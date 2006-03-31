Подготовлен "модельный антураж" Формулы-1

Еще за несколько недель до старта в стране был произведён кастинг моделей, которые должны были стать «лицом Гран-При Австралии».



Победительницей в итоге стала фотомодель с не слишком-то легко выговариваемой для среднестатического австралийца фамилией Захведзя. 23-летняя Кася Захведзя, или как она сама себя для простоты называет Кася Зет, по происхождению полька, но родилась она в Австралии, а потому давно уже трудится на подиумах шоу-бизнеса Зеленого континента.



Девушка живёт на два дома: в Мельбурне и Сиднее, так как ее работа предполагает регулярные показы в модных домах сразу в двух крупнейших австралийских мегаполисах. Про историческую родину мисс Захведзя тоже не забывает - она частенько наведывается в Польшу.



Признание «мисс Гран-При Австралии» должно стать для Каси трамплином к новым достижениям. Сама она мечтает стать лицом пивоваренной компании Foster's - местного гиганта, в роли живого олицетворения которого уже побывали местные знаменитости Грейс Маклур, Рейчел Суони и Мелани-Джейд Незерклифт.