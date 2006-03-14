Письма Бекхэма пустят с молотка

Обезумевшие фанаты могут отдать любые деньги, например, за пузырек с воздухом, которым их ненаглядный кумир дышал, скажем, в своем номере отеля во время отдыха. Что уж говорить о личных вещах звезд, которые можно потрогать, прижать к груди или положить под подушку.



Особо любимыми вещами для организаторов всевозможных аукционов являются предметы "прошлого". Например, рисунок, сделанный какой-нибудь звездой в школе, любимая кукла, тетрадь или личный дневник вполне могут уйти на аукционе за приличные деньги. Так накануне стал известно, что на продажу выставлены два письма, написанные Дэвидом Бекхэмом своему другу Ли в годы юности. Впрочем, организаторы аукциона не собираются запрашивать за эти бумаги запредельные суммы.



Стартовая цена двух писем, а также рисунка, сделанного рукой звездного футболиста, когда тот пребывал в романтичном 16-летнем возрасте, составила тысячу фунтов стерлингов. Тогда Дэвид только мечтал сделать карьеру в "Манчестер Юнайтед" и его взяли в клуб стажером, со стартовой зарплатой в 120 фунтов стерлингов. Но, подписывая свой первый трудовой контракт с легендарным футбольным клубом, Бекхэм преследовал и другую цель. Он был уверен, что карьера футболиста поспособствует его личной жизни, ведь девчонки просто обожают спортсменов.



"Я не только буду иметь успех в футболе, но еще и у девушек", - писал красавец Бекхэм в годы своей юности. "Любая согласится дружить со мной, ведь теперь я игрок Манчестера". Далее Дэвид продолжил: "Я получил свой первый гонорар в 120 фунтов стерлингов и премию. Теперь у меня на счету 250 фунтов". Впрочем, теперь Бекхэм получает миллионные гонорары, но трогательные письма тогда еще неизвестного футболиста, несомненно, будут пользоваться на торгах большой популярностью. Торги пройдут на аукционе Бонхэм в Честере.



Кстати, стоит отметить, что эксклюзивные лоты от Дэвида Бекхэма, которые были выставлены на интернет-торги с начальной стоимостью, например, в $1 тыс., в итоге уходили за сумму, в десятки раз превышающую первоначальную. Так, например, было с футбольным мячом, который с легкой ноги Бекхэма угодил на трибуну к болельщикам, один из которых поймал мяч и спрятал его под рубашку, с целью оставить на память. Но потом решил нажиться на "дорогом трофее" и выставил его на интернет-торги. В результате удачной сделки болельщик обогатился на несколько тысяч долларов.



А еще раньше на аукционе Christie"s с молотка ушли произведения искусства с изображением футболиста. Среди выставленных на продажу лотов: Бекхэм, собранный из конструктора Лего, Бекхэм из бронзы, забивающий победный гол и даже Бекхэм с обнаженными ягодицами. Правда, в тот раз деньги, вырученные с продаж, пошли на лечение больных детей.