Кино-футбол

Просмотр спортивных состязаний в прямом эфире с использованием 3D-эффектов станет в скором времени привычным для граждан США, сообщают «Новости Америки».
Американские маркетологи, проведя исследование рынка, отметили негативную тенденцию снижения продаж билетов в кинотеатры страны.
Только за прошлый год падение продаж билетов в кинотеатрах составило 9%. Владельцы подобных заведений склонны винить в этом бурное развитие индустрии развлечений, которая готова предложить потребителю самые разные способы проведения своего досуга, в том числе компьютерные игры.
Президент Национальной индустрии развлечений США, Шари Рэдстоун, надеется на то, что нововведение позволит воскресить почти потухший интерес общественности к кинотеатрам.