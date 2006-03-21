Генпрокуратуре – земной рай, олимпийцам – далекие задворки?

21 марта 2006, 09:07

Над нашей, без преувеличения, национальной и архитектурной гордостью – НСК «Олимпийский» - нависла вполне реальная угроза потерять свой высокий статус и стать просто… местом проживания «богатеньких дядечек».

Конечно, жить они будут не на полях для тренировок в так называемой верхней части «Олимпийского», а в благоустроенных домах, возведенных на месте этих полей. Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда Киевсовет, расщедрившись, стал налево и направо раздавать дорогие столичные земли. «Главред», узнав о «происках врагов» уже не только перед НСК «Олимпийский» - имеется в виду строительство торгово-развлекательного центра на предстадионной площади – а непосредственно на территории самого комплекса, отреагировал материалом Скандал: Павленко отдал кусок «Олимпийского» под застройку?» и пообещал держать, так сказать, руку на пульсе. Держим!



Строить дом на раритетной территории - это так по-генпрокуратурски!

Лакомый кусочек среди буйной зелени Черепановой горы, где и размещена вспомогательная инфраструктура комплекса, достался… Генпрокуратуре (как, кстати, и еще около 40 других земельных пятачков по всему Киеву – горсовет знает, с кем дружить!), где она замыслила возводить дом для своих сотрудников. Уже сам факт – надзорную инстанцию не только не смутило то, что территория ведь раритетная! – посягательства на эту землю, наверное все-таки, достоин того, чтобы его разобрали на оч-чень высоком уровне. Помнится, только-только придя к власти, Президент Виктор Ющенко возмущался, что-де есть в нашей державе один человек, позволивший себе жить в… Ботаническом саду (читай – в некоем раю, учитывая экологию города, где этот «человек» проживает!). Человек тот, кажется так и проживает в земном раю, зато другие поняли – а мы, что – хуже, почему бы и нам не жить почти в земном раю?!



Правда, пока столичным мечтателям это не удалось, но, как говорится, еще не вечер. Тем более, сегодня все следует рассматривать через призму приближающихся выборов и, как говорят в народе, каждое обещание, каждое якобы важное решение делить на 106…



Ростислав Карандеев, начальник Главного столичного управления по физкультуре и спорту, рассказал нам последние новости «боев неместного значения».



«Если говорить об истории возникновения проблемы, - начал Карандеев, - то она достаточно давняя. Киевсовет лет, наверное, пять занимается этой территорией. Последнее решение - выделение участка под строительство на территории верхнего поля «Олимпийского» Генпрокуратуре.



А как голосовал тогда депутат Карандеев?



Честно говоря, не помню. Это ж давно было… Но Генпрокуратура там долго не могла начать строительство, поскольку были протесты и жителей прилегающего микрорайона, и спортивной общественности. И, кстати, там, то есть на поле для метания, до сих пор проходят тренировки. Более того, мной как начальником управления на нынешний год заключен договор с центром - госпредприятие «Атлет» о предоставлении сектора для метания для проведения учебно-тренировочного процесса воспитанников детско-спортивных школ.



То есть, вопрос о строительстве не решался. С одной стороны, министр спорта был на стороне спортсменов. Но, с другой, был договор на аренду земли – по решению Киевсовета, то есть правовые основания начать строительство. Велись переговоры – как учесть интересы и спортсменов, и застройщиков. И, судя по тому, что уже опубликовал «Главред», они все-таки договорились.



Так, может, ничего страшного?



Ситуация вообще какая? Дело же не в потере того сектора – в конце концов, его можно обустроить и в другом месте. Дело вот в чем. Чтобы существовал целостный комплекс олимпийский – как объект для проведения международных соревнований наивысшего ранга – требуется в обязательном порядке, согласно международным правилам, чтобы на достаточно близком расстоянии были расположены тренировочные базы. То есть, если арена НСК «Олимпийский» - соревновательная, то так называемое верхнее поле – для тренировок.



Ну, хорошо, а это поле отвечало международным нормам?



В том-то и дело! Там нормальное, хорошее поле для легкоатлетических тренировок, которое удовлетворяет Федерацию легкой атлетики. Потому что, когда оно строилось, то строилось в соответствии со всеми принятыми в спортивном мире нормами и правилами: внизу на арене соревнования, а в радиусе, я не помню точно, сколько сотен метров, - место для тренировок, разминок.



Сейчас возникает вопрос: а где же этот сектор обустроить? Речь не идет уже только о секторе как месте «при соревнованиях», а вообще о таком поле универсальном для метания и копья, и молота, и, возможно, ядра, где спортсмены могли бы тренироваться и даже соревноваться. Мы в городе, уже независимо от Министерства спорта, нашли такое место – в парке Партизанской славы по улице Тростянецкой, 60. Это будет целостный комплекс для метания.



То есть, вы смирились с тем, что верхнее поле таки застроят?



Пока могу так ответить: градсовет вот буквально недавно не одобрил застройку. Раз не одобрил – строительство не начнется. Но, с другой стороны, того препятствия, которое как раз и удерживало застройщиков от начала работ, уже нет – имею в виду позицию Министерства спорта. То есть, застройщики когда-то да все равно пройдут градсовет, утрясут какие-то согласования, с кем-то договорятся и – все…



Это будет прецедент – имею в виду застройку территории спортивного объекта?



Увы, нет. Один из примеров. Стадион на Отрадном, обслуживавший спортивные мероприятия находящегося рядом профтехучилища, сейчас под застройкой - на нем возводят четыре дома… Я уже не говорю о тех многочисленных спортплощадках на придомовых территориях, на которых повально сегодня строят и дома, и офисы.



Расскажу вам свой опыт как депутата Киевсовета. Я три года отбивался от Днепровского райсовета относительно строительства трех домов по улице Тычины и Березняковской, вдоль набережной озера Тельбин, прямо на спортплощадке. Причем даже по земельному кадастру на этом месте - стадион и две спортплощадки! Как меня «переламали»? Когда решался вопрос о выделении участков под дома для обманутых вкладчиков «Элиты-Центра» и возникли эти адреса возле Тельбина – я сдался…



Градсовет – в раздумьях…



Тот же Ростислав Карандеев высказал сомнения относительно того, что дом на «Олимпийском» не построят. Хотя бы потому его построят, что задействованы, кроме всемогущей Генпрокуратуры, выступающей заказчиком строительства, еще и не менее всемогущие фирмы-застройщики. Например, ТММ… В анналах Главкиевархитектуры удалось узнать, что дом предполагается строить 24-этажный на 196 квартир, причем с подземным паркингом – почти на столько же автомест. Поговаривают, Генпрокуратура собирается часть квартир в этом «райском месте» продать (можете себе представить, рыночную стоимость тамошнего квадратного метра!), чтобы иметь деньги на покупку более дешевых для своих сотрудников.



Предпроектные предложения, представленные столичному градсовету в начале марта фирмой «Арника» и главным архитектором проекта Ниной Стасюк, градсовет, повторяю, не одобрил. Но вовсе не потому, что все плохо в архитектурном плане, а, скорее потому, что никак окончательно не утихнет скандал вокруг стройки перед «Олимпийским». Там ситуация вообще достойна руки сатирика: самые свежие новости – Кабмин вроде бы разрешил продолжать строительство с некоторыми оговорками, а мэр столицы издал бумагу о приостановке любых работ на предстадионной площади минимум на полтора месяца…



Оттого-то и градсовет – в раздумьях: давать добро или не давать… Впрочем, пока академики осторожничают, даже очень осторожничают: дескать, надо подождать решения УЕФА о том, будет ли футбольный чемпионат Европы-2012 в Украине. Если – да, то со строительством на верхнем поле придется повременить до… 2012 года.



PS. «Главред» не собирается ждать до 2012 года – будет отслеживать волнующую тему. Вдруг Киевсовет засовестится да вернется к постыдному решению. Вдруг городской прокурор да пойдет против всей прокуратуры и наложит протест на решение горсовета. Или вдруг, например, сама Генпрокуратура подумает-подумает да и откажется строить 80-метрового каменного монстра, сохранив «Олимпийскому» его высокий статус, спортсменам – прекрасные тренировочные условия, а просто народу – расчудесную зеленую зону для отдыха и спорта…
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