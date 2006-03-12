Чемпионка мира Людмила Блонская: За первые четыре вида сбросила четыре килограмма

Сегодня в очереди поздравить Блонскую с первым местом на мировом первенстве стоят как те, кто все это время находился рядом (а настоящие спортсмены поймут, как в тяжелый период важна поддержка), так и те, кто еще год назад не хотел видеть ее в сборной...



Золотая медаль Блонской на чемпионате мира в закрытых помещениях была явной неожиданностью. До приезда в Москву старший тренер сборной Валерий Александров рассчитывал разве что на медаль "от Гешко". А здесь - такая удача.



Людмила же к прогнозам спортивных функционеров относится по-философски. "Да, мне кажется, был небольшой шок. В первый же день чемпионата - и золото. Пришли, поздравили. А что был выбор? Они ведь не могли не поздравить."



А дети как поздравили?

Ой, вы знаете звонили все, родные, знакомые, няня звонила, которая с детьми сидит. С детьми не разговаривала, они ведь сами еще не могут позвонить. Вот вернусь домой - тогда и поздравят...



Звонили люди, с которыми я уже наверное лет пять не общаюсь, и даже те, которых телефонов у меня нет и не было. Приятно, конечно.



Когда ехалa на Чемпионат, руководство сборной на тебя рассчитывало?

Честно говоря, нет. Рассчитывали на Гешко.



Кстати, вчера Иван Гешко в интервью "Главреду" сказал, что главное, за что он благодарен чиновникам сборной - за то, что они не мешают? Тебе мешали? Или все-таки чем-то помогали?

Когда в руководстве федерации и госкомитета поняли, что я возвращаюсь в спорт, что я могу достойно выступать на международной арене, то мне не то что там начали не мешать или мешать, у нас такие вот отношения: я стараюсь не лезть к ним, и хочу, чтобы они не трогали меня. Я напрямую общаюсь со старшим тренером по многоборьям Михаилом Медведевым, и знаю, что он понимает специфику многоборья, методику тренировок, и он старается (это видно и чувствуется) всячески помогать мне в организации сборов.



Условия в Броварах позволяют нормально тренироваться?

Ну, если не учитывать, что манеж немного прохладный... А так, в принципе, вся база для подготовки у меня дома есть. Помогает и второй тренер, который со мной работает, - Николай Житовоз, и мэр города, и заммэра. К сожалению, только наше областное руководство все время только обещает, но очень мало делает. Очень помогает и Сумская академия банковских дел, они "выбили" финансирование под меня и начала помогать еще задолго до Чемпионата мира. Они верили, что я сюда приеду, и нашли деньги на проведение витаминизации перед этими соревнованиями. Вот наверное и все - ШВСМ местная, мэрия города и академия - это те, кто мне помогают.



А при чем тут сборная?

Они тоже чем-то помогали. Наверное, чем могли. Вот, например, сборы за месяц до Чемпионата мира оформили.



Ты в интервью заявляла, что многие люди постоянно говорили тебе: "Вы мать двоих детей, зачем вам этот спорт, вы всё равно уже ничего не сможете добиться..." Кому конкретно ты здесь доказывала, что это не так, что у тебя еще сложится удачная спортивная карьера?

Многим... И себе в частности. Вы знаете, было лишь немного людей - это Михаил Медведев (он раньше тренировал меня) и Валентина Михайловна Коваленко, которые в меня верили, верили, что я смогу показать хороший результат.



Летом, когда меня не повезли на Чемпионат мира в Хельсинки (хотя я и выполнила норматив по прыжкам в длину) Медведев сказал: "Вы зря это делаете. Я знаю, она сможет". Сейчас все эти обиды прошли, Бог им судья.



Конечно же, в большую роль в моей жизни сыграл Сергей Ильич Опирайло. Летом у меня заканчивалась дисквалификация и мне нужен был результат, чтобы отобраться на Универсиаду. Но стартов не было. И Опирайло поверил мне, что я смогу там хорошо выступить - и меня взяли без отбора. И я была в тройке.



Хотя там тоже была неприятная ситуация получилась - перед последним видом на метании копья мне проткнули ногу и не допускали по последнего вида, опасаясь за мое здоровье. Но я все равно вышла на дорожку. Мне давало силы то, что в меня поверили люди, и я не могла подставить Сергея Ильича. Кроме того я доказала всем, что вернулась в большой спорт. Тогда же у меня появилась цель попасть на зимний Чемпионат мира.



Не совсем, может, приятный вопрос. Как проходили твои два года дисквалификации?

Меня все об этом спрашивают. На самом деле, я бы не сказала, что эти два года были неприятными в моей жизни, скорее наоборот - счастливыми - я родила сына. После родов начала восстанавливаться, выходить на дорожку.



Когда ты начала тренировки, сколько времени прошло после родов?

Где-то месяц. После первых родов было сложнее - я тогда набрала около 30-ти килограммов веса, а после вторых было проще - только 14. Я начала потихоньку бегать, и к лету 2005-го я хотела уже подойти в форме. 24 июля у меня был последний день дисквалификации, а 25-го участвовала в соревнованиях на призы Олимпийских чемпионов, прыгала в длину.



После твоей нынешней победы многие опасались, удачно ли пройдет допинг-контроль. Все прошло нормально?

Да, нормально. Сегодня, поскольку я вхожу в элитную группу, я веду жунал, и сообщаю в ИААФ, где нахожусь. Они имеют право в любое время приехать ко мне домой, на тренировку, на сборы, и там взять анализ.



Приезжали?

В конце сезона, осенью 2005-го приезжали, проводили допинг-контроль. После этого не беспокоили.



Сегодня в Украине сильная конкуренция в многоборье? Считается, что Наталья Добрынская - чемпионка Украины - твоя едва ли не главная соперница...

Да, Наташа очень талантливая девочка, у нее все есть данные для того, чтобы хорошо выступать. Когда у меня была дисквалификация, многие в Украине говорили, что, мол, Блонская теперь уже ее не догонит. Один раз мы столкнулись с ней на старте - это был старт Гран-при - и все тренера наблюдали: кто кого. У нас с ней была серьезная борьба до последнего вида - 800 метров. Она у меня выигрывала 36 очок. Мне было настолько обидно, что я собралась и выиграла у нее эти соревнования. Это при том, что после первого дня соревнований она шла на втором месте, а я только на седьмом. Можете себе представить, что творилось у меня в душе. Я не знаю, каким образом собралась, но выиграла эти 800 метров, еще и 43 очка сверху набросила. И тогда я доказала, что в Украине я сильнее.



А почему Добрынская сюда, в Москву, не приехала?

По летним результатам она была девятой в классификации, а я седьмой.



На чемпионате Украины у нее спазмировало ногу, что, конечно же, было неприятно. Поэтому она и не отобралась на Чемпионат мира. А когда ей пришло приглашение из ИИАФ, она была уже за границей. Но если бы она была здесь, думаю, Украина получила бы две медали - золотую и серебрянную.



Сегодня некоторые комментаторы говорят, что на Чемпионат мира не приехали самые сильные многобоки мира поэтому победа далась тебе легко... Мы не увидели здесь Клюфт, Скуйте, Барбер.

Очень жалко, что Каролина Клюфт травмировалась. Барбер практически никогда не выступает зимой. Почему не выступала Скуйте, не знаю. Но если бы они были, думаю, это бы меня подстегивало бы еще больше.



Создавалось впечатление, что эти соревнования ты выиграла в "одни ворота" и когда вышла на последний вид - 800 метров - то уже чувствовала себя чемпионкой...

Это только так кажется. Мне очень тяжело выступать в пяти видах за один день. Лучше летом, когда семиборье проходит в два дня. К тому же я больше себя считаю "летницей", а не "зимницей". Сейчас я даже уже не понимаю, как осилила пять видов в один день!



И когда я вышла на 800 метров (а я была голодна, целый день ничего не ела, за четыре вида потеряла четыре килограмма), была одна задача - спокойно пробежать эту дистанцию. Поэтому я даже не "ломилась", чтобы не спазмироваться, пропустила соперниц вперед на старте, чтобы кто-то нарочно не затоптал меня (было много случаев, когда многоборки друг другу на ахилл наступали). Мне нужно было не проиграть 70 метров второму номеру. Я понимала, что такого просто быть не может, если я грамотно поведу бег. Так и случилось.



Тебе понравилась атмосфера Чемпионата?

Во-первых, сильно помогала публика, и еще то, что можно всех понять - и волонтеры, и судьи разговаривают на русском. И очень многие настроены были ко мне доброжелательно, несмотря на то, что у меня две соперницы были из России. Я очень довольна этим стартом, получила море удовольствия.



На следующую Олимпиаду будешь отбираться?

Конечно. И в многоборье, и в прыжках в длину. Я хочу доказать, что являюсь не только "длинновичкой" для зачета, хочу за команду выступать...