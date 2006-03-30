Олег Блохин: «Засилье иностранных футболистов в Украине - это тормоз»

На прошлой неделе главный тренер национальной сборной Олег Блохин побывал в гостях у программы донецкого регионального телевидения "Футбольные посиделки с Марком Левицким", после чего пообщался и с представителем "Команды".

Олег Владимирович, до того как возглавить сборную Украины, вы имели опыт работы лишь с клубами. Вас не смущало это обстоятельство?

Признаться, сомнения были. Не мог понять, как за 48 часов можно создать команду. Клубный тренер видит в деле игроков каждый день, он может попросить президента клуба пригласить нового футболиста на определенную позицию. Мне же приходилось брать исполнителей в том состоянии, в каком они находились в клубе, и за те же 48 часов создавать какую-то модель игры. До начала работы мне казалось, что выбор в украинском футболе большой, но просмотрев футболистов в товарищеских матчах, я увидел, что потенциал сокращается до 25-ти человек.





Получив предложение ФФУ возглавить национальную команду, я пришел к родителям. Они - известные в прошлом спортсмены. Мама мое решение приветствовала, но упрекнула, мол, сынок, зачем ты такое громкое заявление сделал, имея в виду мои слова о первом месте. При этом пожелала удачи.





...К тому времени я уже решил возвращаться домой. Предложения от украинских клубов если и были, то не того уровня. Нет баз, не платят зарплаты. Я считал, что есть только два клуба - "Динамо" и "Шахтер", где существует соответствующая инфраструктура, созданы все условия для работы тренера. Но от них предложений не поступало.





После такого громкого успеха не подумают ли ребята, что главное они уже сделали?

Проблема могла бы возникнуть, если бы чемпионат мира начинался через месяц после отбора. Сейчас прошло время, эйфория вроде спадает, но футбольные страсти вокруг команды зашкаливают, и теперь от нас начинают требовать, чтобы мы чуть ли не первое место в Германии заняли.





А вы сами какую цель ставите?

Я трезво оцениваю ситуацию. Для начала надо выйти из группы. А после этого пойдут игры совсем другого плана - каждый матч будет решающим.





Похоже, квартет, в котором оказалась в Германии сборная Украины, вы не считаете группой смерти...

После того как мы досрочно вышли на первое место в споре с командами Греции, Дании, Турции, мне этот термин кажется сомнительным. Наверное, его журналисты придумали (смеется)...





На чемпионат мира слабые команды не попадают. Об испанцах много говорить не надо. Тунис два года назад выиграл Кубок Африки, многие футболисты этой сборной выступают в Европе. О Саудовской Аравии у нас пока сведений немного, но это команда во многом непредсказуемая. Там могут собрать всех сильных игроков и целенаправленно готовить их два-три месяца.





А вообще - все научились играть в футбол. Вы видели последний Кубок Африки? Никогда не думал, что, скажем, Гвинея может демонстрировать такую игру. Было бы колоссальной ошибкой недооценить силу наших будущих соперников.





Два новоиспеченных заслуженных мастера спорта, Белик и Воробей, кандидаты на поездку в Германию, в "Шахтере" не имеют полноценной игровой практики. Вас это не беспокоит?

Мой принцип - не вмешиваться в работу клубных тренеров. Они принимают решения в интересах своей команды. Но то, о чем вы говорите, меня, конечно же, беспокоит... В любом случае на чемпионат мира за былые заслуги никто не поедет.





А можете ли вы попросить клубного тренера использовать игрока на позиции, которая будет ему предложена в сборной?

Нет. Это и будет вмешательство в работу клубного тренера. И у Луческу, и у Демьяненко, и у Протасова свои важные задачи, и им виднее, как использовать футболиста с наибольшей эффективностью.





Известно, что вы сторонник лимита на легионеров...

Это было мое первое заявление в начале работы со сборной. Но искусственно создавать режим благоприятствования для местных игроков тоже неправильно. Думаю, пройдет время, и для президентов клубов, для тренеров внимание к отечественным исполнителям станет фундаментом будущего украинского футбола.





Сегодняшнее засилье иностранных футболистов в Украине - это определенный тормоз, ведь не все легионеры, которые у нас выступают, игроки высокого класса. Если таковые есть - я это приветствую, за ними будут тянуться наши талантливые ребята. Но если мы будем покупать второсортных иностранцев, то через пару лет комплектовать национальную сборную будет некем.





Сейчас нужна золотая середина. И в этом искусство президентов клубов и тренеров. Многое, если не все, зависит от того, как выстроена клубная работа, работа коллектива. Мне и в сборной надо было подобрать помощников, выстроить вертикаль. И я благодарен своим коллегам, они мне помогли. Даже не ожидал, что все сладится. Перед каждой игрой вместе определяем состав, спорим, хотя и не деремся, но окончательное решение остается за мной.





Сменив клубы на сборную, вы потеряли ежедневный тренинг: утренние разминки с командой, тренировки, работа на поле с мячом. Не ощущаете дискомфорта?

Есть немного, потихоньку становлюсь бюрократом (смеется). Сотни бумажек... Сейчас вот ФИФА буквально завалила нас бумагами, до минуты им надо расписать все наше пребывание в Германии. Но это можно понять - речь идет о безопасности команды.





Не в красоте дело!



Олег Владимирович, а какой из отборочных матчей сборной Украины вам больше всего понравился?

Наверно, все же игра в Киеве с турками. Хотя мы ее и проиграли. Стартовая игра с Данией нужна была, чтобы команда в себя поверила. Мы не проиграли, и это получилось. Некоторые, говоря о турнире в целом, как бы упрекали, что не было красивых поединков. А что имеется в виду? Вот мы выиграли - 3:0 - в Турции. Красиво, не красиво, но выиграли! Но в Киеве им же проиграли - 0:1. Но, повторюсь, мне действия нашей команды понравились.





Конечно, хорошо бы совместить и красоту, и результат. Но не забывайте, что мы были в ситуации, когда в первую очередь надо было думать не о красоте игры, а о том, чтобы создать костяк команды, создать микроклимат. Получилось или нет - судить не мне. Судить болельщикам, судить руководителям. Часть сомнений у нас самих остается, однако, пусть это пока будет нашим секретом, как улучшить наши действия.





Есть такой расхожий футбольный постулат: сильные клубы - сильная сборная. Но вот французская сборная блистала, когда клубы этой страны ничем не выделялись. Дания выиграла чемпионат Европы в 1992 году, а ее клубы тоже были незаметны.

А кто это придумал о сильных клубах и сильной сборной? Тоже журналисты (смеется)? Датчан тогда вообще собрали на пляжах, к турниру они не готовились, но выиграли его...





Наш чемпионат назвать очень сильным вряд ли можно. Наверно, российский сильнее, но они на чемпионат мира, в отличие от нас, не едут. На мой взгляд, чемпионат Советского Союза входил в пятерку лучших в Европе. Было много сильных футболистов, и не только в киевском "Динамо". И в московском, и в "Шахтере", и в Тбилиси, Ереване, Ташкенте. И чем больше будет соперников у "Динамо" и "Шахтера" сейчас, тем лучше станет чемпионат. А сейчас посмотрите, какой разрыв в очках между лидерами и остальными. Вряд ли эту ситуацию можно считать нормальной...





