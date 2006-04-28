Беккер положил глаз на Сильвию

«Шикарная женщина, – восхитился бывший теннисист, поспешивший умерить возможный гнев супруга Сильвии. – Рафаэль молодец, что женился на ней».



Беккер считает, что сравнения с Сильвией ван дер Варт Виктория Бекхэм не выдерживает, она «слишком притворная, вся какая-то искусственная». «В общем, не мой тип», – заключил Борис.



Самое интересное, что сам Беккер также нравится Сильвии. «Очень привлекательный мужчина, с необыкновенной аурой, – призналась находящаяся в «интересном положении» фрау ван дер Варт, но тут же оговорилась. – Я думаю только о Рафаэле. Другие мужчины для меня не существуют».



Знаем мы, что значит «не существуют»! Сильвия наверняка запомнила слова Бориса и, как только в семейной жизни начнутся проблемы, вспомнит о поклоннике. Ведь, когда такой мужчина, как Беккер, недвусмысленно выражает свою заинтересованность, устоять невозможно. Нужен только повод.