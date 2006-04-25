Спорт в Киеве: новый этап или полный «кирдык»?

Вспомним, что, когда победа на выборах стала реальностью, уже почувствовавший под собой градоначальственное кресло Леонид Михайлович, сразу заговорил о реформах. Почему-то одним из первых под раздачу попал столичный спорт. А именно, главные спортивные бренды столицы - футбольная команда «Арсенал», гандбольная – «Спартак» и хоккейная – «Сокол». И причины для переживания у руководителей этих клубов, наверное, есть…







Не сказать, что при Александре Омельченко они шиковали, но худо-бедно на плаву держались. Была, по крайне мере, «уверенность в завтрашнем дне». Можно себе представить, какой эффект возымели призывы «сверху» пустить деньги, на которые содержались клубы, в иную сферу. В социальную. Безусловно, намерение благое. На первый взгляд. А вот на второй… Действительно ли «спортивные деньги» способны коренным образом улучшить социальную ситуацию в столице? В материальном смысле. И почему-то нет стопроцентной уверенности, что используются они по целевому назначению. Зато, чем подобный шаг закончиться для столичного спорта, в частности, и национального вообще – тема для глубокого осмысления. А осмысливать нам помогали сами потенциальные «жертвы» новой городской политики, и те, от кого она всецело зависит. Конечно, спектр тем в наших беседах касался не только финансовых вопросов…







«Хоккей в Украине прекратит существование»







Завершился чемпионат Украины по хоккею. Правда, чемпионатом его можно назвать с огромной-огромной натяжкой. Поскольку в нем участвовали только две команды – «Сокол» и воссозданный «Беркут». А в маленькой Латвии, к слову, играют четыре одинаковых по силе хоккейных коллектива. «Желание сделать чемпионат есть. Но как это осуществить, имея всего-навсего полторы команды? Говорить о чемпионате в полном смысле – язык не поворачивается», - эмоционально «выплескивает» директор ХК «Сокол» Василий Фадеев (он же и генеральный менеджер сборной Украины). И продолжил:



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- Но при всем этом мы сейчас сосредоточены на подготовке к чемпионату мира, который пройдет в май в Риге. Некоторые усматривают здесь парадокс… Дескать, Украина – не хоккейная держава, а уже на восьмой чемпионат едет. Каким чудом держимся в высшей лиге мирового хоккея – не знаю. Наверное, на энтузиазме. Ни денег нормальных, ни премиальных… Что касается клуба «Сокол», то до сих пор очень помогал Омельченко-младший. Теперь он стал депутатом. И в политике, и в бизнесе у него, как говорится, все срослось. Может не оставит команду… Два года, что он нас поддерживал, мы жили более-менее стабильно. Пусть и плохонькая, но база у клуба есть. Конечно, финансирование из городского бюджета для нас было и есть очень важным моментом. А вот теперь не знаю, что нас ждет…







Вы имеете в виду заявления «сверху» о прекращении финансирования?







Финансирование из городского бюджета – это нормальная практика. Например, бюджет всех команд, которые играют в белорусской лиге, наполовину наполняется городом. А латвийская команда – полностью муниципальная. При этом условия и зарплаты у игроков достойные. Если же нам перекроют городское финансирование, то перспективы будут просто ужасные. Со всеми вытекающими последствиями. Начнем с того, что мы увлекли спортом – на одной только нашей базе – более 500 детишек. Кроме того, много их тренируются в детской спортшколе. Лишить детей этого означает загнать их в подворотни. А там они пополнят армию наркоманов, преступников…







Если говорить о «Соколе», то под угрозой развала стоит не только эта команда, но весь хоккей Украины как таковой. «Финансовый удар» приведет к тому, что все игроки разбегутся по клубам России, Беларуси – только свистни. Ломать – не строить. А ведь «Сокол» - базовая команда сборной. Федерацию тоже в значительной мере финансировал город. Не будет денежной подпитки – вся потом и кровью выстроенная пирамиду рухнет. Хоккей в стране прекратит существование. А это – ни много, ни мало – удар по престижу Украины.







Каков годовой бюджет клуба на сегодня?







Со всеми спонсорскими делами – 800 тысяч долларов. А теперь давайте сравним… В белорусской лиге у команд, занимающих последние и предпоследние места, бюджет составляет 2,5 миллиона долларов. А у лидеров чемпионата – 6 миллионов. В суперлиге России, бюджет команд, которые борются за выживание – 8-10 миллионов. Естественно, «зеленых». У тех, кто попадает в плей-офф – до 70 миллионов. Так что, как видите, наш клубный бюджет не дотягивает даже до белорусского «прожиточного минимума». А теперь предлагают лишить и этого. И не только нас. Гандбол, футбол, баскетбол тоже, слышал, под ударом.







Василий Митрофанович, если бы развитие хоккея в Украине зависело исключительно от вас, то что, в первую очередь предприняли бы?







Нужна, прежде всего, база. Поэтому начал бы со строительства катков и создания детских школ. Когда-то, еще в советские времена, все это было во многих городах Украины. Но тогда была и государственная программа. Теперь практически ничего не осталось. А ведь возможности есть. Их бы воплотить в жизнь. Тем более, что у нас есть много ребят, которые закончили спортивную карьеру, но с удовольствием работали бы с детьми. По поводу программы обращались к парламентариям – безрезультатно.







Последние 8 лет мы, конечно, кое-как на плаву держались. За счет помощи профсоюзов, горадминистрации во с Александром Омельченко. Вообще, все строилось только на основе каких-то личных отношений. А государство как бы отстранилось. Зато обещаний выслушали много.







«Надеемся на лучший исход»







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Лучшую гандболистку ХХ века - президента гандбольного клуба «Спартак» Зинаиду Турчину - мы застали, в буквальном смысле, на чемоданах – команда уезжала в Тернополь. Тем не менее, даже предотъездные хлопоты не могли скрыть ее тревоги за будущее клуба в связи со «вновь открывшимися обстоятельствами».







- «Спартак» находится под патронатом киевской горадминистрации. 51 процент акций принадлежит городу. А как будет дальше – теперь уж и затрудняюсь ответить. Если надумают продать акции, ну что ж… Конечно, это их дело. Нас волнует только одно – не пострадал бы клуб. Не хочется терять детей, молодежь. Надеемся на лучший исход. Должен же, в конце концов, победить разум! Ведь спорт, и, в частности, столичный – это лицо страны. А что такое киевский «Спартак» для Украины – никому объяснять не надо. Его по праву называют самым легендарным клубом. Ни один другой больше не удостаивался чести быть занесенным в книгу рекордов Гиннесса. Трудно поверить, что кому-то может придти в голову отказаться от поддержки гордости отечественного спорта.







Каково сейчас положение в команде?







Живем и выживаем. Даже удалось открыть детскую спортшколу. Только лишь благодаря нашей настойчивости. Старшим тренеров в женском отделе там работает легендарная Людмила Бобрусь-Порадник. Есть у нас и спортивный лицей, команда «Спартак-2». То есть, мы сумели сохранить ту базу и то дело, которому свою жизнь посвятил Игорь Евдокимович Турчин. «Спартак» уже на протяжении десяти лет занимает вторую позицию в украинском женском гандболе. Вслед за «Мотором» из Запорожья. Но там очень много легионеров из России. А у нас, в основном, свои – доморощенные. Для развития хотелось бы большей материальной поддержки. Бюджет-то у нас, мягко говоря, невелик. Обидно, что спонсоры нас почти не замечают. Не такие уж и большие деньги нам нужны. Но богатым людям, к сожалению, больше нравится оставлять деньги в казино. Есть такое ощущение. А поддержи нас – горы бы свернули. Столько девчонок перспективных!







В том числе, и в нынешнем составе?







Да. Вот Лена Радченко – наша легионерка – вернулась из Македонии. Молодые девчата очень талантливые. Берем их из лицея. И сплошь киевлянки. Из Закарпатья к нам замечательная девочка пришла – Таня Шоля. Великолепная разыгрывающая.







Знаем, что в этом году грядет очень значимый для вас юбилей…







Исполняется 30 лет, как сборная, основу которой составлял киевский «Спартак», выиграла свои первые Олимпийские игры - в Монреале. По этому поводу в Москве пройдет ветеранский турнир. Россия вручит какие-то награды.







Деньги уйдут в «массы»







Что касается ФК «Арсенал», то по информации, которая нам поступила «изнутри» клуба, мы узнали, что и там не остались равнодушными к «пугающим» заявлениям. Правда, не паникуют. Пока что есть только некоторый моральный дискомфорт. Поскольку материальная поддержка города осталась неизменной, в соответствии с «ранее утвержденным планом».







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Честно говоря, думалось, что, со временем, как говорится, все «устаканится» и городская власть продолжит финансирование главных спортивных брендов Киева. Но оказалось, что успокоить столичные клубы нечем. Такой вывод мы сделали после встречи с начальником Главного управления по физической культуре и спорту киевской горгосадминистрации Ростиславом Карандеевым…







- Да изменения в финансировании известных столичных клубов будет и, возможно, очень скоро. Это в первую очередь, касается «»Арсенала», «Сокола», «Спартака» и «Будивельника». Понятно, что это произойдет после соответствующего решения Киевсовета по бюджету.







Что будет с акциями клубов, значительной частью которых, как мы знаем, владеет городская администрация?







- Действительно, все сто процентов акций ООО «ФК «Арсенал» принадлежат городу. Пятьюдесятью процентами акций ЗАО «Гандбольный клуб «Спартак» также владеет столичная администрация. Акции будут проданы или переданы.







То есть, финансироваться городом известные клубы не будут вообще… В таком случае, куда пойдут эти деньги?







- Да, произойдет переориентировка, которая обусловлена задачами оздоровления нации. Поэтому деньги будут направлены на развитие физкультуры и массового спорта. В первую очередь, спорта детского. На эти же средства будут строиться спортивные сооружения, площадки. Кроме того, необходимо материально поддерживать спортсменов – членов сборных команд страны.







Но как, в таком случае, выживать известным столичным клубам, для которых помощь горадминистрации была первостепенной?







- Точно так, как делается везде – и у нас, и за рубежом. Надо искать спонсоров, крутиться, так сказать, а не сидеть, сложа руки. Ведь во многих видах спорта команды чувствуют себя очень уверенно за счет спонсорской помощи, рекламы и т.д. А деньги из городского бюджета, убежден, важнее для развития массового спорта. Есть еще причины, по которым от старых схем финансирования надо отходить … Чего греха таить – известные клубы, так или иначе, поддерживались и поддерживаются какими-то политическими организациями или партиями. Пусть и невольно, но команды становятся субъектом политической рекламы, используются как проводники определенных политических целей. Какие еще здесь возможны комментарии?