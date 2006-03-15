Украинских гимнастических функционеров приехал разнимать президент международной федерации

Скандал угрожает Украине неприятными санкциями. Если в ближайшие дни в нем не будет поставлена финальная точка, украинские гимнасты могут просто остаться без мировых и европейских чемпионатов.



Чтобы этого не произошло, в Киев прибыл президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, который призван стать главным рефери в скандале.



Юрий Павленко, министр по делам семьи, молодежи и спорта: «Почему мы пригласили Бруно Гранди в Украину? Потому что ситуация внутри начала вносить дискомфорт в отношениях и в отношение к украинским спортсменам. Поэтому в данном случае его визит – это ознакомление с ситуацией в Украине с тем, чтобы он владел первоисточниками, владел достоверной информацией».



В свою защиту обе стороны конфликта приводят собственные аргументы и факты, которые по законам любого недоразумения противоречат друг другу.



Стелла Захарова, олимпийская чемпионка: «Получилось, он пришел как почетный гость, и где-то кто-то из зала выкрикнул: давайте выберем сегодня Виктора Петровича Коржа – и все проголосовали «за».



Виктор Корж, президент федерации гимнастики Украины: «Она не со мной ведет эту конфронтацию. Она уже сегодня не понимает, что она ведет войну собственно со своей федерацией, своими коллегами».



Экс-президент украинской Федерации гимнастики Стелла Захарова после, по ее мнению, нелегитимных выборов сразу обратилась в суд. Реакция ее оппонентов оказалась оперативной. По словам Захаровой, они сразу предложили ей ради дальнейшего сотрудничества добровольно забрать свое заявление.



Стелла Захарова, олимпийская чемпионка: «Поступил мне второй звонок о том, вы рассмотрели наше предложение?! Где я ответила: я сегодня живу по законам Украины, и это мое право как гражданина Украины сегодня решать вопрос, забрать мне заявление или не забрать. И когда ставится вопрос в ультимативной форме – заберите заявление или мы уничтожим ваш турнир, это тревога уже начинается».



В свою очередь, главная претензия к новоизбранному президенту и мастеру спорта международного класса по велоспорту состоит в том, что Виктор Корж не является специалистом именно в гимнастике. Впрочем, в Украине с лихвой хватает подобных прецедентов.



А на чью сторону встанет президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, решается именно в эти минуты.