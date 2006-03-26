Для российских поросят-олимпийцев обновлен тренировочный свинодром

Спортивные диетологи и ветеринары Федерации спортивного свиноводства (ФСС) подготовили для членов сборной России, которые примут участие в III Олимпийских играх среди поросят в Москве с 13 по 16 апреля, новый улучшенный комбикорм "Полный финиш плюс".
Об этом агентству "Весь спорт" рассказал вице-президент ФСС Алексей Шаршков.
"Подготовка к Олимпиаде на спортивной свинобазе Луховицкого района Московской области вступила в решающую фазу, - отметил Шаршков. - Разработан график тренировок, рассчитаны оптимальные нагрузки, обновлен детский тренировочный свинодром. Также завершена работа спортивных диетологов и ветеринаров ФСС. Итогом их годового труда стал новый улучшенный комбикорм "Полный финиш плюс". Теперь, наряду с традиционной формой, он также изготавливается в виде йогурта".