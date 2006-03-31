Жена Бекхема пишет книгу

«Я работаю над ней шесть уже месяцев, и очень увлечена. Раньше я не афишировала этот факт, сейчас готова приоткрыть некоторые секреты», - поведала мать троих детей.



По словам сотрудников выпускающего шедевр издательства, «книга будет являть собой одно из лучших произведений о моде из когда-либо видевших свет». Причём рассчитана она не только на «чтение на диване». Это практическое руководство.



«Ха-ха, какое ещё руководство, - улыбнётся читатель. - Виктория Бекхэм наверняка отоваривается в бутиках, куда обывателю и вход заказан». Выяснилось, что не только там. Модница Бекхэм регулярно просматривает коллекции начинающих дизайнеров, вещи которых в десяток раз дешевле продукции известных марок. «Такая доступная каждому одежда занимает почётное место в гардеробе Пош Спайс. И в книге Бекхэм раскрывает некоторые секреты», - поведал сотрудник издательства.