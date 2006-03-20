Дмитрий Халаджи:«Важнее всего не мышцы, а сила духа»

20 марта 2006, 13:38

В детстве он получил сильные ожоги, случайно перевернув на себя пятилитровый чайник с кипятком. Пострадало 35 процентов кожи. Больница, хирурги, операция...

Врачи думали, не выживет. А он справился, победил. И продолжает побеждать, удивляя весь мир своими невообразимыми рекордами. 152 килограмма он легко поднимает мизинцем, что почти на десять кило превосходит легендарный мировой рекорд античного Бибона. Удивительные силовые трюки заставляют зрителей раскрывать рты — он гнет подковы и железные ломы, разрывает толстые стальные цепи, жонглирует огромными гирями, словно теннисными мячиками. Книга рекордов Украины отметила его своим официальным дипломом, а многие уверены, что он — сильнейший человек планеты. Знакомьтесь, Геракл из Донбасса Дмитрий Халаджи.



Дмитрий, кем вы в данный момент себя больше ощущаете — спортсменом или артистом?



На спектакле, подобном шоу Ironman, я выступаю впервые, поэтому еще не окончательно свыкся с ролью артиста. Мне все-таки ближе образ спортсмена. Хотя определенные моменты артистизма в том, что я делаю, все же присутствуют.



Расскажите о своих рекордах — и свершенных, и тех, что планируются.



У меня нет четкой грани между сделанным и задуманным. Есть определенное количество уже свершенных рекордов, которые просто не были показаны широкой публике. Например, никто еще не видел такой номер: я ложусь на битое стекло, а на меня наезжает автобус или трактор (кстати, отдельным номером я поднимаю этот трактор, что тоже видели немногие). Можно упомянуть и забрасывание 130-килограммовой штанги на спину. Сейчас очень хочу удержать на спине пирамиду из людей весом около двух тонн, согнуть рельс, а еще — мечтаю повторить подвиг знаменитого древнегреческого атлета Милона Критонского. По легенде, он носил на плечах большого быка по кругу цирковой арены, причем начал свои тренировки, когда бык был еще теленком. Постепенно с ростом быка увеличивалась и сила атлета. Я тоже экспериментировал с такой «живой ношей», и сейчас хочу поднять быка весом 500 кг и пронести по кругу.



А откуда взялась былинная тематика в вашем имидже?



Во-первых, в детстве бабушка постоянно рассказывала мне разные мифы, легенды и былины. А во-вторых, у меня есть наглядный пример для подражания — известный атлет Юрий Артемов. Глядя на его зрелищные и увлекательные выступления, я настолько проникся этим «былинным духом», что решил идти той же дорогой.



А помимо Артемова есть какие-то «духовные наставники» — люди, чей жизненный путь вас вдохновляет на новые свершения? Скажем, тот же Дикуль?



Да, я постоянно контактирую с Валентином Ивановичем Дикулем, Василием Ивановичем Алексеевым, советуюсь с ними, «перенимаю опыт». Я ведь самоучка в своем деле. И сейчас, оглядываясь назад, вижу очень много «острых углов», которые можно было бы легко обойти, имея чуть-чуть больше опыта. К тому же, в моем деле ошибки просто опасны — это всегда тяжелые травмы, иногда с реальным риском для жизни. Вот почему я стараюсь восполнять недостаток своих знаний и умений, общаясь с такими людьми.



Как проходят ваши тренировки?



Они коренным образом отличаются от тренировок обычных штангистов или тяжелоатлетов. Чаще всего я ориентируюсь на номер, который готовлю, поэтому и тренировки «подгоняю» именно под него. Бывают упражнения, связанные с жонглированием, бывают специальные изометрические тренинги — разрывания цепей, сгибание железных прутьев и так далее. Ну и, конечно, куда же без штанги и гантелей? Как ни крути, а силу все же дает железо.



Дима, вы человек с непростой судьбой, и ваша жизнь — пример потрясающей силы воли и духа. Как можно воспитать в себе подобные качества?



Есть множество людей, потерявших веру в себя, утративших любовь к жизни. Но в Библии говорится: «Надо жить». Жизнь дается человеку только один раз, и ее нужно прожить достойно. Что бы ни случилось, нельзя падать духом, а, наоборот, уметь мобилизоваться и сказать себе: «Я это выдержу». Мы живем в очень тяжелое время, и сегодня, как никогда, важно не опуститься, не скатиться вниз, не дать себе упасть в пропасть. Хорошо быть сильным физически, но намного лучше иметь силу внутри себя.
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