Футболисты напинали на условный срок

Все они обвинялись в нападении на полицейского, находящегося не при исполнении обязанностей, сообщает Associated Press.



Инцидент произошел 1 апреля, когда полицейский офицер Деметрик Армстед в гражданской одежде вместе с невестой прогуливался по территории кампуса местного института. Как рассказал пострадавший, пытаясь вмешаться в ссору двух незнакомых женщин, он заметил, что к месту заварушки тут же подоспели несколько парней. По словам полицейского, молодые люди повалили его на землю и принялись пинать ногами.



Дело было классифицировано судом как мелкое правонарушение. Шестеро футболистов были признаны виновными и осуждены на полгода условно каждый. Кроме того, каждый спортсмен был оштрафован на 500 долларов. Тренер «бульдогов» из Миссисипи Сильвестр Крум уже заявил, что все осужденные отчислены из команды.