Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не... ушами

Как сообщает «Интерфакс», проживающий в Тбилиси кавказский богатырь, привязав нейлоновым шнурком к уху два сцепленных между собой микроавтобуса, протащил их на расстояние 41 метра.



Первый рекорд Патарая установил в 2003 году, протащив ухом на 48 метров один микроавтобус. Этот результат был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Затем спортсмен – опять же ушами – оторвал от земли гири общим весом 52 кг и продержал их на весу 19 секунд.



После установления очередного рекорда Патарая заявил, что будет готовиться к новому испытанию и попытается ухом протащить три микроавтобуса. Отвечая на вопрос, как он себя чувствует, рекордсмен заявил, что у него очень болит ухо.