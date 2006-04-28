«Заморская игра»: гандболисток поили кипятком и считали мафией

Выезды спортивных команд за границу порой превращаются в целую вереницу приключений. Стоит попробовать, чтобы понять - это испытание не для слабонервных…

Четыре года назад мне сказочно повезло – отправился за рубеж с профессиональной гандбольной командой. К тому же, женской, что особенно приятно. На очень «немолодом» автобусе проделали путь в две тысячи километров через три страны. Но самое главное – побывал в шкуре «выездного спортсмена» и почувствовал себя, в некотором роде, причастным к большому спорту. Путешествие оставило такие яркие впечатления, что не поделиться ими невозможно даже спустя время. Тем более, что ситуации и казусы, о которых пойдет речь, наверняка имеют место и сегодня. Итак, шел 2002 год…







С холодного юга – на теплый север







Морозным январским утром мы стартовали из Броваров. Мы – это тренерский и играющий корпус команды «Транспортник», ну и я в придачу. Конечная цель – норвежский Осло – казался чем-то запредельным, по ту сторону Вселенной. Путешествие началось потрясающе – с цветов и торта. Думал – традиция. Оказалось, не совсем. У девчат-близняшек Любы Лавренюк и Тани Илюхиной (эти имена прекрасно знают все любители гандбола) был день рождения.







Немного пообвыкнув, как следует рассмотрел наше транспортное средство, именуемое «Икарусом». М-да… Автобус – дай Бог ему здоровья – изначально явно не был рассчитан на международные перевозки. Но чьи-то «очумелые ручки» обустроили салон, придав ему вид «типа комфортабельный». Но худо-бедно до украинско-польской границы дотянули. И пересекли ее достаточно быстро, без таможенно-пограничных проволочек. Пока с увлечением смотрели фильмы (благо в салоне был «видик»), незаметно подкралось время сна. Как он будет проходить, я себе представлял с трудом. Привычные к таким переездам спортсменки и тренеры обмотались одеялами и, скорчившись в самых немыслимых позах на сиденьях, предались дреме. Насколько это было возможно, последовал их примеру. И еще одна маленькая деталь процесса. Если «близлежащие» к кабине (в том числе и я) мерзли от холода, то «глубинка» изнывала от жары – такова уж особенность системы отопления нашего «буса».







«Нас утро встречало прохладой…» Точнее, крепким польским морозом. Дабы согреть нутро, периодически останавливались у придорожных кафе, чтобы наполнить термосы кипятком. К чести польских работников общепита, они оказались людьми сочувствующими и никогда не отказывали. В общем, с горячим чаем жить становилось легче и веселее. С таким настроением добрались до города-порта с красивым названием Свиноустье, что на границе с Германией. А до Швеции отсюда – рукой подать. Часов девять паромом через Балтику. Истоптав за весь день свиноустские окрестности, в ожидании судна томились на морвокзале. Наконец объявили посадку.







Тот громадный корабль, который нас «поглотил» вместе с «Икарусом», никоим образом не соответствовал моему представлению о пароме. Красавица-махина в несколько этажей - с магазинами, ресторанами, барами и прочими «наворотами» - больше походила на океанский лайнер. Но сил рассматривать все достопримечательности уже не было. По каютам – и спать. Однако не всем было суждено провести спокойную ночь – волны дали знать о себе. Многие «вкусили прелестей» морской болезни. Еще не рассвело, когда ступили на шведскую землю. Но изрядно ее потоптать времени не было. Вскочили в автобус, миновали портовый Истад и стремглав помчались на Гетеборг.







Город сразил своей красотой. Но больше всего – местный стадион. Сооружение потрясающей формы, как мне показалось, в форме распустившегося бутона. И что удивило, в северном шведском городе было тепло, хотя и накрапывал дождик. Перекусив, «обитатели» автобуса разбежались кто куда, потом неоднократно сталкиваясь друг с другом в разных районах. Обалдев от великолепия зданий, порта, торгового центра, с радостью высмотрел в многолюдном потоке такие родные и до боли знакомые типажи… В общем, шведские бомжи и алкоголики практически ничем не отличаются от наших. Стало быть, и в процветающей стране не все благополучно в социальном плане. Это как-то успокаивает.







Времени на осмотр Гетеборга у нас было валом, так как в отеле норвежской столицы нас готовы были принять не раньше полуночи. Почти минута в минуту мы туда и подоспели, отмахав триста километров и не заметив шведско-норвежской границы.







«Дети цветов»







Отель «Фест Миллениум» находится в самом центре Осло. Нас быстро расселили по номерам, но отбой затянулся. Приехали представители норвежского клуба и еще битый час обговаривали с оргвопросы. Этого времени мне хватило, чтобы получить от работников гостиницы некоторую информацию. В частности, они поведали, что отель расположен на улице наркоманов.







Нет, это не название улицы. Оказалось, ночное место отдыха любителей «ширки», «колес» и прочей гадости. До утра здесь идет бойкая «кайфовая» жизнь. Мы наблюдали за ней из окна номера. Весьма любопытное зрелище. Беспрерывный процесс купли-продажи, принятия дозы и даже «ломки». Удивила забота государства об этих людях. Если наркоман забьется в муках на асфальте, не имея возможности купить зелья, приезжает «скорая» и делает несчастному укол. Тот оживает и сразу же вливается в круг «коллег». Кстати, «детей цветов» еще и бесплатно подкармливают. Впрочем, для общества они никакой опасности не представляют. Никто их не трогает, и им ни до кого нет дела.







Вообще, в Осло, как в Багдаде времен «Тысячи и одной ночи» – все спокойно. Никто не «наезжает». Странные водители авто за километр останавливаются, если ты сделал намек на то, что собираешься переходить дорогу. Не менее странные пешеходы на совершенно пустой трассе готовы сколь угодно ждать зеленый свет. Дорожно-транспортных происшествий не было мной замечено вовсе.







Зато, если уж авария произойдет, то нарушителя ждет страшное наказание – денежный штраф или тюрьма. Кстати, когда идти «мотать срок» - глубоко личное дело самого виновника ДТП. Он выбирает удобное для себя время – например, до отпуска или после – и идет «садиться» во вполне благоустроенную камеру.







@@ Был случай… Прогуливаясь по центру норвежской столицы, обозревал красоты архитектуры, себя показывал, на других смотрел. Внезапно почувствовал, что кто-то легонько треплет за рукав… Особа женского пола из категории «сзади – пионерка, спереди – пенсионерка». Скорее всего, не более 25-28 лет, но выглядит гораздо старше. К тому же, явно «наркуша». В общем, тянет меня за руку и делает недвусмысленные намеки. Потом так глазками повела, показывая курс – двигай, мол, за мной. Первая же фраза в ответ вылетела у меня непроизвольно: «Русо туристо облико морале!» Потом, взглянув в ее непонимающие глаза, уже по-английски объяснил: «Сорри, ай эм бизи». Дескать, извини, подруга, занят.







Но вернемся к отелю… Поскольку нет смысла перечислять все достоинства номеров, спустимся на первый этаж – в зал гостиничного ресторана, где мы трапезничали. Завтрак – шведский стол с дивными яствами – вселил небывалый оптимизм. Но после обеда оптимизма поубавилось. Более чем скромно. Особенно разочаровало отсутствие столь необходимых для славянских желудков первых блюд. Что касается ужина, то назвать его едой можно было весьма условно. Именно питание послужило поводом для сурового разговора с принимающей стороной…







Клуб с названием «Извините»







А какое значение имеет питание для спортсмена, никому объяснять не надо. Тем более, перед такой ответственной игрой – на Кубок Европейской федерации гандбола. Директор СК «Транспортник» Александра Омельчук была вне себя. Еще бы, кормить гандболисток сплошными салатиками! Еда вкусная, но малокалорийная. От такой пищи работа на площадке будет нулевой.







Спокойная и тактичная в жизни Александра Семеновна за своих подопечных готова была устроить разнос кому угодно. Что она, собственно, и сделала при встрече с представителями соперника – клуба «Баккелагетс». После чего, норвежцы несколько пересмотрели свои взгляды на питание «транспортниц».







Второй конфликт произошел уже непосредственно в день игры. В пять вечера – начало. Перед этим еще «летучка» с тренерскими установками и разминка. На часах уже перевалило за 16:00, а команда все еще в гостинице – никто за нами не приезжает. Всеобщему возмущению нет предела. Нервничает тренер Валерий Матвеев, места себе не находит врач команды Станислав Прокопович. Главный тренер Юрий Шебалкин проводит собрание с игроками прямо в холле отеля. О предварительной разминке, конечно, не может быть и речи. И тут появляется ОН…







Все «тумаки», которые только были возможны, достались этому молодому норвежцу. Не снимая с себя вины и не пытаясь оправдываться, объяснял случившееся недоразумением и несогласованностью норвежской стороны. В конце концов, сел с нами в автобус и «лоцманировал» его до самого спорткомплекса «Раккихалленн», который находится в живописнейшем месте в сорока минутах езды от Осло.







Только потом выяснилось, что Хоккон (так звали этого парня) к произошедшему не имел абсолютно никакого отношения и принял на себя удар, предназначавшийся другим. Дело в том, что норвежский клуб обратился к нему – постороннему, но владеющему русским языком человеку – с просьбой сопроводить нас к месту игры. При этом умудрились запутать его со временем. А парень-то оказался действительно замечательным – потом, по собственному почину, устроил нам экскурсию по прекрасной норвежской столице.







Нельзя обойти вниманием еще одно событие, случившееся в тот день. В гости к команде, прямо в гостиницу, приехала бывшая киевская спартаковка (воспитанница легендарного Игоря Турчина), олимпийская чемпионка Любовь Одинокова (Бережная). Вместе с мужем Владимиром – известным гандбольным тренером. Они уже много лет живут в Норвегии и приехали специально на игру, чтобы подбодрить своих. Мало того, прославленной спортсменке пришлось даже выступить в роли переводчика. Норвежцы при этом были немало удивлены, узнав, что она не «их», а «наша». Уже не говорю о том, какими глазами они смотрели на Одинокову, узнав о ее спортивном прошлом. Кстати, именно от нее я услышал перевод названия команды-соперницы. Надо сказать, довольно странное название – «баккелагет» означает «извините».







С колес - и в бой







Игра началась с опозданием почти на час. На скамейке, что поближе к площадке, расположилась «сборная» болельщиков «Транспортника» - супруги Одиноковы, двое водителей нашего «Икаруса» и вам покорный слуга.







«Баккелагетс» по праву считается одной из сильнейших команд Норвегии. Достаточно сказать, что пятеро ее спортсменок являлись игроками сборных команд своих стран. Три норвежки, румынка и несомненный лидер Аушра Фридрикас – легендарная 36-летняя латышская гандболистка, в прошлом игрок сборной СССР, а затем - Австрии.







Первый тайм. Полное преимущество «Баккелагетс». Рослые, накаченные норвежки лавиной неслись к воротам «Транспортника». Казалось, готовы были смести на своем пути абсолютно всех и вся. Как обычно, неудержима была Фридрикас. Но, пожалуй, не этим были поражены наши девчонки и тренеры – ведь и не такой натиск приходилось выдерживать. Не могли понять, что происходит с ними самими. Не идет игра, хоть ты лопни! Будто какая-то неведомая сила сковала руки и ноги. Даже при семиметровых мяч никак не шел в ворота. Несколько выходов «один в один» тоже закончились неудачей.







Не сдерживая эмоций, распекал своих подопечных Юрий Шебалкин. Тем не менее, чувствовалось – он сам не может объяснить, что происходит с командой. Мы со своей скамейки поддерживали девчонок изо всех сил.







- Оксана, бросай в верхний угол! Маша, быстрее! – во весь голос кричала Любовь Одинокова, сама готовая вот-вот броситься на подмогу землячкам.







Первая половина была проиграна с разницей в 11 мячей. Немного «потухшие», мы ждали начала второго тайма. И вот – свисток судьи… Не знаю, какие слова в перерыве нашел для наших спортсменок тренер, но от преимущества норвежек не осталось и следа. Теперь они казались растерянными – мячи влетали в их ворота один за другим. И защита наша приноровилась к «баккелагетскому» нападению. Подстать были и вратари.







По ходу игры Одинокова расспрашивала меня об игроках, одновременно комментируя их действия:







- Отличный бросок… Это Шиян? А «тройка» кто? (Под третьим номером играла Наталья Даценко-Ляпина)Умная девочка…







Этот тайм был за «Транспортником».







Вторая игра, состоявшаяся на следующий день, во многом напоминала первую. События разворачивались практически по тому же сценарию. По итогам двух встреч победу праздновали норвежки.







После был сделан суровый тренерский анализ. Были переживания, слезы… Но лично я главные причины проигрыша видел в… дороге.







После трехдневного пути из Киева в Осло, я потом еще долго отходил от дикой усталости. Совершенно разбитый и невыспавшийся, наблюдал со скамейки за тем, как наши девчата сражаются на площадке, и не представлял, как вообще возможно такое. Меня бы и на полминуты не хватило – упал бы замертво. Но, черт возьми, и они ведь тоже не железные! Для любого организма есть пределы.







Хотел бы посмотреть на норвежек, проделай они такой же путь автобусом в Бровары! То, что победа им там не светила бы – уж в этом я совершенно уверен. К тому же, на обратном пути узнал, что некоторые «транспортницы» еще до поездки были довольно серьезно травмированы. В частности, игрок сборной Украины Оксана Шиян. Тем не менее, девчата в грязь лицом не ударили.







После второй – последней – игры хозяева, как принято, устроили общий банкет в ресторане, находящемся на ипподроме недалеко от столицы. Заведение потрясающее, в стиле охотничьего дома. Все стены внутри украшены фотографиями знаменитых лошадей. Разместились за столами по нескольку человек. Столы поражали разнообразием напитков, самым крепким из которых была пепси-кола.







Потом поднялся президент клуба «Баккелагетс» и сообщил о программе ужина. Прежде всего, сказал он, подадут салат. За ним – рис. А затем – бефстроганов. Президент восторженно обвел глазами зал и, видимо, намереваясь наповал сразить гостей щедростью, объявил: «Бефстроганов можно брать даже два раза!»







Гости тактично улыбнулись в знак благодарности и приступили к трапезе. Да, щедрость далеко не славянская. Но все равно мы остались благодарны хозяевам. В конце концов, может у них так принято. Тем более, что после мясного нас «спустили» этажом ниже, где попотчевали очень вкусным, хотя и весьма специфическим, норвежским тортом.







@@@ Был случай… Воспользовавшись свободной минуткой, две наши девушки зашли в небольшой магазинчик в центре Осло, дабы приобрести сувениры. Стоят, рассматривают, обсуждают. Рядом с ними приветливая женщина-продавец - губы растянула в улыбке. Одна из наших, заметив присутствие норвежской работницы прилавка, говорит подруге вполголоса: «Смотри, как улыбается. Как будто что-то понимает… А продавщица радостно в ответ: «А я понимаю! Я из Прибалтики.»







А вообще, положа руку на сердце, Норвегия мне очень понравилась. Особенно тамошние люди. Живут себе в мире и согласии со всем и вся. Даже с собственным королем. Он их в обиду не дает (не поддержал народ введение евро, и король ответил Европе – нет), и они на него не нарадуются. В частности, рассказали мне о нем вот что…







Находился норвежский король в одной из стран Центральной Европы, и случился у него там день рождения. По такому поводу поздравить главу северного государства пришел Билл Клинтон (тоже был с оказией в тех краях). И в приватной беседе с монархом спросил, почему тот у себя в стране не пользуется услугами охраны. А король на это отвечает: «О чем вы говорите?! Меня охраняют четыре с половиной миллиона!» Иными словами, все население Норвегии. Кстати, у себя дома король разъезжает в машине без личного шофера и группы сопровождения. Так-то вот.







Уже на обратном пути остановились на несколько часов в шведском городе Истад – ждали парома. Несколько человек из команды отправились в ближайшее кафе по сложившейся традиции попросить кипяточку. Хозяйка не отказала. А пока набирали, осведомилась, откуда, мол, вы такие. Стали объяснять – Киев, Юкрэйн… О Киеве где-то как-то, может, и слышала, а вот насчет Украины… Пытались растолковать, насколько позволял наш английский. Дескать, Украина – это рядом с Россией. Тут глаза у хозяйки округлились, и она испуганно произнесла: «О-о! Мафиа-а!»







Послесловие…







К сожалению, вскоре после этой памятной поездки для «Транспортника» наступили нелегкие времена. Если и раньше клуб не мог похвастаться более-менее сносным финансированием, то теперь положение стало почти катастрофическим. Обращались за помощью в самые высокие инстанции. Реакции – ноль. Кончилось тем, что команда вынуждена была «сойти с дистанции» в чемпионате страны. Тем не менее, рук не опустили - беду пережили, поднялись…







Сейчас «Транспортник» играет в высшей лиге чемпионата и все идет к тому, что пробьется в супер-лигу. Несмотря на то, что в команде совсем молодые спортсменки, потенциал огромный - броварской клуб всегда славился одаренными личностями. Многие его воспитанницы в настоящее время являются ведущими игроками не только в командах – лидерах украинского гандбола, но и в сборной страны. Например, Наталья Ляпина (Даценко) и Мария Боклащук.