Скандал: Павленко отдал кусок «Олимпийского» под застройку?

Эта историй всплыла случайно. На одной из тренировок, где присутствовал автор этих строк, киевские легкоатлеты пожаловались: министр молодежи и спорта Юрий Павленко якобы подписал согласие на строительство на территории НСК "Олимпийский" многоэтажного дома.

Дом якобы планируют поставить на месте поля для тренировок толкателей ядра и метателей молота… Фактически, речь шла о том, что высокопоставленный чиновник «благословил» отдать вверенные ему территории под строительство многоэтажки.





Не поверив в это утверждение, «Главред» связался с министром Павленко:





- Территория НСК «Олимпийского» состоит из шести разных государственных предприятий, которые находятся в управлении министерства, но действуют как независимые субъекты. Время от времени приходят люди с «согласованными» проектами строительства вокруг этой территории, - утверждает Юрий Павленко. - Да, нам удалось сделать некую зачистку – мы изменили систему отношений с предприятиями, и я не исключаю, что может произойти их реорганизация в одно предприятие. Тем более, это важно с позиции реконструкции НСК «Олимпийский».





Вы действительно подписали документ, который позволяет на месте сектора для метателей строить многоэтажку?



Этот участок когда-то был территорией НСК «Олимпийского», а потом перешел во владения госпредприятия «Атлет». Выдав акт на землю «Атлету» (у НСК «Олимпийского» нет акта использования земли – КМДА блокирует его выдачу), Киевсовет отрезал участок, где до сих пор еще есть поле для метаний. Но, фактически в управлении ни одного государственного предприятия того участка нет.





То есть, подписи Павленко ни под каким документом нет?



Выдача акта «Атлету» была сделана несколько лет назад. Но недавно возник конфликт – участок передали одной из компаний под строительство жилого дома. Когда мы только начали работать, жестко заблокировали все работы. Тем более, были обращения в министерство олимпийцев. Но с точки зрения суда, мы не имеем никаких перспектив. Задействована генпрокуратура, и процесс еще не закончился.



После долгих боев мы встретились с этой компанией, и она была готова компенсировать для спорта уничтожения той площадки. Мы достигли компромисса. Они пообещали: 300 тысяч долларов взноса в НОК на развития спорта, две квартиры для членов олимпийской сборной и новое поле для метания в Киеве. И пока эти вопросы не будут решены, никакого строительства не будет. Но вопрос с полем еще не решен. Окончательное решение ведь – за Киевсоветом.





P.S. "Главред" взял эту ситуацию под свой контроль и намерен следить за ее развитием.