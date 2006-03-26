Регби в гламуре

Но не таков Гейвин Хэнсон. Лидера сборной Уэльса по регби Гейвина Хэнсона в Британии часто называют «регбийным Бекхэмом». Как и в случае с Бекхэмом, подругой Хэнсона (и скорее всего, его будущей женой) является звезда местной эстрады, поп-дива Шарлотта Чёрч (на фото Гейвин и Шарлотта вместе на отдыхе во Вьетнаме). Также, как и Бекс, Хэнсон очень тщательно следит за своей внешностью.



В субботу регбист порадовал читателей таблоида The Sun своими рецептами ухода за «собой, любимым». Так, Гейвин рассказал, что регулярно бреет волосы на ногах, а также заявил, что постоянно пользуется кремами для искусственного загара. «В день я трачу на свою внешность по два часа, но оно того стоит. Мне просто жизненно необходимо, чтобы мои партнеры по команде говорили, что я отлично выгляжу», говорит Хэнсон, ломающий стереотипные представления о регбистах.