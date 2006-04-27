Шаткое перемирие в футбольной «войне»

Да, просто накипело: ровно через месяц Профессиональной футбольной лиге исполнится десять лет – первый солидный юбилей, а, как и прежде, большая часть времени уходит на разного рода внефутбольные разборки…







Фальшивый футбол







Две недели назад на заседании Комиссии «Честной игры» Федерации футбола, которое было инициировано разоблачительной публикацией в одной из газет, после внимательного просмотра видеозаписи матча, решение уже было принято. Однако его на удивление туманная формулировка не удовлетворила не только журналистов, примчавшихся за сенсацией: шутка ли – положено начало борьбе с «договорными матчами»!.. Но и самих «заседателей». Посудите сами: что можно инкриминировать «отдельным футболистам «Спартака», которые «в последние минуты матча вели игру без надлежащей спортивной борьбы, игнорируя интересы зрителей?» Начнем с того, что у находящихся на поле двух десятков футболистов и у такого же количества изнемогающих от безделья зрителей могут быть совершенно различные интересы… Ну, не желают ребята рвать жилы за гривни, которые им, наверное, еще и нерегулярно выплачивают! И как представишь, что после мучений на этом «огороде» в раздевалке не окажется горячей воды – жить не хочется.







А вот зрителям нужно быть совершенно слепыми, чтобы не увидеть, как «старались» горемычные сумчане пропустить мяч в свои ворота…







А судьи кто?







Впрочем, если кто-то берется выводить на чистую воду нечистых на руку дельцов от футбола, то хотелось бы, чтобы в футбольной «Конституции», она же – Регламент проведения всеукраинских соревнований, все стоящие на страже законности параграфы были сформулированы четко и «прозрачно». Чтобы ни у кого не возникало сомнений в правоте предъявленных нарушителям обвинений. А, во-вторых, во избежание кривотолков, все действующие лица этого «судебного разбирательства» должны быть обличены наивысшей степенью доверия футбольной общественности.







Что имеется в виду? Само по себе напрашивается создание «на стыке» ФФУ и ПФЛ некоего «межведомственного» органа, своеобразного Совета старейшин – общественного образования, которому, помимо всего прочего, было бы позволено визировать решения наиболее проблемных вопросов. Уверен, если бы на этот Совет был вынесен тот туманный вердикт, который под давлением некоторых обстоятельств был принят Комиссией «Честной игры», наши признанные футбольные авторитеты, вволю насмеявшись, вернули бы этот «акт» на безусловное доследование. Или выразили бы недоверие к самой «комиссии». Иными словами: «А судьи кто?» Может и не пришлось бы тогда уважаемому Петру Дыминскому риторически вопрошать: «А разве Комиссия «Честной игры» поступает честно?» Ну, это так – для остроты ощущений.







Пакт дружбы







Что удивительно, повторное решение «честной» комиссии в своей формулировке практически ничем не отличалось от предыдущего! А ведь две недели назад ее председатель, собственной персоной явившись на Бюро ПФЛ, попросил у коллег двухнедельной отсрочки в рассмотрении вопроса о предполагаемом «договорняке», в связи с тем, что «в этом деле открылись некоторые новые обстоятельства»… А так как, история с «неспортивным поведением отдельных футболистов в последние минуты матча «Карпаты» – «Спартак» вызвала нездоровый ажиотаж в средствах массовой информации, повлекший за собой ухудшение отношений между руководителями «Карпат» и… киевского «Динамо», было решено, чтобы не разжигать страсти, смикшировать ситуацию и отложить принятие решения… И, как оказалось позднее, пока суд да дело, Президент ПФЛ Равиль Сафиуллин сумел примирить руководителей клубов «Карпаты» и «Динамо». Вот только интересно, как удалось скрепить рукопожатием этот виртуальный Пакт дружбы?







Кто вы, доктор Митровский?







Каково же было удивление приглашенной на вчерашнее заседание Бюро ПФЛ прессы, когда в Повестку дня была «забита» та же самая «туманная» формулировка, принятая Комиссией «Честной игры» две недели назад. Что же это были за непреодолимые обстоятельства, вынудившие господина Ревуцкого попросить отсрочки? Оказывается, инспектор того злополучного матча г-н Митровский, до этого трижды заявлявший, что особого умысла в действиях игроков он не обнаружил, в конце концов, согласился с мнением большинства членов комиссии, что коварный «умысел» все-таки был. Интересно, какие меры убеждения применялись к этому упрямому в своих заблуждениях инспектору? А ведь неопытным этого товарища назвать вроде бы нельзя – такие «специалисты» в инспекторском комитете нарасхват: еще 18 марта он бдительно надзирал за матчем «Карпаты» – «Спартак», а уже 7 апреля «наводил порядок» в Ковеле, где на матче дублеров «Волыни» и «Динамо» группа распоясавшихся фанатов выкрикивала оскорбительные речовки в адрес руководителей команды гостей, ее тренеров и игроков.







Цитата: «Как сообщил пресс-атташе ПФЛ Юрий Малышев, после обсуждения большинством голосов (при двух воздержавшихся), на основании вердикта Комиссии «Честной игры», Бюро ПФЛ было принято следующее решение:



- результат матча «Карпаты» (Львов) – «Спартак» (Сумы) аннулировать;



- обеим командам засчитать поражение;



- обязать информационно-аналитический центр ПФЛ внести соответствующие изменения в турнирную таблицу;



- на оба клуба наложить штраф в размере 5 000 у.е.»







Бледная тень







Можно понять главного тренера «Карпат» Дьячука-Ставицкого, который, вместо того, чтобы заниматься тренировочным процессом и каким-то образом пытаться выводить своих игроков из психологической ямы, ведь домашние поражения в принципиальных матчах даром не проходят, вынужден курсировать между Львовом и Киевом… Пан Юрий, убедившись, что никакие аргументы уже не в состоянии разубедить членов Бюро в правильности принятого Комиссией решения, переключился на прессу. Ведь после нескольких «проникающих атак» средств массовой информации в адрес «Карпат» его команда в последних матчах выглядела всего лишь «бледной тенью»... И, конечно же, только из-за этого проиграла «Заре» и «Оболони». «Если Вы хотите уничтожить нашу молодую команду, то продолжайте в том же духе! Только не забывайте, что у нас в составе одиннадцать «сборников» Украины!..» – не выдержал затянувшегося разбирательства тренер…







Про совесть







Казалось бы, инцидент исчерпан и можно докладывать во Львов о свершившемся. Однако, как завещал классик: «Запоминается последнее слово!» И, вежливо испросив разрешения покинуть высокое собрание, пан Юрий не совсем приветливо провозгласил: «Пусть эти три очка будут на вашей совести!» Интересно, неужели он так упрям и наивен и отрицает очевидное – сговор ведь все-таки был? А, может, считает, что футбольные чиновники просто-напросто «выкрутили руки» горемычным соискателям путевки в высшую лигу?







А через полчаса на сайте «Карпат» появилась разгадка: «Почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський так прокоментував рішення Бюро ПФЛ: «Перш за все я хотів би, щоб всі вболівальники знали, що ані я, ані тренери, ані футболісти нашої команди до тих речей, в яких нас звинувачують, не причетні. Але в той же час я змушений визнати нинішнє рішення Бюро ПФЛ, тому що всі ці скандали не йдуть на користь нашій команді. Свою перевагу «Карпати» обов’язково доведуть на футбольному полі, а це рішення нехай буде на совісті того, хто його готував. Для «Карпат» завдання й надалі залишається одне – вийти у вищу лігу. Тому клуб, аби не створювати нездорової атмосфери навколо футболістів та тренерів, не буде оскаржувати це рішення».







Он не так уж и наивен, этот битый жизнью «коуч»: все у них было заранее оговорено!







Кстати: «Кроме того, на заседании Бюро было рассмотрено извинение почетного президента «Карпат» Дыминского П. П. в газете «Высокий замок» за высказывания, опубликованные в «Газете по-киевски» № 77 от 06.04.2006 в адрес членов Комиссии «Честной игры» ФФУ. Эти извинения члены Бюро единогласно признали принятыми и достаточными».







Кто виноват?







И хоть «топор войны зарыт», на этом пункте Повестки дня хочется остановиться подробнее. Когда, несмотря на энергичные усилия Петра Дыминского, дела в «Карпатах» не заладились, во Львове принялись «искать врага». Выбор пал на Президента ФФУ Григория Суркиса. «Это уже не футбол, это – акционерное общество закрытого типа для подпольного бизнеса! Все начинается с президента, и, если так будет продолжаться и впредь, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о переходе львовских «Карпат» в чемпионат другого государства!»







Не буду даже пытаться анализировать причины столь решительных действий пана Петра: то ли сказалось влияние вспышек на Солнце, то ли активизация предвыборного процесса взбудоражила воображение… А может, виной всему невыразительные выступления украинской сборной, которые в любой момент можно было бы «повесить» на Президента ФФУ?







Топор войны зарыли… кажется







В общем, когда возникла ситуация с предположительным «договорняком», вместо того, чтобы принять непосредственное участие в улаживании конфликта, львовские СМИ, поддержанные Почетным президентом клуба повторили эту «психическую» атаку. Благо в это время «Карпаты» встречались с «Динамо» в полуфинале Кубка… Сначала не выдержали нервы у Игоря Суркиса, затем дал пространное интервью Григорий Суркис.







Когда Комиссия «Честной игры» начала свою работу, львовский руководитель не пожелал там присутствовать, считая, что с «официантами» Суркиса и его «шестерками» говорить бесполезно… Тут же, в качестве «подпевки», выступили хорошо организованные группы львовских «болельщиков»: на этот раз им было мало задорных речовок, так что они с удовольствием «перешли на личности». Запахло антисемитизмом и ксенофобией. А ведь за такие вещи в развитых странах на нераспорядительных администраторов не только налагают многотысячные штрафы в «условных единицах», но и надолго закрывают стадионы. Не говоря уже о снятии клубов с соревнований и переводе их в низшие лиги! И вот тут-то и понадобилось экстренное вмешательство Равиля Сафиуллина: после его разъяснений мир общими усилиями, вроде бы, восстановили. И «топор войны зарыли»… Кажется.







И еще одна цитата. Надеюсь, последняя в этой серии. И принадлежит она Петру Дыминскому:



«Перед матчем-відповіддю 1/2 фіналу Кубка в Києві я заявив, що, поважаючи заслуги київського «Динамо», накладаю мораторій на свої висловлювання, щоб не підбурювати уболівальників двох клубів і сприяти нормалізації їхніх стосунків. Свого слова я дотримую».