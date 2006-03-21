Футбол: прощание с Великим

21 марта 2006, 15:26

Небольшой дворик перед входом на поле «Олимпийского». Мокрый снег. Траурная музыка. Цветы. Почетный караул. Прощаются с Анатолием Пузачом…

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Проводить Анатолия Кирилловича пришли многие, с кем он играл, работал… Болельщики, друзья, родные… Попрощаться с легендой футбола приехали киевские динамовцы, президент ФФУ Григорий Суркис, президент Профессиональной футбольной лиги Украины Равиль Сафиулин…



Эх, каким он парнем был…



На удивление скромный и интеллигентный, Анатолий Пузач, выходя на поле, преображался. Это был в равной степени и таранный, и комбинационный форвард. Невысокого роста, крепко сбитый, уверенно стоящий на ногах, Пузач успевал попортить нервы защитникам и в центре, и на флангах динамовской атаки, бил по воротам с любой дистанции, с обеих ног. Казалось, его резервы неисчерпаемы!.. Долгое время он был лучшим бомбардиром команды.



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Анатолий Кириллович Пузач.В «Динамо» (Киев) – с 1965 по 1973 гг. В чемпионатах СССР провел 215 матчей, забил 49 голов. Чемпион СССР 1966, 1967, 1968, 1971 гг., 2-й призер чемпионатов 1965, 1969, 1972, 1973 гг. Обладатель Кубка СССР 1966 года, финалист Кубка 73-го. В еврокубках провел 16 матчей, забил 7 голов. В «списке 33-х» – №1 (1972), №2 (1968, 1969), №3 (1971). В сборной СССР (1969-72) – 14 матчей, 2 гола. Участник ЧМ-70 – 2 матча, и отборочных матчей ЧМ-74. Заслуженный тренер УССР.


В анналах футбольной истории навсегда останется такой яркий факт. Весной 1967 года шотландский «Селтик» под руководством Джока Стина выиграли Кубок европейских чемпионов (прообраз нынешнего Кубка Лиги чемпионов). И вот в розыгрыше следующего турнира, осенью того же 1967 года судьба свела непобедимых шотландцев с киевскими динамовцами. А те, надо отметить, как и вообще ФК бывшего Союза, играли в этом престижнейшем футбольном турнире Европы всего третий сезон. И динамовцы победили «Селтик», выйдя в следующий круг. Причем победили сенсационно! На поле шотландцев выиграли со счетом 2:1 – именно Анатолий Пузач открыл счет голам, а его бессменный партнер в игре и большой друг в жизни Анатолий Бышовец завершил разгром. А на Центральном стадионе Киева (кстати, впервые принявшем 100 тысяч зрителей после реконструкции) динамовцы свели матч вничью 1:1.



Когда Валерий Лобановский взялся тренировать «Динамо», Анатолий Пузач надолго стал его верным помощником. Его называли лучшим вторым на всем пространстве СССР. Единство взглядов на принципы подготовки футболистов высокого класса позволили им добиться блестящих побед на внутренней и международной аренах. А когда, не выдержав

нападок футбольных чиновников, Лобановский уехал на берега Персидского залива, Пузач в одиночку привел «Динамо» к последнему «золоту» в чемпионатах СССР… Потом было сенсационное поражение от «Таврии» в первом «незалежном» украинском чемпионате, и последовавшая за этим отставка. Наверное, он так бы и продолжал ловить рыбу в тихих днепровских заводях, если бы в конце 96-го Лобановский не вернулся в Киев! Мэтру не потребовалось много времени, чтобы возродить былое величие клуба – рядом был верный и надежный Пузач... И вот теперь их обоих нет с нами…
«С Лобановским у них связка была»
















Леонид Буряк: «Он был хороший футболист - выдающийся… Его амплуа – интеллектуальный нападающий. Он мастер своего дела. И еще - очень человечный. Кириллович очень много сделал для киевского «Динамо». Его не было видно или слышно в коллективе, но он тихо делал свое дело. После футбольной карьеры он стал тренером дубля, помощником Лобановского, а потом главным тренером «Динамо» - к этому шел постепенно. При его руководстве и дубль, и основной состав имели лицо».
Владимир Веремеев: «Мне повезло играть вместе с ним в одной команде. Вместе мы работали тренерами. Когда Валерий Васильевич уехал, Анатолий был главным, а я ему помогал.


Он воспитал много достаточно известных футболистов. Среди них - и Михайличенко, и Баль, и многие другие ребята, которые сначала играли в дубле. Команда 1985 года – это почти все его воспитанники. Все они работают сегодня. Его дело продолжается».
Андрей Биба: «Я знал его с тех пор, когда он пришел – с 1964-го. Он со мной играл на протяжении всех лет, до своей тренерской работы. У нас было два центральных нападающих Бышовец и Пузач. С Пузачом было легко - он командный игрок: всегда от него пас получишь. А человек был вообще замечательный».
Журналист, телекомментатор Валентин Щербачев: «Лет, наверное, 30 я знал Анатолия Кириловича. Добрее человека не было – это было главное его качество, которое сейчас в дефиците вообще. Может, это даже иногда вредило дисциплине в команде.

Никогда не забуду такие случаи. На выездах за границей в Лиге чемпионов, в кубковых матчах - то есть во время самого славного периода «Динамо» - Кириллович присматривал за дисциплиной. Ребята, в принципе, режимили, но кто-то покурить хотел. Я не курящий, но у меня в номере собиралась половина команды курящих. И вот одиннадцать ночи – отбой. А Кириллович, зная, где ребята, идет по коридору, покашливает, давая знать, что вот он идет. Ребята прячутся, кто в туалет, кто на балкон… Я открываю дверь - из комнаты дым валит… Пузач мне: «Ты что, Валя, закурил», я говорю: «Да вот, нервничаю перед ответственным матчем»… Он знал, в чем дело, но ни разу от этого вреда никому не было, а тогда ведь решение тренерского совета влияло на судьбу футболистов.



Болел Кириллович очень долго - уже пятый год. Ноги отказывали. Он лечился только в Киеве – патриот. В последнее время мало показывался. Больше сидел на даче – рыбачил. Стульчик ему ставили. Он сидел с удочкой, а потом заползал в дом. Старался не общаться с людьми. Не хотел показывать свои болячки. Это в характере настоящего мужчины».
Мастер спорта СССР по баскетболу, футбольный болельщик Николай Сташевский: «Анатолий Кириллович – легенда футбола нашего советского, украинского. Он 1942 года рождения. Мы почти одногодки. Тогда, в 60-х, целая плеяда футболистов подошла - Володя Веремеев, Андрей Биба, Виктор Серебряников, Йожеф Сабо, а в нападении играли Анатолий Бышовец и Анатолий Пузач. Кириллович – нападающий таранного типа, удар с обеих ног.
Пузач умный, контактный, находил язык с игроками команды, потому Лобановский и работал с ним. У них связка была до последних дней».

















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