Кино-футбол

Американские маркетологи, проведя исследование рынка, отметили негативную тенденцию снижения продаж билетов в кинотеатры страны.



Только за прошлый год падение продаж билетов в кинотеатрах составило 9%. Владельцы подобных заведений склонны винить в этом бурное развитие индустрии развлечений, которая готова предложить потребителю самые разные способы проведения своего досуга, в том числе компьютерные игры.



Президент Национальной индустрии развлечений США, Шари Рэдстоун, надеется на то, что нововведение позволит воскресить почти потухший интерес общественности к кинотеатрам.