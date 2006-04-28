Создан черный список фанов

В течение всего чемпионата мира они каждый день должны будут отмечаться в полицейском участке, а за 10 дней до матча открытия сдать свои паспорта.



После каждого матча сборной Англии на ЧМ-2006 о поведении болельщиков этой команды будет сообщаться в соответствующие правоохранительные органы как Германии, так и Англии.



Всего в Германии ожидают более 100 тыс. английских болельщиков, который приедут на чемпионат мира по футболу в июне и июле.



С первого июня немецкие полицейские пройдут стажировку в Великобритании. Они будут учиться у своих британских коллег контролировать движение болельщиков и не допускать возникновения экстремальных ситуаций из-за столкновения болельщиков разных стран.



Также 44 английских полицейских прибудут в Германию для того, чтобы отслеживать тех, кто вопреки запрету все же попытается приехать на матчи.