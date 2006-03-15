Проститутки готовятся к ЧМ по футболу

Как ожидается, посмотреть на соревнования приедут порядка 3 млн болельщиков. Но не они одни считают дни до начала ЧМ-2006 – к настоящему трудовому авралу готовятся и местные путаны.



Проституция легализована во многих городах Германии. Так, в Берлине, всего в нескольких минутах ходьбы от главного футбольного стадиона, на днях открылся огромный публичный дом на 70 комнат. "Пропускная способность" заведения – 600 клиентов в день.



К большой работе готовятся так называемые эротические центры (здания, где женщины за ?80-150 в день арендуют комнаты), самый крупный дом терпимости в Европе - 12-этажный бордель "Паша" в Кельне, уличные проститутки, разнообразные стриптиз-бары, пип-шоу, порнокинотеатры и т.д.



Мобильные бордели, оснащенные душевыми, аварийными выходами, закусочными и автоматами по продаже презервативов, будут действовать в Дортмунде и Кельне. На глазах преображается и "квартал красных фонарей" Реепербан в Гамбурге. Двести предпринимателей, которые фактически заправляют делами в нем, поставили перед собой задачу довести учреждения до полной боевой готовности.



Тем не менее, существуют опасения, что местных проституток во время чемпионата будет катастрофически не хватать. Восполнять дефицит будут жрицы любви из близлежащих стран, главным образом из Восточной Европы. По сведениям немецких неправительственных организаций, в Молдавии, Украине, Белоруссии и странах Балтии полным ходом вербуют "официанток" для работы в Германии. Многие из них и не подозревают, что на самом деле их ждет там вахта в домах терпимости.



Ситуация складывается настолько тревожная, что вопрос "футбольной" проституции в Германии рассматривался на этой неделе даже в Европарламенте. Депутаты призвали власти страны срочно принять меры против торговли живым товаром.