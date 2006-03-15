Украинских гимнастических функционеров приехал разнимать президент международной федерации

15 марта 2006, 17:10

Скандал в украинской федерации гимнастики вышел на международную арену. В конфликт между новоизбранным президентом Виктором Коржем и его предшественницей Стеллой Захаровой вмешалось высшее должностное лицо в этом виде спорта.

Скандал угрожает Украине неприятными санкциями. Если в ближайшие дни в нем не будет поставлена финальная точка, украинские гимнасты могут просто остаться без мировых и европейских чемпионатов.

Чтобы этого не произошло, в Киев прибыл президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, который призван стать главным рефери в скандале.

Юрий Павленко, министр по делам семьи, молодежи и спорта: «Почему мы пригласили Бруно Гранди в Украину? Потому что ситуация внутри начала вносить дискомфорт в отношениях и в отношение к украинским спортсменам. Поэтому в данном случае его визит – это ознакомление с ситуацией в Украине с тем, чтобы он владел первоисточниками, владел достоверной информацией».

В свою защиту обе стороны конфликта приводят собственные аргументы и факты, которые по законам любого недоразумения противоречат друг другу.

Стелла Захарова, олимпийская чемпионка: «Получилось, он пришел как почетный гость, и где-то кто-то из зала выкрикнул: давайте выберем сегодня Виктора Петровича Коржа – и все проголосовали «за».

Виктор Корж, президент федерации гимнастики Украины: «Она не со мной ведет эту конфронтацию. Она уже сегодня не понимает, что она ведет войну собственно со своей федерацией, своими коллегами».

Экс-президент украинской Федерации гимнастики Стелла Захарова после, по ее мнению, нелегитимных выборов сразу обратилась в суд. Реакция ее оппонентов оказалась оперативной. По словам Захаровой, они сразу предложили ей ради дальнейшего сотрудничества добровольно забрать свое заявление.

Стелла Захарова, олимпийская чемпионка: «Поступил мне второй звонок о том, вы рассмотрели наше предложение?! Где я ответила: я сегодня живу по законам Украины, и это мое право как гражданина Украины сегодня решать вопрос, забрать мне заявление или не забрать. И когда ставится вопрос в ультимативной форме – заберите заявление или мы уничтожим ваш турнир, это тревога уже начинается».

В свою очередь, главная претензия к новоизбранному президенту и мастеру спорта международного класса по велоспорту состоит в том, что Виктор Корж не является специалистом именно в гимнастике. Впрочем, в Украине с лихвой хватает подобных прецедентов.

А на чью сторону встанет президент Международной федерации гимнастики Бруно Гранди, решается именно в эти минуты.

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