переговорам. Кэборн уже был в Лейпциге и общался с агентами полиции, которые "ведут разведку на месте".



Однако главным методом борьбы с хулиганами, по мнению министра, являются превентивные меры, которые не должны позволить потенциально опасным фанатам вообще попасть в Германию.