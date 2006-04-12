Украинский футбол: война за пределами поля

Команда из Львова доказала, что обладает неплохим потенциалом: в четвертьфинале устоять перед «Карпатами» не сумел даже действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер». Однако небывалый интерес к сегодняшней встрече подогревает еще и тот факт, что вот уже несколько лет между Львовом и Киевом ведется необузданная информационная война: то одна, то другая сторона, пользуясь «прикормленными» - именно так квалифицируют их посетители фанатских интернет-сайтов - средствами массовой информации, будоражат футбольную среду.







Так еще в июне 2004 года почетный президент ФК «Карпаты», народный депутат Петр Дыминский, так и не сумев сохранить для своего клуба прописку в высшей лиге, принялся за поиски врага. Для начала он изгнал из команды коренного львовянина, главного тренера команды Мирона Маркевича, обвинив его в использовании клубных средств на «работу с судьями»… Но успехи почему-то не приходили. Тогда во Львове принялись обличать Президента ФФУ Григория Суркиса. «Это уже не футбол, это – акционерное общество закрытого типа для подпольного бизнеса! Все начинается с президента, и, если так будет продолжаться и впредь, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о переходе львовских «Карпат» в чемпионат другого государства!..» Утверждают, с этой проблемой Дыминский даже собирался выступать с трибуны Верховной Рады…







Наиболее агрессивные представители львовских фанатов восприняли заявления президента клуба как руководство к действию. Свидетельством этого было разнузданное поведение болельщиков на стадионе «Украина» во время проведения там матчей сборной страны. Как говорится, достаточно было кому-то «прокукарекать», как возникла ответная реакция – Киеву пришлось даже оправдываться…







Прошло почти пятнадцать лет с тех пор, как украинский футбол стал «самостийным» и независимым – казалось бы, пора бы наладить нормальную работу всех звеньев беспокойного футбольного хозяйства. И многое, вроде бы, в этом вопросе делается: с каждым годом уровень внутреннего чемпионата растет. И хоть происходит это за счет героических усилий руководителей киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», однако и в других командах появляется все больше перспективных молодых украинских футболистов, которые вот-вот в полной мере станут конкурировать с зарубежными легионерами. Растет и международный авторитет украинского футбола: тут уж изо всех сил старается Андрей Шевченко – бесспорно, самый известный после Олега Блохина украинский футболист. Стоит отдать должное и президенту федерации Григорию Суркису, сумевшего расположить к Украине руководителей международных футбольных ассоциаций. И дело тут не только в его личном обаянии и искреннем желании построить в Украине «футбольные Нью-Васюки». Дело в том - и это, наверное, главное - что национальная сборная Украины – в числе шестнадцати лучших команд мира. Кстати, и недавний визит Кубка мира в Киев говорит об этом: к украинскому футболу начали относиться с уважением…







Однако то тут, то там возникают «очаги сопротивления»: вдруг Профессиональная футбольная лига, подогревая общественное мнение, начинает проявлять излишний «волюнтаризм» в толковании некоторых положений Регламента, то Федерация футбола начинает удивлять своим беспрекословным «авторитаризмом». И хоть оппоненты утверждают, что это – сплошь рабочие моменты, однако в подобных «спорах» трудно рассчитывать на рождение истины. Ну, а тема судейского беспредела, с которой на протяжении десяти лет безуспешно борются все футбольные институции, вообще не сходит со страниц газет и экранов телевидения!







Перед первым полуфинальным матчем на Кубок Украины в прессе снова появились критические замечания почетного президента ФК «Карпаты» в адрес руководства киевского «Динамо». По ходу Петр Дыминский «зацепил» и старшего брата динамовского президента – Григория Суркиса. В результате, ажиотаж вокруг матча был небывалый: стадион, заполненный до отказа, с нетерпением ждал сенсации, призывая лидирующих в первой лиге земляков «прыгнуть выше головы»! Однако результат матча лишний раз подтвердил: класс – есть класс и киевляне, несмотря на отчаянное противостояние болельщиков, сумели не только выстоять, но и победить. И тут президент ФК «Динамо» Игорь Суркис, не рискнувший появиться во Львове, не сдержал своих эмоций: в письме на имя президента ПФЛ Равиля Сафиуллина он выразил неудовлетворение обстановкой на трибунах стадиона «Украина». «Ответ» из Львова последовал незамедлительно: пресс-служба «Карпат» горой встала за честь мундира, а почетный президент клуба даже потребовал от динамовца извинений.







Бюро ПФЛ, тщательно выслушав обе стороны, наложило штраф в тысячу долларов на президента «Карпат» за его некорректные высказывания, а оба клуба к тому же были оштрафованы за поведение своих болельщиков. Динамовский фанатский «десант», оказывается, «наломал немало дров» на своей трибуне во время схватки со львовским ОМОНом. Однако Петр Дыминский и не собирался прекращать «боевые действия». В интервью клубной газете он заявил, что платить штраф категорически не желает: «Суркис мне не судья и даже не авторитет... И он никак не может сообразить, что разговаривать со мной так, как с другими, нельзя», – угрожающе заявил Петр Петрович. На этот выпад президент ФК «Динамо», явно «подливая масла в огонь», заметил: «Шансы «Карпат» в повторном кубковом матче я расцениваю как пять процентов, против наших – 95».







Все было бы ничего: дело, казалось бы, житейское – повздорили, рассчитались с ПФЛ и занялись подготовкой к ответственному матчу… Но тут вмешались обстоятельства: совершенно некстати, в комиссии честной игры Федерации футбола решили отреагировать на публикацию в прессе, обвиняющую ФК «Карпаты» (Львов) и ФК «Спартак» (Сумы) в «договорняке». Из десяти членов комиссии, среди которых были заслуженные мастера спорта Владимир Трошкин и Анатолий Тимощук, восемь голосов были отданы решению, которое заканчивалось туманным обвинением: «Отдельные футболисты «Спартака» в последние минуты матча вели игру без надлежащей спортивной борьбы, игнорируя интересы зрителей…» Львовяне вроде бы не виноваты, однако почетный президент «Карпат» продолжал воевать. Правда, на заседание комиссии Петр Дыминский не приехал, хоть и был в это время в столице. Зато отреагировал словами: «Я не собираюсь отчитываться перед людьми, большинство из которых – официанты Суркиса... Говорить с «шестерками» – ниже моего достоинства. Многие, и я, в том числе, сходятся на том, что в украинском футболе пришло время революционных действий!»







Решение комиссии было передано в Бюро ПФЛ для принятия решения. Согласно Уставу следующей инстанцией в разбирательстве должен стать контрольно-дисциплинарный комитет федерации, потом могут вмешиваться исполком ФФУ и апелляционные комитеты... Каждая из этих структур способна изменить принятое решение, ведь подозрения в «договорняке» никуда так и не делись. Хотя можно было бы и настаивать на передаче дела без проволочек в прокуратуру – настолько очевидно поведение сумчан, которые за две минуты до конца матча, проигрывая 0:1, неожиданно для себя сравняли счет, и уже потом изо всех сил старались …пропустить мяч в свои ворота. И таки добились цели, проиграв 1:2.







И все-таки Бюро ПФЛ не удалось, еще раз просмотрев видеозапись, вынести свой вердикт: председатель Комиссии честной игры обратился с просьбой отложить разбирательство еще на неделю «в связи с некоторыми открывшимися обстоятельствами»… Что это за «обстоятельства» стало известно в конце заседания, когда выяснилось, что Президент ПФЛ Равиль Сафиуллин, связавшись накануне с обеими воюющими сторонами, настоял на подписании своеобразного «соглашения о примирении». Дыминский и Суркис, связавшись по телефону, извинились друг перед другом, решив поставить точку в затянувшейся «полемике».







Однако непонятно, что теперь делать с многочисленными публикациями в прессе, взбудоражившими общественность: ведь «слово – не воробей», и не так просто вытравить из сознания нескольких десятков тысяч львовских болельщиков те оскорбления в адрес президента украинской федерации футбола, которые они скандируют во время матча на стадионе «Украина». А что делать членам Комиссии честной игры, которых почетный президент ФК «Карпаты» обозвал «официантами Суркиса» и «шестерками», разговаривать с которыми ниже его достоинства?. Требовать сатисфакции?



«Топор войны» вроде бы закопали. Да только надолго ли? Ведь президенты клубов все-таки никаких официальных соглашений так и не подписали.







Президент ПФЛ по этому поводу заметил: «Если двое настоящих мужчины, подчеркиваю – мужчин, дают слово, думаю, нет необходимости подписывать какие-либо соглашения. Я доверяю их слову...»







Так что, миллионам футбольных болельщиков, втянутых в эти далеко немужские разборки, тоже остается верить. И надеяться на лучшее.