Засыпающая «королева»?

13 марта 2006, 15:50

Третье общекомандное место, поделенное пополам с Эфиопией. Таков «улов» завершившегося в Москве Чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Все, конечно же, познается в сравнении. Если исходить из пропорционального соотношения «человек-медаль-место», то наша сборная заметно уступает россиянам. Россию на соревнованиях представляло 56 спортсменов, наших было - 30. У россиян 18 медалей: 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых, у нас – только 2. Хорошо хоть золотые… К слову, второе место заняла сборная США с 13 медалями.

Впрочем, чемпионат мира для украинской команды в целом можно назвать фартовым. Правда, есть подозрения, что на достижениях спортсменов опять будут спекулировать определенные чиновники от спорта.

Впрочем, если исходить из анализа всех выступлений членов украинской сборной, то не покидало впечатление, что нашим спортсменам постоянно не хватало немного скорости, немного техники, немного опыта… Короче, все это «немного» и выливалось в непопадание в финалы, на которых ранее делались ставки, а, значит, становилась призрачной борьба за медали.

Отдельных спортсменов явно отягощала корона «звездности». Да, это можно на национальных чемпионатах, ходить королями дорожки, а вот сразиться на равных с сильными спортсменами – это, конечно, и в психологическом, и в физическом плане гораздо тяжелее.

К явным неудачам можно отнести выступление Жанны Блок на 60-метровке, которая засиделась на старте и заняла только шестое место (ее результат - 7.19). А также достаточно седьмое место (196 см.) прыгуньи в высоту Виктории Степиной, которая в финале каждую из заявленных высот брала только со второй попытки. Не сложилось с в тройном прыжке и у Олеси Стаднюк, с результатом 14.34 занявшей только седьмое место.

Близка к выходу в финал была мужская сборная (Михаил Кныш, Владимир Демченко, Виталий Дубоносов, Алексей Рачковский) в эстафетном беге 4Х400, которая пробежала дистанцию с национальным рекордом в 3.09.46, однако проиграла сборным Испании, Франции и России и в последний круг не попала. Еще хуже выступила женская сборная (Анастасия Рабченюк, Ольга Завгородняя, Оксана Щербак, Лилия Лобанова), которая из четырех команд в забеге (Беларусь, Великобритания, США) пришла последней.


В первый день чемпионата серьезно обнадеживала 800-метровичка Татьяна Петлюк, которая в первом круге едва не расправилась с именитой мозамбийкой Марией Мутолой. К сожалению, во второй день бег Татьяны даже близко не напоминал ее финиш накануне. В итоге – непопадание в финал. Немного компенсировала неудачу Петлюк Ирина Лещинская, которая в финале на 1500 метров была пятой. Правда, до этого в финал не пробилась еще одна наша спортсменка – Наталья Тобиас.

И уж совсем разочаровал Денис Юрченко – в финале не взявший ни одну высоту (квалификационный норматив Денис выполнил на высоте 5.70). Невысокий результат оказался и у Андрея Соколовского (прыжки в высоту), который на 2.26 закончил выступление на 6 месте (хотя квалификационный результат Андрея – 2.27).

Неудачным сложился и полуфинальный забег у Сергея Демидюка на 60 метров с барьерами, который завершил дистанцию предпоследним, а также у наших спортсменок, участвовавших в финале бега на 3000 метров – Татьяна Кривобок (9:02.87) была была 9-той, а Татьяна Головченко (9:08.24) – 11-ой.

О приятном для нашей сборной мы писали – два золота от Людмилы Блонской (пятиборье) и Ивана Гешко (бег на 1500 метров).

Вот, впрочем, и все результаты. Насколько они являются успешными, судить сложно. Очевидно, что после Кубка Европы и Чемпионата мира в федерации и министерстве стоит все-таки объективно подвести итоги выступлений и наконец-то объяснить прессе (и спортсменам), в каком направлении движется развитие «королевы спорта».

И еще одно субъективное впечатление: после Чемпионата мира в Москве можно констатировать: Украине еще долго до проведения подобных соревнований. Действительно, нам бы хоть со своим «Олимпийским», где ведутся всевозможные строительства, все разгрести. Для справки: только на покупку дорожки сборного трека стандартной двухсотметровой длины Россия выделила 740 тысяч евро…
















{1}Андрей Соколовский: взгляд со спины {2}Олеся Стаднюк
{3}У Сергея Демидюка завалились барьеры {4}На первом этапе женской эстафеты
{5}Татьяна Петлюк была в трех метрах от финала {6}Мужская сборная в беге 4х400
{7}Главное разочарование России: Борзаковский только третий {8}Так выглядел женский квартет
{9}Арена соревнований {10}Иван Гешко раздает автографы
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