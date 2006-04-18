Яна Клочкова: «В большую политику не стремлюсь. В бизнес – тоже… Но зарекаться не хочу»

Единственный способ «расправиться» с домыслами – встретиться с самой «королевой водных дорожек». Дело это, учитывая занятость спортсменки, оказалось очень непростым. Встретиться с Яной смогли только благодаря содействию ее тренера - Нины Кожух.







@@@ Справка. Клочкова Яна родилась 7 августа 1982 года в Симферополе. Заслуженный мастер спорта Украины. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр. Многократная чемпионка Европы и мира. Герой Украины. Награждена, также, орденами «За заслуги» III степени, «Княгини Ольги» I степени.







Знаменитую украинскую пловчиху мы застали в тренажерном зале, где она занималась под бдительным контролем Александра Кожуха. Нельзя сказать, что свою подопечную тренер «отдал» нам с большой охотой: «Все требуют от Яны успехов, а сами постоянно отвлекают от тренировок!» Тем не менее – видимо, проникшись настойчивостью журналистов – отпустил.







Яна, что воспрепятствовало твоей поездке на чемпионат в Шанхай?







Я туда и не собиралась. Не входило в планы. Впереди масса тяжелых состязаний и чем-то приходиться жертвовать. Готовлюсь к чемпионату Европы, который пройдет в июле в Венгрии. Июнь тоже непростой будет. Предстоит выступить на трех этапах престижных международных соревнований – в Италии, Испании и Хорватии. Через год – чемпионат мира в Австралии. Время летит очень быстро. Уже и Олимпиада не за горами.







Каких-то два года осталось. Пекин «поджимает»…







Как уж там будет – посмотрим. Афины еще в памяти не остыли. Много сил отдала. После этого долго отдыхала. Никак не могла войти в форму. Тяжело. Тут еще череда каких-то неприятных моментов. То одно случится, то другое… Вот Нина Федоровна (Нина Кожух – авт.) руку сломала и не смогла поехать со мной в Америку. К сожалению, не всегда все складывается так, как планируешь.







Нет ощущения, что соперницы «на пятки наступают»? В тех же Афинах на четырехсотке комплексом Сандено уступила тебе всего двенадцать сотых.







Это спорт. Кому-то ты на пятки наступаешь, кто-то тебе… Могу привести пример со своей лучшей подружкой в мире плавания – Мартиной Моравковой из Словакии. Мы с ней столкнулись еще в 1997 году на чемпионате Европы - мне тогда было всего 15. На 200 метров комплексом за третье место я проиграла ей всего одну сотую секунды. А через два года на чемпионате мира я уже одну сотую у нее выиграла. Но за первое место. После этого Мартина комплексом перестала плавать. Понимала, что не дотянет. Да и возраст поджимал. А конкуренция все жестче и жестче.







Тем не менее, рекорды мира от этого потоком не идут. Недавно на глаза попалась заметка, в которой говорилось о «мировом рекорде Яны Клочковой в Афинах». Что-то не припоминается установление там рекорда мира…







Его в Греции и не было. Дело в том, что не очень сведущие в плавании представители прессы в погоне за сенсацией путают мировой рекорд с рекордом чемпионатов мира. А это совершенно разные вещи. Можно, например, набрать золото Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, а рекордсменом мира так и не стать. Вот, недавно в Шанхае… В газетах только и читала: «установлен мировой рекорд, установлен мировой рекорд...» А ничего подобного там не было. Просто любители сенсаций приняли рекорды чемпионатов мира за мировые рекорды.







А у тебя есть внутреннее ощущение, что можешь найти силы побить мировой рекорд? Допустим, на Олимпиаде в Китае.







Ой, не знаю. Шесть лет назад установила рекорд на играх в Сиднее, хотя и не думала об этом. Что касается повторения такого успеха… Сегодня результаты в плавании – да и не только в нем – настолько высокие, что говорить о преодолении самых высоких планок очень сложно. К тому же, для этого спортсмены у себя дома должны иметь при подготовке условия суперкласса. Наверное, поэтому у австралийцев сегодня такие достижения. Хотя, конечно, ничего невозможного нет. Может быть, когда-то побьют и рекорд на 400 метров кролем, который еще 10 лет назад установили американки. Но, честно говоря, не думаю, что такая задача в ближайшие годы выполнима. Когда я начинала заниматься плаванием, у меня и в мыслях не было, что стану рекордсменкой. Скажу больше, перед последней Олимпиадой у меня не было уверенности, что ее выиграю. Вообще, об этом, наверное, и не надо задумываться. Главное – работать в поте лица. А уж на дистанции станет ясно, кто сильнее.







А в политике? Тоже – желание доказать, что можешь выиграть? В Харьковский горсовет баллотировалась, так сказать, из спортивного интереса? Кстати, наверное, можно поздравить…







Да, была второй по списку от «Партии регионов» и прошла. Но этим ничего никому не хотела доказывать. Просто хочется что-то хорошее сделать городу, с которым меня связывало и связывает очень многое. Буду рада, если у меня получится.







А материальный фактор?







Сразу оговорюсь, что не рассматриваю депутатство, как возможность укрепить свое материальное положение. В данном случае, для меня имеет большее значение фактор моральный.







Яна, время, к сожалению, неумолимо – рано или поздно придется заканчивать спортивную карьеру. После того, как это произойдет, где ты себя видишь? В политике, в бизнесе?..







В большую политику я не стремлюсь. Бизнес? Тоже как-то не очень. Думаю, в любом случае буду работать в области спорта. Но зарекаться не хочу. Живу сегодняшним днем. А дальше – время покажет. С другой стороны, понимаю, что задумываться, может быть, и стоит. Очень много примеров тому, когда молодые люди, покидая большой спорт, остаются у разбитого корыта.







А чем плоха реклама? Последнее время тебя можно часто видеть в качестве «лица фирмы».







Разве часто? Только в «Бонакве». И та уже закончилась.







А клипы? Твое появление в музыкальном ролике получило хорошие отклики.







Мне кажется, что это было так давно… Но воспоминания остались приятные. Было интересно. Жалко, больше не приглашают. Хотя с удовольствием снялась бы в клипах Ирины Билык, Ани Лорак, Тины Кароль.







А от «художественного кино» предложений не поступало? Ведь многие режиссеры жаждут заполучить в свои фильмы спортивных звезд. Правда, это в большей степени относится к американцам.







Таких предложений мне не делали. Хотя попробовать, я, наверное, не отказалась бы. Что касается американцев… Они не очень понимают наш менталитет и кино. А мне ближе старые отечественные фильмы. Например, «Девчата»… Потом комедии Гайдая - «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница». Вообще, любой хороший фильм – наш или зарубежный – меня равнодушной не оставляет. Поэтому, когда появляются пару свободных часов, предпочитаю провести их в кинотеатре.







Раз уж мы, таким образом, коснулись досуга, то с кем ты его обычно делишь? Часом, не в компании лучших подруг – Лилии Подкопаевой и Ани Лорак?







Может быть, тут некоторое преувеличение… Насчет «лучших подруг». Мы, скорее, очень хорошие приятельницы. Поскольку, видимся не так часто. У каждой из нас есть свое дело, которое занимает очень много времени.







Не так давно общественность судачила о свадьбе Подкопаевой, где среди гостей была замечена и ты. А сама не собираешься «пойти по стопам» подруги?







В планах пока этого нет. Понимаю, что, наверное, многих интересует, есть ли у меня друг… Пожалуй, воздержусь от ответа. Пусть это будет тайна. Хотя слухов по этому поводу, знаю, ходит немало.







Интересно, каким должен быть мужчина, чтобы мог понравиться Яне Клочковой?







Затрудняюсь ответить. Обязательно должен обладать хорошим чувством юмора. А, вообще, жизнь такая странная штука… Можно без памяти влюбиться в человека, который, казалось бы, совсем не вписывается в твои представления об идеале. Думаю, что главное – общение. Человек в нем раскрывается. Этим располагает или не располагает к себе.