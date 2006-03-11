Медаль Блонской опять поможет чиновникам от спорта?

На зимнем чемпионате, который начался в Москве, медаль принесла Людмила Блонская.



О борьбе, которая была и не было



Борьба в женском пятиборье на чемпионате мира в закрытых помещениях получилась действительно захватывающей. Блонская перед пятым видом уже "везла" более ста пунтов своей ближайшей сопернице, и, в принципе, перед финальным забегом, борьба шла уже только за за третье место.



Комментаторы отмечают, что если бы в соревнованиях участвовала шведка Каролина Клюфт и литовка Астра Скуйте, то Людмиле не было бы так легко. Впрочем, в отсутствие записных фавориток преимущество Блонской также никто не ставил под сомнение.



К слову сказать, на Людмиле Блонской - опытной и симпатичной спортсменке, которая всегда охотно идет на контакт с журналистами, некоторые спортивные функционеры в свое время ставили крест. Особенно после рождения второго ребенка. В ситуации, "когда никто в тебя не верит", Блонская показала великолепную форму и действительно заслужила эту медаль.



Блонская в интервью украинскому телевидению была откровенна: "Такое отношение, с одной стороны, давило, с другой – подстегивало. Мне так хотелось доказать! И – доказала!".



К сожалению, пока не радует своими результатами Жанна Блок. Московская дорожка для чемпионки мира в беге на 100 и 200 метров оказалась не очень быстрой - в итоге только шестой результат (это при том, что в полуфинале Жанна была только третьей и попала в финал по добору по лучшему времени).



Во втором круге соревнований закончили свои выступления в беге на 60 метров Анатолий Довгаль и Константин Васюков. Наталья Кущ не выполнила норматив в прыжках с шестом, поэтому для нее Чемпионат мира, как ни прискорбно, тоже уже завершен.



В следующий круг соревнований попали Иван Гешко (бег на 1500 метров) и Татьяна Петлюк. Последняя составляет конкуренцию таким именитым спортсменкам в беге на 800 метров как Мария Мутола из Мозамбика, россиянкам Ольге Котляровой и Наталье Цыгановой.



Пока еще шансы на медали сохраняются. В частности в женских прыжках в высоту, где будут выступать Вита Степина и Ирина Коваленко, а также в видах выносливости. Но никто не готов делать предположений. В частности, Сергей Бубка, к которому обратился корреспондент "Главреда" сказал, что пока рано говорить о каких-то медалях. "Давайте посмотрим. А начет прогнозов - это к Борзову (глава феделации легкой атлетики - Ред.) и Александрову (старшему тренеру сборной - Ред. )" - ответил он.



Впрочем, последним уже есть с чем возвращаться на родину...



Отставка или поощрение? Еще раз о наболевшем



Вопрос о смене руководства в Федерации легкой атлетики и смене главного тренера сборной стоит на повестке дня уже давно. Чтобы узнать, как многие спортсмены отзываются о связке Александров-Борзов, ходить далеко не надо - достаточно зайти на форумы федерации и почитать. Действительно, и морально и физически чиновники, не один год просидевшие в удобных (а говорят, еще и прибыльных креслах) состарились. Только, похоже, у министерства никак не доходят руки. А, может, там просто не хотят?



Для министра Юрия Павленко можно было бы напомнить, что он не один раз заявлял о том, что гланые тренера должны предоставить стратегию развития видов, которые являются "медалеприносимыми" на Олимпиадах. Доволен ли он той практикой, которая сейчас существует в легкой атлетике? Вряд ли. Но тогда почему слухи об очередном подписании контрактов с Александровым очень похожи на правду? Не потому ли, что горой за главным тренером стоит Валерий Борзов? Рука руку моет? В кулуарах спортсмены шутят: мол, увидите, Павленко уволят раньше, чем со своих стульев поднимуться Борзов и Александров.



Очевидно, пока мы не примем каких-то стратегических решений, Украина так и будет завоевывать медали от случая к случаю. Потому что строить планы и заниматься стратегией, конечно, тяжелее и неблагодарнее, нежели распределять деньги на сборы. И до того времени спортсмены будут показывать результаты не благодаря, а вопреки...



Конечно, Борзову и Александрову есть чем крыть - удачное выступление на недавнем Кубке Европы, вот и Блонской с медалью повезло. Но прогрессирующей тенденции (а не воли случая!) почему-то не видать по-прежнему. Горько.