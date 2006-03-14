Миллионы человек ежедневно смотрели на Шарапову в бикини

По итогам месяца было установлено сразу несколько рекордов, связанных с выходом традиционного приложения Swimsuit edition, для которого на этот раз в бикини снялись не только профессиональные модели, но и российская теннисистка Мария Шарапова.



На страницу с фотографиями спортсменки в первые дни после их публикации заходили свыше 30 миллионов раз - этот результат легко побил все предыдущие рекорда посещаемости Sports Illustrated. "Как правило, на наш сайт чаще всего заходят в первые дни финала студенческого чемпионата по баскетболу", - отметил в этой связи один из редакторов издания Пол Фихтенбаум.



По сравнению с прошлым годом популярность Swimsuit edition возросла в три раза. В последние дни посещаемость si.com снова выросла в связи с допинговым скандалом с участием популярного бейсболиста Барри Бондса - журнал разместил эксклюзивные подробности этого дела.