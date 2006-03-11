Чемпион мира Иван Гешко: Выходим, снег на дорожке почистим, и бегаем...

Поэтому казалось, что попасть для него в финал было сложнее, нежели на следующий день подняться на высшую ступеньку пьедестала. Впрочем, сам Иван, который вышел к прессе, не отрицал - ни одной тренировки в манеже он не сделал.



- Я не тренировался по 200-метровому кругу. После нового года я подвернул стопу, пропустил старты, которые у меня были запланированы, в том числе и в США, - рассказывает чемпион мира. - Поэтому так поздно начал разбегаться. Фактически пик формы у меня и припал на этот Чемпионат мира. До этого в манеже стартовал лишь на Чемпионате Украины в Сумах.



Говорят,что если бы твои соперники узнали, где ты тренируешься и в каких условиях, это бы повергло их в ужас.

Я почти постоянно тренируюсь дома - в Черновицкой области есть такой городок Кицмань. Тренируюсь на стадионе, даже когда там, как и в Москве, температура достигает минус двадцать. Ничего, выходим, снег на дорожке почистим, и бегаем. Дорожка правда, старая, такими квадратиками выстелена...



Федерация и министерство как-то помогает?

Знаете, я придерживаюсь такого мнения: спасибо, что не мешают. И за сборы спасибо, когда дают.



А давно на официальных сборах был?

В конце 2004-го. А так все время дома.



Родные стены помогают?

Мой врач - Алла Ильинична Лысенко мне рекомендовала быть там, где я вырос. Во-первых, чтобы легче было проходить аклиматизацию. Во-вторых, от меня в полуторасотне километров - Карпаты, Ворохта. Я три-четыре раза в год туда езжу на машине, тренируюсь там. Условия, конечно не ахти какие, но жить можно.



Ты согласен, что ломаешь стереотип: в бегах на средние и длинные дистанции должны побеждать только чернокожие атлеты?

Думаю, на данный момент большой прогресс в бегах на выносливость показывают белые бегуны. Смотрите, Олимпиаду в беге на 800 метров виграл россиянин Борзаковский, чемпионат Европы по кроссу - наш Сергей Лебедь. Есть еще 3-4 спортсмена на подходе, которые могут составлять конкуренцию кенийцам и эфиопам...



P.S. Кстати, бегуны из Кении Ангуэни и Комэн, которые заняли второе и третье место на Чемпионате мира, на послесоревновательной пресс-конференции заявили, что рассматривают Гешко как очень "перспективного и сильного соперника". Хотелось бы еще добавить - "и грозного".