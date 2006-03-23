Шарапова сыграет за себя в компьютерную игру

Героями игры являются теннисисты, созданные на основе реальных персонажей и участвующие в реальных турнирах, поэтому Шарапова и ее коллеги будут управлять своими собственными виртуальными образами, передает Lenta.Ru



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Поскольку презентация игры состоится перед турниром NASDAQ-100 Open в Майами, то Шарапова, Уильямс и Федерер будут соревноваться на виртуальных кортах этих состязаний. Что касается матчей в реальном мире, то российская теннисистка вступит в турнир со второго круга, а ее соперница определится сегодня в матче Акико Моригами (Япония) - Ли На (Китай).