Исповедь легионера

Ему – сыну знаменитого футболиста киевского «Динамо» - прочили за рубежом славу Марадоны. За него дрались известнейшие западные клубы. На родине о Дмитрии Кольцове почти забыли…

Предыстория







Совсем недавно футбольная общественность Украины как-то очень уж спокойно отреагировала на несколько публикаций в спортивной прессе, возвращающих нас к триумфу киевского «Динамо» 1954 года. Пятьдесят лет назад впервые в истории советского футбола украинская команда, прервав гегемонию московских команд, одолев в упорной борьбе ереванский «Спартак», завоевала почетный приз – Кубок СССР… Среди тех, кто нес хрустальную вазу по дорожке «Лужников», был и Александр Кольцов, гол которого в ворота ленинградского «Зенита» в напряженнейшем полуфинале, собственно, и вывел киевлян в финал.





В тот самый счастливый день, когда в Москве гений украинского футбола Андрей Шевченко получал свою честно завоеванную «Звезду», Кубок зрительских симпатий стран Содружества и Балтии, родственники и друзья провожали в последний путь Александра Кольцова, героя Кубка СССР 1954 года... Опираясь на палочку, он не доковылял до дома каких-то сто метров. Добрые люди вызвали «скорую помощь»… Замерзающие губы успели произнести: «Футболист… Кольцов…».







И его хоронили как футболиста, и распорядитель именно этому факту уделил особое внимание… Вот только на отпевание от «Динамо» никто так и не пришел! Федерация футбола «отписалась» через два дня соболезнованием в газете… На бюро Профессиональной футбольной лиги, правда, догадались почтить память о Кольцове вставанием…







Молодые читатели вряд ли помнят, каким футболистом был Александр Серафимович Кольцов: поверьте на слово – отличным. Кольцов должен был стать великолепным тренером – такого понимания футбола, знания мальчишеских душ – я не видел ни у кого… В «борьбе» с детскими тренерами динамовской школы он сумел подготовить для… итальянского футбола своего сына, которого в свое время в «Наполи» сравнивали с самим Марадоной.







Я читал итальянские газеты, которые взахлеб предрекали мальчишке с Украины славу великого футболиста. И если у Мити, которому уже 23, не все сложилось так блестяще, как у Шевченко, который в «Милан» прибыл уже в качестве «звезды», то это ни в коем случае не вина его отца.







Малыш исколесил все Аппенины, переиграл в десятке команд и командочек, был на просмотре в «Фейеноорде» и «Монако», пытался пробраться к Заварову в «Нанси»... Сейчас, изуверившись в честности агентов, которые думают лишь о своем кармане, а не о перспективе игрока, играет в пятом дивизионе, зарабатывая несчастные полторы штуки евро, и самостоятельно пытается выбиться в люди.







«Раньше я, наверное, повторял папин жизненный путь, делал те же ошибки, пытаясь убедить тренеров в своей правоте… Но теперь я уже знаю, как себя вести. Во всяком случае, я просто обязан «стать человеком» – ведь папа так хотел, чтобы я играл в Большом футболе», – Митя, не стесняясь, не утирал слезы и каждый раз все возвращался к воспоминаниям об отце. Перед возвращением в Италию, пытаясь каким-то образом отвлечь его, я упросил Дмитрий Кольцова рассказать о жизни футбольного ландскнехта в заманчивой стране Италии…







Футбольное детство







Мяч стал моей любимой игрушкой с тех пор, как я начал ходить. И с первых же шагов, как только я научился толкать ногой мяч, папа стал меня тренировать. По вечерам мы с ним ходили на стадион завода Лепсе – папа приучал меня к настоящему полю. Иногда мы тренировались вместо школы: в этом плане папа не был очень строгим. С утра до вечера я возился с мячом: жонглирование, обводка, остановка мяча, удары по воротам – мы усиленно работали над индивидуальной техникой… То, чем не все игроки высшей лиги владеют. В этом убеждаешься, когда видишь, как неумело «работают» с мячом даже футболисты ведущих клубов Украины и сборной!







Вспоминая наши тренировки, я убеждаюсь, что в папе умер великий детский тренер: он не использовал свой потенциал, не раскрылся до конца. Почему так получилось, не знаю – может у него был неуживчивый характер, может не умел ладить с начальством?.. Я был свидетелем, как он отказался платить за мою поездку на турнир в Швецию: «Если вам игроки не нужны, распустите их. Но как может «Динамо» требовать деньги с родителей?..» На каждую поездку требовалось сдать по пятьдесят долларов… Хорошо, что были родители, которые платили и за своего ребенка, и «за того парня» – лишь бы поездка не сорвалась.







Когда я родился, папе было около пятидесяти, так что его прошлой жизни я не знаю: наверное, он всегда хотел иметь сына. Папа не пропустил ни одной моей тренировки в «Динамо»! И я уверен, что много хороших футболистов могло бы научиться футболу, пройдя папину школу! Как он понимал футбол: для него не было в этой игре нераскрытых тайн, белых пятен! И при этом великолепно чувствовал детей, знал, что именно надо делать с ребенком, чтобы тот в будущем стал Игроком. Может потому, что мы с ним все время проводили вместе, я уже в раннем детстве знал о футболе не меньше, чем выпускники детско-юношеских школ – только надо было подрасти и «нарастить мясо.







Когда я поступил в динамовскую школу, то папа после каждой тренировки объяснял мне, в чем я был неправ, а где сыграл верно. Мы часто с ним смотрели матчи на стадионе или по телевизору, и он так подробно разбирал тактику команд, что очень быстро для меня уже не было «белых пятен» в игре. Мне казалось, что, если бы не маленький рост, я вполне мог претендовать на место во взрослой команде… И только в «Наполи» это поняли! Нам бы играть на укороченных площадках, а мы до изнемозжения гоняли по «гектару поля» – от своих ворот до чужих. И при этом умудрялись «забегать», делать «диагонали» и выполнять еще массу разных тренерских установок. На контроль мяча сил не оставалось. Нас гоняли по каким-то взрослым «моделям», изобретенным совсем не для детей.







Когда футбол не в радость







Чем отличались тренировки на Нивках, от наших с папой тренировок? Мы, малютки, ежедневно бегали по пять почти километровых кругов вокруг базы, потом переходили на различные виды бега на короткие дистанции: с высоким подниманием колен, прыжками и с ускорениями… Атлетическая подготовка, удары по воротам, «квадраты» и, на закуску – «двухсторонка».







Папа считал, что вся тренировка должна проходить с мячом, которым надо было владеть в совершенстве: уметь жонглировать всеми частями тела, как Рональдиньо, останавливать, как Зидан, делать передачи, как Бекхем и бить по воротам, как Рональдо. Помню, как во время игры тренеры хриплыми голосами кричали нам: «Отдай!» А если мы отдавали, тут же следовало: «Куда?» Стоило попытаться обыграть своего опекуна, раздавалось: «В одно касание!..» А ведь дети, играя в футбол, должны развлекаться, получать радость общения с мячом и со сверстниками.







Уже с детства мы ходили на тренировки, как на работу, и выполняли «забегания», работали над «диагоналями» и ни в коем случае не должны были выпадать из игровых схем… Какие схемы в десять лет? И при этом, не стесняясь родителей, которые из-за забора наблюдали за тренировкой, тренеры «учили» нас: «Козлы! Дебилы! Тупорылые! Ты куда отдал?..»



С 9 лет я тренировался у Лысенко. Все время, до последней минуты постоянно играл постоянно в «основе». И хоть времени прошло не так уж и много, мне после всех этих итальянских передряг трудно вспомнить всех ребят, с которыми тренировался. Но несколько фамилий, которые и сейчас, наверное, на слуху, назвать смогу: Костюченко, Лисицкий, Богданов, Пинчук, Карабкин… Кстати, когда из Светловодска приехал Лисицкий – против нас, пацанов, мужик мужиком – тренер сразу же начал его ставить в состав и вскоре он даже вытеснил из «основы» нашего капитана и моего друга Макса Костюченко. Но меня в это время уже не было в Киеве: я изо всех сил дрался за «место под солнцем». Итальянским.







Папа, конечно, со многим не соглашался, хотя ни разу не вмешивался в «тренировочный» процесс – сидел или стоял в стороне и молча наблюдал. А потом дома мы разбирали все по косточкам: он считал, что детей рано еще мучать различными схемами, что для них надо придумывать игры с мячом, что они не должны лишаться радостей детства. Главное, уметь обращаться с мячом не хуже циркового артиста.







Хороша страна Италия







В Италии с детьми именно так и работают и с игровых площадок доносится не чертыхание тренеров, а детский смех. На каждом шагу – футбольные школы, где все не так как у нас, если же ты тренируешься в клубе, то попадаешь в так хорошо отлаженную инфраструктуру, что понимаешь – ты уже профи, и тебя ожидают все прелести профессионального футбола. За детьми ухаживают как за взрослыми: они приходят в раздевалку, где все уже готово – выстиранное и отутюженное. Не надо таскать на себе огромную сумку с формой и даже туалетные принадлежности не надо приносить из дому – лишь бутсы. А в Киеве мы, помимо всего, носили на тренировку даже собственные мячи! Теперь, когда я играю во «взрослый» футбол, я даже ботинки с собой не ношу – лишь маленькую барсетку с шампунями и кремами.







Когда дети, пройдя обучение, выходят из школы, то ни в каких команд типа «Динамо-2» или «Динамо-3» их не ждут. В клубе есть первая команда и есть «примавера» – молодые до 19 лет, которые разыгрывают свои соревнования. Изредка, правда, один-два игрока их первой команды могут после травмы сыграть пару игр за «примавера»… Дублей нет. Юноши-выпускники разлетаются по всей Италии: здесь так много профессиональных, и не совсем, команд, что места, в принципе, всем хватает.







«Пикколо Марадона»







Тренируясь в «Динамо», я старался ко всему привыкнуть, хоть чувствовал, что все можно было бы делать по-другому. Съездили мы в Швецию на «Готиа Кап», потом на турнир в Неаполь. Все выиграли. В Неаполе жили в семьях. У меня сложились хорошие отношения с хозяевами. На следующий турнир в Италию мы отправились уже во Флоренцию и уступили там в финале ребятам из «Ювентуса». А потом неаполитанские друзья пригласили меня в гости. Хорошие люди попались: до сих пор общаюсь, а этим летом даже ездил к ним на море.







Когда мне исполнилось четырнадцать, мои знакомые пригласили меня отдохнуть у них в Неаполе. Через несколько дней друзья отвезли меня на стадион, где тренировался «Наполи»: я там пропадал с утра до вечера. Очень скоро мной заинтересовались «папарацци», за ними – телевизионщики, и началась «раскрутка». В нескольких центральных спортивных газетах вышли заметки, в которых меня сравнивали с Марадоной и расхваливали на все лады… «Пикколло Марадона» должен играть за «Наполи» – кричали заголовки!







К сожалению, я не мог играть за клуб, так как у них уже было три легионера. «Езжай пока в Киев, оформляй документы, а мы тут постараемся что-то сделать. Должен играть за первую команду», – пообещал мне директор... Первый раз я пробыл в Италии месяца три с половиной. И хоть папа с детства оберегал меня от «звездной болезни», но тогда в Неаполе, под пристальным вниманием прессы, я обрадовался, что вот-вот и ко мне придет слава Марадоны. Газеты ведь «разродились» огромными заголовками «Кольцов – ребенок-феномен», «аплодисменты за супергол»! Мне ведь было всего 14…







«La Gazzetta dello Sport», 7 февраля 1997 года: «СКАЗОЧНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ УКРАИНСКИЙ МАРАДОНА»



Не прошло и десяти минут, как маленький Димитрий Кольцов забил супергол, который потряс болельщиков! Если малыш сохранит свои способности, когда станет постарше, будем надеяться, что он останется в «Наполи». И тогда, в самом деле, этот маленький чемпиончик будет большим чемпионом!.. Сейчас все называют его будущим Марадоной, но я думаю, что этот маленький четырнадцатилетний мальчик будет похож на Олега Блохина. Ведь он тоже играл в «Динамо» (Киев), как когда-то великий форвард сборной СССР Блохин. Кстати, и отец Димитрия, которому сейчас 64 года, тоже играл в киевском «Динамо». Митя – настоящий русский: светлые волосы, голубые глаза и огромное желание играть в футбол. Будем надеяться, в клубе сумеют преодолеть бюрократические проблемы…«Мне здесь очень нравится, я хочу остаться в «Наполи» и стать футболистом в Италии», – сказал в интервью будущий Марадона».







«Corriere dello Sport», 8 февраля 1997 г.: «ПУТЕШЕСТВИЕ ДМИТРИЯ КОЛЬЦОВА В ИТАЛИЮ»



Этот феноменальный мальчик сейчас должен вернуться к своим родителям в Украину. Но будем надеяться, что президент клуба сделает все возможное, чтобы заполучить Димитрия в «Наполи». Его отец в прошлом играл в московском «Спартаке» и киевском «Динамо», так что понятно, откуда у мальчика такая техника владения мячом… Митя тоже тренировался в динамовской школе. За короткое время, проведенное в Неаполе, все признали в нем феноменального игрока и иначе как «маленьким Марадоной» не называют!.. Уверен, наши тренеры сделают все необходимое, чтобы как можно быстрее Димитрий вошел в мир итальянского футбола через парадную дверь!..



Жаль, что он – украинец: всем известно, как неприступна итальянская бюрократия!..»







«В украинский футбол образца 1996 года папа не верил»







Марадоны в это время в Неаполе уже не было, но о нем хорошо помнили. Когда итальянские газеты с моми фотографиями попали в Киев, папа, конечно же, начал всем их показывать – дошли слухи и до «Динамо». Его вызвали в клуб и предложили подписать контракт, а когда он отказался, был скандал и его лишили работы инспектором. Но как он мог подписывать контракт с клубом, если мечтал видеть меня в хорошей европейской команде. В украинский футбол 1996 года он не верил! Андрею Шевченко тогда было всего лишь двадцать лет и ни о каком «Милане» он еще не думал. За счет клуба я прилетел в Киев, кое-что утряс, и, так как меня уже отчислили из «Динамо», а я уже считал себя «неаполитанцем», снова улетел в Неаполь. Но там проблему с трудоустройством разрешить все никак не могли, так как требовалось получить из Киева что-то на манер «открепительного талона»: «претензий не имеем, в официальных соревнованиях не участвовал, контракт отсутствует»...







Через некоторое время из Киева в «Наполи» поступило таки открепление, но в виде… «трансфера», и это всерьез переполошило итальянцев, которые заподозрили что-то неладное: какой может быть трансферный лист на 14-летнего пацана, который, кроме как тренировками, ничем другим в «Динамо» не занимался!.. «С вами,украинцами, опасно иметь дело!», – заявил мне главный менеджер «Наполи». С этого и начались мои мытарства, которые, по большому счету, продолжаются до сих пор.







Пришлось снова лететь в Киев – на этот раз за свой счет. Добился нужной бумажки, но, когда вернулся в Италию, оказалось, что «прописать» у себя «Наполи» не сможет, так как в первой команде уже было три легионера. Расстроенное руководство начало искать какую-нибудь команду, чтобы я пока готовился там… Надо было как-то задержать меня в Италии и открыть визу, так как я был несовершеннолетним. Для этого им пришлось что-то там «нахимичить»… Нашли команду пятого дивизиона «Ферентино», недалеко от Неаполя. Я много забивал, старался понравиться публике своими финтами – в итоге, получал отличную прессу.







«Светлая память Колотову!»







Через год я оказался в «Рагузе», на Сицилии. В конце сезона ко мне в гости приехал папа. Светлая память Виктору Колотову – он полностью взял на себя все расходы по этой поездке. Видимо, папа сошелся с Виктором Михайловичем, потому что у них в чем-то были сходные характеры – не любили лебезить перед начальством… Папа очень уважал Колотова как футболиста, ценил как талантливого тренера и человека, и, когда пришло время ехать в Италию, то обратился именно к нему. И Колотов полностью спонсировал нашу поездку и подарил мне сумку для бутс и майку сборной молодежной Украины.







Я отыграл на Сицилии сезон, и попался на глаза одному менеджеру из Монако, который в свое время работал с Гуллитом и Ван Бастеном, Райкаардом, Гаттузо, Стамом… «Поедем в Голландию», – предложил он мне. Полетели. Целый месяц в Голландии мы с бывшим тренером «Аякса» Самарджичем работали над «физикой»… Оттуда улетели в Монте-Карло на просмотр. И когда я, дрожа от волнения, пришел подписывать контракт, меня попросили подождать: боссы провели последнее совещание… И ничего не получилось: видно, не сошлись в цене. Мой менеджер, который поначалу вел себя со мной, как с настоящим Марадоной – поселил в пятизведочном отеле, кормил в самых фешенебельных ресторанах и водил на экскурсию в знатные игорные дома – не выспорив у покупателей нужную сумму, меня просто «кинул»… Хотя, может быть, он побоялся, что в перспективе из 17-летнего украинца не получится футболист, на котором можно будет хорошо зарабатывать.







Мы вернулись в Голландию и там меня просматривали в «Фейеноорде» – правда, во второй команде. Там я познакомился с Робином ван Перси, который сейчас играет в лондонском «Арсенале»… Неделю тренируюсь, все, вроде бы, нормально – что-то снова «не склеивается»… Едем в «Спарту», в которой тогда работал Ван Гааль. Поиграл я во второй команде – всем понравился – перевели в первую. Отлично! Хотят брать… Но кто-то должен был внести за меня что-то типа «залога», так как за несовершеннолетних иностранцев клуб должен платить что-то порядка 750 тысяч евро в качестве налога. Пока эта проблема решалась, я пять игр сыграл в чемпионате за «Спарту». Казалось бы, в Голландии достаточно атлетичный футбол, но меня никто не стремился втоптать в грязь или срубить в подкате.







От «Пистоезе» до «Ферентино»







Не солоно хлебавши, вернулся я в Италию и почти сразу же заявился за «Пистоезе», которая выступала в серии «В». В тот год «открыли все шлюзы», сняли массу ограничений – спасибо чернокожим легионерам, которых в Европе бояться обижать, чтобы, не дай Бог, не обвинили в расизме. Правда, через год ограничения снова ввели, но я уже был «свой» – проскочил.







Подписал контракт на два года. Правда, минимальный – всего на 1000 евро. В команде – 40 человек. Сумасшествие! Играл под «красивым» 55-м номером – круглый отличник! У меня скопилось много таких маек. Имена или фамилии на спинах раньше писали только в серии А и В – сегодня пишут везде… Отношение к футболу в Италии настолько серьезное, что игроков серии А так же «носят на руках», как и в каких-то, по нашим меркам, заштатных лигах. И «поливают грязью» с не меньшим идиотизмом. Итальянцы в этом плане – все тиффози!







Игры не получается, состав все время тасуется, а команда «летит». Мне, правда, повезло: меня, молодого, часто отправляли в «примаверу» и я играл против грандов – с будущими звездами «Ювентуса», «Милана», «Турина», «Пармы», «Сампдории», «Генуи»…







Полностью отработать контракт мне не удалось: команда через год начала валиться и у руководства поменялись планы… В итоге мы благополучно вылетели в серию «С», и я отправился на каникулы в Киев. Наотдыхался вволю. Но на «Нивках» так и не появился: горшки были разбиты окончательно. И в конце июля снова улетел в Италию.



На меня вышли люди из «Анконы» из серии В, которые предлагали трехгодичный контракт. И в январе 2002 года я уже переехал в новый клуб. И сразу же подписал трехгодичный контракт. Но вскоре оказалось, что погорячился. Команда боролась за выживание и в ней происходили всякие негативные процессы. Меня, правда, это не интересовало – хотел играть и, если ставили, – играл. Закончилось тем, что в конце концов в я оказался в серии «С1» в «Киети» – клубы как-то договорились между собой. Это недалеко от Пискара, чуть «выше» Рима, на море. Отыграл до конца года, прошел сборы и уже должен был перебираться в «Анкону». Но там меня неожиданно сдали в аренду в команду из серии «С2».







Все шло нормально, я отыграл до конца чемпионата и вдруг «Анкона» объявляется банкротом! У меня с ними все еще было пару лет контракта, и все мне советовали судиться с клубом. Но я решил не тратиться на адвокатов и вернулся в «Ферентино». Здесь меня хорошо знали, следили за моими «путешествиями». Играл с удовольствием, обзавелся друзьями среди журналистов, поклонниками… И поклонницами. Мы победили в пятом дивизионе и перебрались в четвертый.



Не нашлось рядом трезвого человека, который бы подсказал мне, что ни в коем случае нельзя отступать, сбивать свою цену, что надо изо всех сил «вгрызаться» в более высокий дивизион – пусть хоть там и платят меньше. Наверх выбираться очень трудно. Мне было уже двадцать лет, но годы, проведенные вдали от родных, в постоянной борьбе за выживание, не сделали меня взрослее. Да я стал здесь почти своим, с успехом общаюсь в футбольных и молодежных «тусовках», но с каждым днем все лучше понимаю, что перспектива прорваться в Большой футбол все еще туманна… Тяжело!



Городок Бари, где я сейчас играю, находится «внизу, на самом каблуке итальянского сапога», а Шевченко, единственный человек в этой стране, который бы смог мне помочь – «наверху».







«Мобильник забит телефонами агентов»







Сейчас мне предложили играть в «Бишеи» – городок в десяти минутах от Бари. С двумя партнерами по команде живем в двухэтажной вилле недалеко от теплого моря, кормимся в четырехзвездном ресторане. По контракту получаю порядка полутора тысяч евро – деньги для Украины немаленькие, но в Италии их мне едва хватает, чтобы нормально, без всяких излишеств, жить. На черный день, конечно, не отложишь! Но я добросовестно тренируюсь, старательно выполняю тренерские установки, выкладываюсь в каждой игре и рассчитываю, что на меня обратит внимание какой-нибудь солидный клуб. Услугами агентов, которые лишь «наедаются» на футболистах, не пользуюсь – во всем полагаюсь лишь на себя и свой хороший итальянский. У меня мобильник забит телефонами этих «агентов», которые готовы меня запроторить хоть черту в зубы, лишь бы им за это заплатили их «процент»!







Но, как бы там ни было, я живу спокойно – «карабкаюсь» по жизни. Ведь как происходит: если ты изо всех сил «цепляешься» за одну из высших лиг, то – все время на виду, а стоит сорваться вниз – необходимо, как та легендарная лягушка, «взбивать масло», чтобы не утонуть… Ты можешь играть постоянно в составе, но вдруг в клубе меняется владелец или приходит новый директор со своим тренером и ребятами и начинаются перестановки. Потому что в конце года надо рассчитаться то с тем, то с этим… А вообще, где бы ни играл, надо постоянно доказывать, что ты стоишь большего, и… рассчитывать на удачу.







Многие здесь, в Украине, спрашивают, а не надоело ли мне играть в не самых богатых командах и не лучше ли вернуться домой? Я – профессионал и зарабатываю на жизнь футболом. Другого пока делать не умею. Если я вернусь в Украину или в Россию, то придется начинать с нуля: искать команды, доверясь людям, которые будут прежде всего стараться на мне заработать. И каждый раз думать о том, что тебя могут просто «кинуть» – хоть я нахожусь и в Италии, но об этом мне хорошо известно. Здесь ведь зачастую даже в клубах серии «А» задерживают зарплату, что говорить о первой лиге. Во второй украинской или российской лигах играют в основном любители или ветераны, которые уже ни на что не рассчитывают. Есть, конечно, люди, играющие ради удовольствия, но они зарабатывают на жизнь в другом месте.







О детях в футболе







Недавно читал в «Спорт-экспрессе» интервью с мамой Андрея Шевченко: оказывается, он, как и я, не очень любил ходить в школу... Особенно, после того, как съездил за границу, забил там несколько важных голов: понял, что футбол – дело всей жизни. Правда Андрею повезло чуть больше: он еще до отъезда в «Милан» сумел каким-то образом закончить школу и, кажется, даже институт. Я же уехал в четырнадцать лет и за моими плечами лишь шесть с половиной классов. А в Италии сначала надо было выучить язык, и на это ушло достаточно времени. Потом «засосал» профессиональный футбол: надо было думать о куске хлеба…







Вообще в Италии, в отличие от Франции или Германии, образованием детей-футболистов не занимаются: игроков покупают играть за первую команду или, в крайнем случае, за «примаверу»… Очень малый процент собственных воспитанников играют за свои клубы. Думаю, это оттого, что в футболе крутятся большие деньги и никто не думает о завтрашнем дне: заработать надо сегодня.







У нас, в Украине, главным критерием успеха тренера является победа в официальном турнире. И особенно – в зарубежном. Помню, как шумно праздновались наши многочисленные победы в Италии, Швеции или Германии! В заграничных турнирах мы из кожи вон лезли, толкались и «рубились» – любой ценой необходимо было победить. А они перед своими футболистами таких «кровожадных» целей не ставили: просто, не форсируя, растили будущих профессионалов.







Болельщикам нет дела до твоих переживаний – «взялся за гуж, не говори, что не дюж!» Они здесь уверены, если заплатили за билет, то и должны получить максимум удовольствий: выиграл в воскресенье – на руках носят, машину цветами украшают! Через неделю играешь вничью – забрасывают камнями, уродуют машины футболистов, бьют стекла в окнах домов. И пресса, которая делает из нас то героев, то негодяев, подогревает эти настроения. У меня дома скопилось куча газет, где на каждой странице в разных ракурсах моя физиономия. Но это не мешает журналисту, с которым недавно мы сидели в ресторане за кофе, в случае неудачи «распинать меня на кресте».







И на каждом матче, несмотря на то, что мы играем в пятом дивизионе, собирается не меньше трех тысяч. И это при том, что в городке живет всего лишь десять тысяч жителей. Что касается образования, то уверен, играя в Киеве, я бы не стал более образованным, чем сейчас. Аттестата зрелости нет – не беда: учиться, как говорится, никогда не поздно, и, если я когда-нибудь решу сменить профессию, то обязательно буду учиться. А пока – «молодой ишшо…»







«Становлюсь обыкновенным гладиатором»







Просто так выехать в Италию из Украины трудно… А поехать играть в футбол – трудно вдвойне. Тем более, «малолетке»! Когда я начал играть на Сицилии, ко мне каким-то чудом вырвался папа… Это было такое счастье! Мы уже подумывали, что его можно будет куда-нибудь пристроить… Но он не говорил по-итальянски, у него были проблемы с ногой… А еще кто-то ведь должен был платить за него налоги… Сейчас я не знаю, как пригласить к себе маму, чтобы она хоть немного пожила со мной… Тратить две тысячи евро за туристическую путевку нет смысла – лучше эти деньги я дам ей лично…



Меня часто спрашивают, как тебе в Италии? И я честно отвечаю: «Выживаю!..» Нет, я не бомжую там, и в Киев приезжаю не с пустыми руками – на подарки хватает. Хватает и на банкеты после громких побед, и на цветы и сувениры девушкам. Но надо из кожи лезть, чтобы «не выпасть из обоймы», играть так, чтобы пресса не забывала, чтобы болельщики «носили на руках», чтобы по окончании сезона мне наперебой звонили менеджеры, предлагающие клубы на выбор. Я становлюсь обыкновенным гладиатором, обученным своему ремеслу, которому во что бы то ни стало нужно выжить «в клетке со львами».







В Италии ведь происходит обычная для профессионального футбола история: сегодня о тебе, захлебываясь, пишут газеты, завтра – забывают… Играя в своем городишке, я был для болельщиков – Бог! Совсем как Шева в Милане: болельщики души не чаяли, газеты и журналы на каждой странице по три фотографии помещали, местные теле-радиоканалы на все лады склоняли мою фамилию, президент звонил по нескольку раз на дню… И вдруг я получаю травму! Играть нельзя – можно стать калекой. Но команда идет на первом месте и очки нужны как воздух! Семь игр я был вынужден играть на уколах, и в конце концов, врачи не пускают меня на поле. Минимум два месяца нужно было лечиться… Что тут началось! В газетах вой! Болельщики обзывают такими словами!.. Президент перестал со мной разговаривать! Я – полный изгой! Когда я играл мы были на десять очков впереди всех, без меня команда растеряла все преимущество и уже отставала на три очка!







Несмотря на то, что за эти два месяца я дважды побывал в Киеве и очень мало тренировался, однако сумел восстановиться и пообещал, что мы станем чемпионами. Пресса подняла страшный шум, растормошили болельщиков… Я пришел к президенту и сказал: «Мы выиграем, но ты меня в следующем году не увидишь!» И мы в восьми играх подряд победили и выиграли чемпионат в своей серии! Это в Украине чемпионами становятся только в высшей лиге – остальные разыгрывают первенство. В Италии: победитель в каждой серии – чемпион!







«Отвечаю честно – выживаю»







Я часто поступал не так, как надо: может был таким же резким и неуступчивым, как отец, но мне трудно ладить с людьми, которые обманывают. Наверное, все-таки на моем характере сказались неосуществленные надежды: мне было выписано столько «авансов», папа так хотел видеть меня на самом футбольном «верху». Мы планировали, что уже лет в восемнадцать я смогу играть на равных с другими великими игроками в командах серии А. И если бы меня тот голландец, не хочу даже вспоминать его фамилию, который был без ума от моей игры, но еще больше хотел на мне заработать приличные деньги, оставил меня в «Монако», дал поиграть годик, обтереться… Мне ведь было всего семнадцать! Уверен, сегодня я бы играл в чемпионской лиге. А он отвез меня в какой-то «Писотезе» и я из «феномена» стал обычным легионером-заробитчанином... Попадаешь в команды низших серий, в которых доигрывают бывшие «звезды», пытаешься всем доказать, что ты по-прежнему «феномено» и вот-вот всплывешь наверх. И тогда тебя начинают «плавить» – профессионалы это очень хорошо умеют делать! А я, маленький и наглый дурачок, им в лицо говорил: «Мне плевать, что ты когда-то был звездой, мне плевать на твои тридцать пять лет – играй как я!» Честно говоря, сам удивляюсь, как я не сломался! Наверное, потому, что я все же люблю футбол – спасибо за это большое папе, который, уверен, в последнее время очень за меня переживал… Мне трудно будет забыть о нем!







В последние два года я пытаюсь учиться на своих ошибках, уже «умею» кому-то польстить, стараюсь не обращать внимания на хамство и грубость. Теперь я уже понимаю, что характеристику тебе должны «выписывать» чужие люди и не надо лезть из кожи, расталкивая окружающих локтями. Надо добросовестно делать свое дело, не теряя времени на выяснения отношений. Был бы тогда рядом со мной папа или кто-нибудь поумнее меня! Шева, конечно – великий игрок, но ему повезло в жизни: во-первых, встретился Сан Саныч Шпаков, который привил любовь к футболу, потом – Лобановский, который открыл глаза на профессию и сделал его «звездой». Да и в Италию он перебрался уже сложившимся игроком. Хотя я, думаю, что и ему, несмотря на то, что игра сразу же пошла, не все давалось легко… Вот у Реброва ведь не получилось. А ведь тоже уехал в Англию, будучи украинской «звездой». Мне рассказывали, что Заваров был получше Платини, а подтвердить свой класс так и не сумел. А каким великим был Клюйверт, а вот не сумел заиграть в Италии и, в конце концов, сошел на нет!.. Прежде, чем стать «звездой», надо иметь за спиной целый комплекс знаний и умений…







Я уже не обращаю внимания на проблемы: ну еще одна, ну еще очередной раз – мордой в грязь… Страшно привыкнуть…



Но возвращаться в украинский футбол не хочется: начинать с нуля – сил не хватит! Здесь я уже в какой-то степени адаптировался, знаю кучу народу… Вот только не хочется заканчивать жизнь в пятом дивизионе. Дай Бог, чтобы миновали травмы!







Их нравы







Мне клуб оплачивает двухэтажную виллу – мы живем там втроем: молоденький вратарь и 36-летний ветеран… Три раза в день питаемся в ресторане четырехзвездочного отеля. Первые шесть дивизионов работают практически по одному регламенту: в воскресенье играешь, понедельник – выходной, во вторник – одна тренировка, в среду – две, в четверг – товарищеская игра или «двухсторонка», в пятницу – одна тренировка, в субботу утром – тоже одна и затем – в гостиницу, готовиться к туру. Ну, если играешь в среду в кубке, то понедельник может быть рабочим. Тогда четверг будет свободным.







Из чего состоят тренировки? Во вторник – беговые упражнения: большие дистанции в Италии даже на сборах уже не бегают – максимум восемьсот метров и рывки… Потом команда обедает – приезжают даже те, кто живет в городе… Вечером собираются «работать» в основном над тактикой. Над тактикой обычно трудятся, пока не доведут комбинации до автоматизма. Выглядит это так. На поле перед основным составом ставят одиннадцать стоек, изображающих будущих соперников и начинается отработка: ты беги туда, твой партнер – сюда, этот забегает за тебя, ты отдаешь ему туда… Полтора часа одиннадцать играют против «нуля»! Полное сумасшествие! Трудно представить себе, чтобы в Украине в командах хотя бы второй лиги так работали. А там, вплоть до шестого-седьмого дивизиона, работают по аналогичным схемам. И в каждой команде обязательно есть второй тренер, тренер по атлетизму, по работе с вратарями – четыре, и два массажиста. В любой юниорской команде – тоже полный комплект тренеров и обслуживающий персонал. Приходишь на тренировку: в раздевалке выстиранная и оттуженная форма, вычищенные бутся, набор полотенец, махровый халат… Приношу с собой только набор шампуней и крем, духи…







В среду утром работаешь в тренажерном зале, а затем в хорошем темпе бегаешь стометровки на дорожке стадиона. Потом все вместе обедают. До четверга можешь делать что хочешь – включая дискотеки. А потом, если тебя кто-нибудь где-то засечет – шуму не оберешься! В Италии не принято «нарушать режим» – стакан вина и не больше. Максимум, что могу себе позволить: сходить на дискотеку, потанцевать пару часов, выпить коктейль. Все! Так что после отдыха – никаких врачебных контролей. Сейчас я играю в пятом дивизионе, но чувствую себя не меньшим профи, чем игроки серии «А» или «В»: здесь все, как и у грандов, разве что зарплата поменьше.







«Я должен заиграть в память о папе»







Пока у меня на руках украинский паспорт, я вынужден играть в Италии, которая меня приютила. Хотя мне больше нравится испанский футбол. Не знаю, как обернется жизнь – вдруг пойду по папиным стопам и тоже рано женюсь. Тогда мой гражданский статус изменится и можно будет «попутешествовать» и за пределами Италии. В себе я уверен и, думаю, вполне готов к выступлениям на более престижном уровне. Честное слово, если бы я чувствовал, что, играя в пятом дивизионе, я достиг предела, я бы не дергался и спокойно продолжал играть дальше. Но я ведь еще не ветеран и не выработал свой ресурс и хотя бы ради памяти о папе, я должен ЗАИГРАТЬ!